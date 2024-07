PELİN KAYA

90 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin iş insanı Mukesh Ambani ve Nita Ambani'nin oğulları Anant Ambani ile nişanlısı Radhika Merchant'ın 12 Temmuz'da başlayıp üç gün üç gece sürecek olan düğünlerine geri sayım başladı! Bu süreçte kutlamalar hız kesmeden devam ediyor. Özel bir kutu içinde gönderilen düğün davetiyesinin ihtişamı büyük ses getirdi. Düğün öncesi kutlamalar kapsamında, imkânları kısıtlı insanların da bu mutluluğa dahil olabilmesi için kutlamalar düzenlendi.









Resmi düğün kutlamaları 12 Temmuz'da başlayacak. Cumartesi günü Shubh Aashirwad ritüeli gerçekleştirilecek, ana düğün töreni ise 14 Temmuz'da yapılacak. Davetiyelere göre, konuklardan Hint şıklığında giyinmeleri istenmiş.









Düğün öncesi ve düğün günü sahne alacak sanatçıların hepsi en büyük isimler. Şu ana kadar kutlamalarda Rihanna, Akon ve Katy Perry gibi ikonları ağırlayan çiftin düğününde sahne alacak yıldız isimler Lana Del Rey, Justin Bieber, Adele ve Drake olacak. Hatta Justin dün yakın aile üyelerinin katıldığı davette sahnesini aldı bile. Hem de tam 25 milyon dolar alarak. Şimdiye kadar yapılan kutlamalarda bile böylesine bir gösteriş ve ihtişam yaşanıyorsa asıl düğün için kim bilir neler olacak. İçimden bir ses, ömrümüz boyunca şahit olacağımız en zengin ve mücevher dolu düğünlerden birine tanıklık edeceğimizi söylüyor.



İKON ÇİFT 25. YILLARINI KUTLADI

Beckham çifti, Oxfordshire'daki malikanelerinde, 1999 yılındaki ikonik düğün fotoğraflarını yeniden canlandırarak, moda dünyasına bir kez daha damga vurdular.







Devasa kadife tahtlarında otururken, baştan aşağı Antonio Berardi kıyafetleriyle göz kamaştırdılar. Victoria, zarif elbise ve gümüş Manolo Blahnik topuklular içinde büyüleyici görünüyordu







David ise çift sıra düğmeli ve geniş yakalı takım elbisesiyle klasını bir kez daha ortaya koydu. Ünlü çift, yıllar sonra bile stil anlayışlarını ve uyumlarını koruyarak, moda dünyasında eşsiz bir ikon olduklarını yeniden kanıtladı.



ESKİ KAİNAT GÜZELİ DÜNYAEVİNE GİRDİ

Olivia Culpo ile Amerikan futbolcusu Christian McCaffrey, bu hafta sonu Rhode Island, Watch Hill'de evlendiler. Moda dünyası ve spor camiasını bir araya getiren bu tören, hem şıklığı hem de zarafetiyle dikkat çekti. Büyük gününde Culpo, geleneksel volanlı bir etek ve düğmeli sırtı olan uzun kollu krepten bir Dolce&Gabbana gelinlik giymeyi tercih etti.









Yaklaşık 5 metrelik uzun bir duvakla tamamladığı bu gelinlikle zarif bir görünüm amaçlanmış. Culpo, düğününe hazırlık sürecinde asıl gelinliğine ek olarak provada üç farklı gelinlik daha denemiş.

Gelinliği hakkında "Hiçbir şekilde cazibeli bir izlenim vermesini istemedim" diyor. Olivia Culpo'nun gelinliği, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda kişisel ifadesinin de bir yansıması olarak büyük beğeni topladı.



HAFTANIN MODA ŞÖLENLERİ

Dolce&Gabbana ve Marc Jacobs'ın yeni koleksiyonları moda dünyasının en çok konuştuğu konuların başında yer aldı.



Marc Jacobs, büyük baskılı elbiseler, abartılı kirpikler ve ekstrem ayakkabılarla dolu 2024 Sonbahar koleksiyonunu New York'ta, aralarında Cardi B'nin de bulunduğu bir davetli kitlesine sundu. Jacobs, bu koleksiyonuyla modayı cesur ve yürekli bir kendini ifade aracı olarak kullanarak, iç benliklerimizi sergileme fırsatı sunuyor. Tasarımlarında her zamanki maksimalist tavrı görmek beni memnun etse de giyilebilirlik açısından kolay olmayan bir koleksiyon olduğu da ortada.







Dolce&Gabbana'nın her yıl düzenli olarak sunduğu couture koleksiyonu Alta Moda, filigran sanatını muhteşem bir şekilde sergiliyor. Sardunya'nın derin kültürel dokusundan ilham alan zengin detaylar göz kamaştırıyor. Zarif desenler, korselerden sutyenlere, mücevher kaplı bodysuitlerden kemerlere kadar birçok parçada kendini gösteriyor. Her parça, Sardunya'nın gizemli geçmişini ve Dolce&Gabbana'nın kendine özgü sanatsal dokunuşunu bir araya getiriyor. İtalya'nın üstün işçiliğini ve yüzyıllara dayanan geleneklerini yansıtan bu koleksiyon, dokular ve benzersiz süslemelerle adanın zengin mirasını uyandırıyor. Dolce&Gabbana, Sardunya zanaatkarlığına ve kültürüne ithafen, detaylı oyma ve nakış tekniklerini kullanarak mikado ve kadife organzayı payetli motiflerle süslenmiş karmaşık desenlere dönüştürüyor.







SAHİLLERİ SÜSLEYEN LÜKS

2024 yazında da lüks markaların plajlardaki hakimiyeti devam ediyor. Moda dünyasının önde gelen isimleri, plajların dekorasyon ve konseptlerinde adeta birer sanat eseri yapıyorlar.

St. Tropez'deki ikonik Shellona Plajı, Dior'un zarif monochrome konseptiyle büyüleyici bir atmosfere bürünmüş durumda. Dior'un sofistike tarzı sadece bu plajla sınırlı kalmıyor. Seine Nehri'ni süsleyen Dior Cruise 'un dekorasyonunda da kendini gösteriyor. Bu gemi, lüksün ve zarafetin su üzerinde dans ettiği adeta yüzen bir moda mabedi.



Marbella'daki Fendi Beach Puento Romano ise lüksün başka bir tanımını sunuyor. Fendi'nin şezlonglar, şemsiyeler ve tüm dekorasyonda kendini gösteren karakteristik tarzı, plajda her detaya nüfuz etmiş durumda. Özel yatlarda bile Fendi'nin zarif dokunuşları göz alıcı bir uyum içinde sergileniyor.



Jacquemus, St. Tropez plajında bir yılı daha geride bırakıyor. Markanın cesur ve yenilikçi tasarımları, bu yıl da sahillerdeki varlığını pekiştiriyor.



Côte d'Azur'da ise Gucci, varlığını etkileyici bir şekilde sürdürüyor. St. Tropez'deki plajın tüm dekorasyonunu üstlenen Gucci, sadece bu plaja özel parçaları da satışa sunarak lüks tutkunlarının kalbini fethediyor. Markanın zarif tasarımları, plajın her köşesinde kendini hissettiriyor ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor



Bu lüks markalar, sahillerde yarattıkları büyüleyici atmosferlerle modanın sadece şehir sokaklarında değil, aynı zamanda plajlarda da hüküm sürdüğünü bir kez daha kanıtlıyorlar.