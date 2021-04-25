PELİN KAYA

Gucci 100. yılı şerefine herkeste büyük şok etkisi yaratan bir iş birliğiyle Gucci&Balenciaga defilesini düzenledi. Bir süredir bunun ip uçlarını paylaşımlarında veriyordu ama eminim kimse böylesi bir yenilikçiliği beklemiyordu. Evet yanlış okumadınız. İki dev markanın monogramlarının, dinamiklerinin iç içe geçtiği bir koleksiyon var karşımızda.



Tabii bunda iki markanın da Kering grubuna ait olmasının da etkisi var. Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michele, İtalyancada hava anlamına gelen 'Aria' ismini verdiği koleksiyonu için şu ifadeleri kullandı: 'Bugün özlemle andığımız her şeye derin ve mest edici bir dalış...bir nefes jübile' Böylesi bir koleksiyon bir daha ne zaman düşünülür de hazırlanır bilinmez. O yüzden lüks marka koleksiyonerleri için bulunmaz bir fırsat.



MERYEM UZERLİ MOSKOVA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE PARLADI

Meryem Uzerli başrolünde yer aldığı Kovan filmiyle Moskova Uluslararası Film Festivali'nin açılışında kırmızı halıda yer aldı. Elbisesi Yanina Couture, mücevherleri Chopard imzalı.



Son zamanlarda yaptığı başarısız seçimlerinin aksine Uzerli'yi bu kez çok beğendim. Gayet zarif, alımlı ve tam da kırmızı halı görkemini yakalamış görünüyor.



CENAZEDE GÖZ KAMAŞTIRAN ZARAFET

Kraliçe Elizabeth'in 73 yıllık eşi Prens Phillip'in cenaze töreni Windsor Sarayı'nda gerçekleşti. Cenaze töreninde Kate Middleton, asaleti ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Bizim kültürümüzde cenazelerde bu kadar şık olmak yanlış gelse de şıklık onlar için önemli bir tavırdır. Kate bu zamana kadar gördüğüm en şık Kate olabilir. Elbisesi özel dikim Roland Mouret mantosu da Catherine Walker imzalı. Stilindeki vurucu nokta ise pırlanta ve incilerle bezeli kolyesiydi. Kolyesi Kraliçe Elizabeth'in özel koleksiyonundan önemli bir parça.



Daha önce Kraliçe'nin ve Prenses Diana'nın boynunda da görülmüş. Hatta 2017 senesinde Kate, bu kolyeyi Kraliçe ve Prens Phillip'in 70. evlilik yıl dönümlerinde takmıştı. Taktığı küpeler ise Bahreyn hükümdarının 1947 yılında Kraliçe ve Prens Phillip'e düğün hediyesiymiş.



HESAPLARINI SİLDİ AMA SOSYAL MEDYADAN KAÇAMADI

Bottega Veneta 9 Nisan'da Berlin'deki dünyanın en ünlü gece kulüplerinden biri olan Berghain'da Daniel Lee'nin "Salon 02" isimli sonbahar 2021 koleksiyonunun defilesini gerçekleştirdi. Defile sonrası düzenlenen parti de kameraların ve sosyal medya kullanımının yasak olmasıyla bilinen Soho House Berlin de yapılmış.Fakat partiye katılan davetlilerden biri, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla partinin karantina kurallarınca 21.00'de sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra da tam gaz devam ettiğini açığa çıkarmış. Partiye Virgil Abloh, Roberto Bolle, Stefano Pilati, Honey Dijon, Skepta ve Burna Boy gibi uluslararası VIP isimler katılmış. Katılanların bir kısmı korona bakımından riskli bölgelerden gelmiş ve kimlerin beş günlük karantina kuralına uyup uymadığı da belli değil. Olay ortaya çıktıktan sonra marka uzun süre eleştiri yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz aylarda tüm sosyal medya hesaplarını kapama kararı almıştı Bottega Veneta. Anlaşılan sosyal medyada olmama kararı alabiliyorsunuz ama yine de sosyal medyadan kaçamıyorsunuz.