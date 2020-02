PELİN KAYA

Her yıl en çok ilgi gören kırmızı halı seremonisine ev sahipliği yapan Academy Ödülleri'nin 92'ncisi geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Beklentilerimin doruk noktasında olduğu gece ne yazık ki beni hayal kırıklığına uğrattı. Son haftalarda gerçekleşen ödül törenlerinde boy gösteren yıldızlar, şıklık performanslarını bu kez koruyamadı. Siyah ve beyaz rengin, çokça da Chanel markasının buluştuğu bir kırmızı halı yaşadık. Gecede ilgi çeken detaylara göz atalım...

En merakla beklediğim isimler, kırmızı halının ezeli rakipleri Charlize Theron ve Renee Zellweger'di. Tek omzu açık, vücudunu zarifçe saran Armani Prive elbisesiyle Zellweger şıktı ama çok daha iyisi olabilirdi. Charlize Theron demek, her giydiğini ihtişamla taşımak demek. Başkası giyse bayılmayacağım çoğu şey onda harikalar yaratıyor. Giydiği siyah derin yırtmaçlı Dior elbisesiyle yine muhteşemdi.

Şampanya rengi, kuyruk detayı gözüme hoş gelen Oscar de la Renta elbiseli Scarlett Johansson'u, beğenip beğenmeme konusunda arada kaldım. Johansson, şıklığından ziyade güzelliğiyle baş döndürdü.

Margot Robbie, vintage bir Chanel seçmişti. Asla kötü denilemez ama kol detayı, bana şık mezuniyet elbisesi modellerini hatırlattı. Bir diğer Chanel seçimi de Penelope Cruz'dan geldi. Yakasında güllü siyah elbisesiyle Chanel'in meşhur alışveriş torbalarını anımsatmaktan ileri gidemedi.

Billie Ellish, Chanel marka ceket-pantolondan oluşan, her yerinden logolar fışkıran kıyafeti, korkutucu siyah tırnakları ve yeşil saçlarıyla 'Nereye gidersem gideyim tarzımdan ödün vermem' der gibiydi.

Uçuş uçuş elbiselerle görmeye alıştığımız Natalie Portman, olgun yaş duruşuna geçmeyi Dior kıyafetiyle başarmış. Elbisesindeki altın rengi işlemelerinin görkemini, sade makyaj ve sakin aksesuar seçimiyle tamamlamış. Ama en çok alkış toplayan kısım, pelerinin kenarına Oscar adayı olmayan kadın yönetmenlerin ismini yazdırması oldu. Gecenin en anlamlı seçimiydi.



GELİNLİK SANDIM

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü alan Laura Dern, Armani elbisesiyle şıklık Oscar'ını alamadı. 'Marriage Story' filmindeki karakter, kırmızı halıda eminim daha başarılı olurdu.

Janelle Monae, gösterişli Ralph Lauren elbisesiyle şıklıktan uzak ama dikkat çekmekte başarılı bir performans sergiledi.

Salma Hayek başta gelinlik sandığım Gucci elbisesiyle kendinden beklenen yanlış seçimi kırmızı halıya taşımış. Rüküşlükteki rakibi ise Gucci elbisesiyle Saoirse Ronan'dı.