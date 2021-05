PELİN KAYA

93 . Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Sadece aday olanların katıldığı gecede doğal olarak kırmızı halı coşkusu da eskiye oranla daha düşüktü. Kırmızı halı yorumlarıma en beğendiklerimle başlamak istiyorum.

Zendaya incecik fiziğinin avantajını kanarya sarısı Valentino elbisesiyle öyle güzel kullanmış ki hayran olmamak elde değil. Doğal saçı ve makyajı müthiş canlı renkteki elbisesinin tamamlayıcısı olmuş. Ama görünümün en çarpıcı noktası olan Bulgari mücevherleri es geçmek olmaz. Zendaya bu görünümüyle Tüm Zamanların En İyi Oscar Elbiseleri listesine kesinlikle girmiştir. Ayrıca tören boyunca maskesini takan ve çıkarmadan oturan tek ünlü olması da büyük bir özveri!







Gecenin en sürprizli seçimi kuşkusuz Valentino Couture elbisesiyle Carey Mulligan'dan geldi. Şimdiye kadar onu bu denli iddialı bir seçimle görmemiştim. Sade ve doğal bir auraya sahip kadınların abartılı saç ve makyaj olmadan gösterişli seçimler yapmasını seviyorum. Tıpkı Carey'de olduğu gibi. Mücevheri bile minik bir Cartier küpe. E haklı olarak asıl mücevherim elbisem demiş.

Bir başka dore seçim de Andra Day'den geldi. Vera Wang elbisesiyle çok hoş görünse de benim için Oscar'dan ziyade bir Grammy seçimi gibiydi.

Kırmızı halıda bana en büyük hayal kırıklığını yaşatan da sürpriz bir şekilde Gucci seçimiyle Vanessa Kirby oldu. Bu zamana kadar her seçimi öyle başarılıydı ki bu görünümüyle beni şaşırttı. Ne renk ten rengine gitmiş ne dekoltenin kesimi vücuduna yakışmış.

Dünyanın en güzel kadınlarından Margot Robbie hâlâ Chanel ile anlaşmasının üzücü sonuçlarını yaşıyor. Onca mükemmel seçim varken Chanel'den başka bir seçim yapamaması yüzünden her seferinde potansiyelinin çok altında görünümlerle karşımıza çıkıyor. Saç kesimi de yüzünün güzelliğini epey kapatmış.







Regina King tam bir internetten sipariş ettiğim – eve gelen durumu yaşamış. Kendi hesabındaki güzel paylaşımı görmeseydim belki kırmızı halıdaki haline de iyi diyebilirdim.

En beğendiklerimden biri de Celeste Waite oldu. Gucci elbisesi ve Gucci x Balenciaga koleksiyonundan kalp formlu minaudiere seçimiyle bir bütün olarak harika görünüyor. Saç modeli ve makyajıyla da şahane bir uyum yakalamış.

Laura Dern yine hiç tarzı olmayan bir Oscar de la Renta elbiseyle. Maalesef kırmızı halı seçimleri çok başarısız oluyor.

Viola Davis keşke bir süredir yapmış olduğu gibi etnik seçimlerine devam etseymiş. Özel dikim Alexander McQeen'in ne modeli ne de kesimi vücut yapısına uymamış.

Renee Zell-weger Armani elbisesiyle her zamanki zarif havası içindeydi.

Reese Witherspoon'un Dior elbisesini defilede görünce çok beğenmiştim ama maalesef Reese'de aynı etkiyi hissedemedim.







Bir diğer en beğendiğim isim Armani Prive elbisesiyle Amanda Seyfried oldu. Kırmızı halıya kırmızı giyilmez kuralını yıktı geçti. Saçı, makyajı ve abartısız mücevherleriyle gördüğüm en iyi Amanda diyebilirim.







Maria Bakalova da Louis Vuitton seçimiyle şaşırtanlardan oldu. Yoğun bir Jennifer Lawrence havası aldım. Kendisi gibi değildi. Moussaieff imzalı mücevherleri de hem küpe hem gerdanlık kullanıldığından fazla kaçmış.







Halle Berry'nin Dolce&Gabbana elbisesinin rengi şahane ama önündeki kumaş fazlalığı çok göz yorucu. Saç modeli hiç yakışmamıştı.