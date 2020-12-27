PELİN KAYA

Aralık ayında dünyanın en prestijli dergilerinin seçimleri ve haberleriyle birlikte yılın en başarılı ve stil sahibi olmayı başaran isimlerini görmüş oluyoruz. İşte 2020'nin enleri...



HARRY STYLES VE ZENDAYA

British GQ dergisi 2020'nin en şık, en stil sahibi ünlülerini seçti. En Stil Sahibi Erkek'te oylamalar sonucu son dörde kalan isimler; Lebron James, Harry Styles, Timothee Chalamet ve Tyler the Creator oldu. Bu dörtlüden son ikiye ise benim de son derece stil sahibi bulduğum isimler Timothee Chalamet ve Harry Styles kaldı. İkisi arasından seçim yapmak zor olsa da, bu yıl adını giyimiyle akıllarımıza kazıyan Harry Styles 2020'nin en stil sahibi erkeği oldu. En stil sahibi kadınlara bakarsak, 10 kişinin yer aldığı listede birinciliği her giydiğini muhteşem taşıyan Zendaya kaptı. Zendaya'nın ardından sırasıyla farklı tarzıyla Miley Cyrus, son günlerde sokak stiliyle hayal kırıklığı yaşatan Bella Hadid, kırmızı halıda modada sürdürülebilirlik akımının öncüsü Cate Blanchett, son zamanlarda büyük bedenlere ve beden olumlamaya getirdiği yeni soluk ile Lizzo, Zoe Kravitz, Janelle Monae, Hunter Schafer, Tilda Swinton ve Adwoa Aboah yer aldı.



YILIN EN ÇOK KAZANANLARI

Forbes dergisi 2020'nin en çok kazananlarını açıkladı. Listenin en başında açık ara farkla Kylie Jenner yer alıyor. Kylie, bu sene kendi sahibi olduğu Kylie Cosmetics markasının yüzde 51'ini Coty isimli güzellik ürünleri üreten bir şirkete 600 milyon dolara satarak vergilerle birlikte 540 milyon dolar kazanmış. Diğer kazançlar da eklenince 590 milyon dolara erişmiş. Onu takip eden ikinci isim ise 170 milyon dolarla Kanye West! Listenin ilk 10'unda çoğunluk spor dünyasından isimler yer alsa da 12'nci sırada Ellen Degerenes (84 milyon dolar), 17'nci sırada Ariana Grande (72 milyon dolar), 25'inci sırada Taylor Swift (63 milyon dolar), 43'üncü sırada Billie Eilish (53 milyon dolar), 48'inci sırada ise Kim Kardashian (49.5 milyon dolar) var.



EN İYİ GİYİNEN ÇİFTLER

En stil sahibi çiftlere gelince... Stil denince akla ilk gelen isimlerden olan Beyonce ve Jay-Z, sokak stilleriyle Dua Lipa ve Anwar Hadid, klasik stilleriyle Amal & George Clooney, bana göre ütopik stilleriyle Elon Musk ve Grimes, Beyaz Saray'ın tarihe damga vuran çifti Barack&Michelle Obama, Meghan Markle ve Prens Harry, Zayn Malik ve Gigi Hadid oldu. Bu listede Victoria-David Beckham çiftini görmemek üzdü.