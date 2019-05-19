PELİN KAYA

Gün geçmiyor ki sosyal medyada olaysız bir an yaşanmasın... Artık tüm tepkilerin, sırların, ilişkilerin yönetimi ellerdeki telefonlarda. Sosyal medyanın dünya gündemini James Charles ve Tati Westbrook arasında geçenler meşgul etti. Peki ne oldu?



DİZİ GİBI BİR HIKAYE

James Charles; 19 yaşında, makyaj yapan, iki yılda 16 milyon kişinin takip ettiği bir YouTuber. Zamanında Charles'ın elinden tutan, desteğini esirgemeyen, arkadaşı ve akıl hocası Tati Westbrook da 37 yaşında makyaj ve stil vloggerı. Olayları başlatan konu ise Charles'ın yaptığı paylaşım. Tati'nin sahibi olduğu Halo Beauty markası yerine en büyük rakibi Sugar Bear Hair'i sayfasında paylaşıyor. Tati 'İhanete uğradım' şeklinde bir hikaye paylaşıyor. Fakat bununla yetinmiyor, 'Bye Sis' adında bir video paylaşarak Charles ile ilgili eteğindeki taşları dökmeye başlıyor. Sosyal medya popülerliğini kullanarak takındığı tavırlarını, cinsel tercihler konusunda insanlara yaptığı dayatıları, sözlü tacizlerini, davranışlarını... Charles'ın sosyal medya hesaplarına linç başlıyor. Charles, kısa sürede 3 milyon takipçi kaybetmek dışında Kylie Jenner, Miley Cyrus gibi ünlü isimlerin desteğini de kaybediyor. Olay o kadar köpürtüldü ki, hafta boyunca beş bölümlük dizi gibi her detayı izledik. Yaşanan bu olaylar; takipçi ve marka işbirliği kaybı bir yana, sosyal medyanın çağımızın en büyük iletişim gücü olduğunu gösteriyor.