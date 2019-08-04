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PELİN KAYA
04 Ağustos 2019, Pazar PELİN KAYA

Cam havuz trendi

aleminin en sevdiği karelerdendir sonsuzluk havuzu içinde poz vermek. Bir ucu denizle birleştiğinde küçücük bile olsa büyük bir deniz gibi görünür bu havuzlar. Son dönemde de bir kenarı cam olanlar popüler olmaya başladı. Rüzgarının bize kadar gelmesinde Victoria's Secret modeli olan 'un ziyaretinde paylaştığı karelerin etkisi büyük. Çağla Şıkel, ve , bir anda birbirine benzer pozlar içinde adeta 'Hangimiz daha iyi görünüyoruz?' yarışı içine girdiler. Hepsi birbirinden hoş ama favorim zarif duruşuyla Çağla Şıkel oldu.

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