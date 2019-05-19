PELİN KAYA

Cannes Film Festivali başladı. Bu da, 11 gün boyunca birbirinden ünlü isimleri en büyük markaların son tasarımları içinde görmek demek. Moda anlamında en sevdiğim günleri yaşıyoruz. İşin içine bizim ünlülerimiz de girince daha keyifli geçtiği aşikar. Bu sene açılışı Dilan Çiçek Deniz yaptı. Bir takı markası için festivalin açılış töreninde kırmızı halıda yürüdü. Elbisenin modeli de, rengi de çok yakışmış. Makyajı ve saç modeli de kusursuz. Dilan ile sevinirken ortaya bir anda Meryem Uzerli çıkıverdi. Anladık ki Meryem, Cannes'ın gediklisi olmayı seviyor. Keşke giydikleriyle de sevindirse. Gülmesini sevdiğimiz Meryem, elin kırmızı halısında gülmeyi cool bulmuyor. Umarım istediği film teklifini tez zamanda alır. Zira bu kadar dekolte işe yaramazsa milletçe üzüleceğimiz kesin.