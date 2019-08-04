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PELİN KAYA
04 Ağustos 2019, Pazar PELİN KAYA

Gülşen mi Farah Zeynep mi?

Gülşen, bir konseri için Hakan Yıldırım'dan seçim yapmış. Ama o da ne? Biz üstündeki elbiseyi çok iyi biliyoruz. Aylar önce Farah Zeynep Abdullah, son filminin galasında aynı elbiseyi giymişti. Gülşen hiç 'Başkası giydi, çok da konuşuldu, bunu giymem söz konusu bile olamaz' deyip 'diva hareketler'de bulunmamış, kendine güvenmiş, hatta biraz da meydan okumuş. Sosyal medyada iki ünlümüzü de yan yana koyarak hangisinin daha çok beğenildiğini sordum. Çıkan sonuç ezici üstünlükle Farah Zeynep Abdullah oldu. Benim tercihim ise kesinlikle Gülşen, her ne kadar çorabını ve ayakkabısını beğenmesem de. Elbisenin vurucu noktası derin dekoltesi. Bu tarz dekoltelerde ne kadar az göğüs kıvrımı görülürse; o kadar gözü tırmalamayan, hatta klas bir seksapalite çıkar ortaya, benden söylemesi.

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