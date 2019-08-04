PELİN KAYA

Hafta boyunca Hadise'nin, Reynmen'in 'Ela' şarkısı eşliğinde yaptığı dansı konuştuk. Masa sohbetleri de, WhatsApp grupları da yıkıldı desem yeri. Belli ki sosyal medyanın kurallarını iyi oynayarak Kim Kardashian sayesinde sözlüğümüze giren #BreakTheInternet'in Türkiye versiyonunu yapmak istedi. Yani seksi dansıyla ne kadar magazin sayfası, sitesi varsa, hepsinde haber olmayı, konuşulmayı, eleştirilmeyi, kısacası interneti sallamayı başardı. Son baktığımda 7 milyon izlenmeyi geçmişti. O kadar konuşuldu ki, iş trende dönüştü. Bazı internet fenomenleri ve ünlü simalar dansını taklit edip gırgır geçmeye bile başladı. Bu dalga geçilme karşısında kendisinden kadın olmak, eşitlik, özgürlükle ilgili özlü bir söz bekliyorum, gelmesi yakındır. Üzmesin canını. Güzel bir söz vardır: İzahı olmayanın mizahı olur. Gelsin bir sonraki video. Heyecanla bekliyorum.