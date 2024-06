PELİN KAYA

Saint Laurent, rafine ve modern çizgisiyle moda dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş, köklü tarihi ve öncü tasarımlarıyla her daim özel ve cool bir marka olmanın ayrıcalığına sahip olmuştur. Ama çıkardığı son çanta modeli büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.









Markanın Jamie serisinden Jamie 4.3 modelinden bahsediyorum. Gördüğünüz an yine başka bir lüks Fransız markasının ikonik çanta modeline benzetmediniz mi? Şahsen ben sanki Chanel 22 heybe çanta modeline bakıyorum.









Aynı form, aynı detay aynı logo. YSL'in gidip en büyük rakibinin en bilindik model çantasından yapmasının gerekliliğini anlayabilmek mümkün değil. Eskiden sahte ürünleri konu eder, yabancılardan 'esinlenen' yerli markaları ifşa eder yani bir nevi ortalığı tam anlamıyla birbirine katardım. Şimdi bunu gördükten sonra kim kime ne diyebilir ki? Özgünlük ve etik değerler çoktan göçüp gitmiş!



GÜZELLİK SEKTÖRÜNÜ ELE GEÇİRDİ



Rihanna'yı şov dünyasının en zeki ünlüsü olarak görüyorum. Fenty makyaj ve cilt bakım ürünleriyle öylesine büyük bir başarı elde etti ki bunun bir sonraki adımı elbette Fenty saç ürünleri olacaktı. Ve geçen hafta Fenty Hair ile sektöre roket hızıyla giriş yaptı. Saçta model ve renk değiştirme konusunda Rihanna için günümüzün en bukalemun ünlüsü denilebilir. Sevelim sevmeyelim her modeli de bir şekilde kendine yakıştırmasını bilir. Böylesi bir deneyim söz konusu olunca, insan ister istemez lansmana hangi saçla geleceğini merak ediyor. Rihanna'yı zeki seçme sebebim de burada devreye giriyor. Zira kendisi saç lansmanına en doğal saçlarıyla geliyor.







Ekleme yok, çıtçıt yok, peruk yok, postiş yok, hiçbir şey yok... Kendi saçı, kendi rengi. Malum, saç reklamlarında hiçbir ünlüyü kendi doğal saçlarıyla göremediğimiz için bu tavır bana çok cool geldi. Lansmanda giydiği özel dikim sezonun trend rengi Khaite kıyafetini beğendiğimi söylemeden geçmek olmaz. Manish Malhotra imzalı mücevherlerinin genel görünümüne, havasına olan uyumu da kusursuz olmuş. Saç serisinde, saçı onarmayı, güçlendirmeyi, nemlendirmeyi, pürüzsüzleştirmeyi ve korumayı hedefleyen, klinik olarak test edilmiş ürünler yer alıyor. 13 Haziran'da markanın web sitesi üzerinden satışa sunulmaya başlandı. Eminim makyaj ve cilt ürünlerinde yakaladığı başarıyı saç ürünlerinde de yakalayacak.



15 YILLIK HAYALİN GERÇEKLEŞTİĞİ BÜYÜLÜ DEFİLE



Jacquemus markasının 15. yılına özel olarak "La Casa" ismini verdiği Cruise defilesi Capri'de gerçekleşti. Defilenin düzenlendiği modern mimarinin baş yapıtlarından sayılan Casa Malaparte, markanını kurucusu ve tasarımcısı Simon Porte Jacquemus için çok özel bir anlama sahip. Çünkü Simon, 1963 yapımı Fransız yapımı "Le Mepris" filmini izledikten sonra bu yapıya olan aşkı başlamış, markasını kurmaya ve defilesini burada gerçekleştirmeye karar vermiş.









Ve yıllar sonra, markasının 15. yaşında, hayalini kurduğu yerde defilesini düzenlemeyi başarıyor.

Koleksiyona gelirsek, beni çok etkilemediği gibi bazı parçalarda tekrara düşmesi şaşırttı. Halbuki bir önceki koleksiyonu tasarım anlamında çok başarılıydı. Bu koleksiyonda kendisinin bir tasarım markasından ziyade bir aksesuar markası olduğunun tekrar altını çizmek istemiş gibi görünüyor.

Sadece 40 davetlinin izleyebildiği bu defilenin ünlü konukları arasında markanın en sadık müşterisi Dua Lipa, Jennie, Gwyneth Paltrow, Imaan Hammam, Tina Kunakey, Aron Piper, Laetitia Casta, Rosie Huntington Whiteley, Manu Rios ve Mariacarla Boscono vardı.









Doğrusunu söylemek gerekirse dijital pazarlamada günümüzün en başarılı markalarından biri olması, göz boyamada çok büyük bir rol oynuyor. Defilenin gerçekleştiği yerin büyülü güzelliği, Fransız Rivierası'nın etkileyici atmosferi, yaz mevsiminin insanı içine çeken kokusu, ünlü ve popüler davetliler derken tüm bunlara bir de anlamca yüksek bir hikaye eklendiğinde ortaya çıkan marka paketini beğenmemek neredeyse imkansız.



İKİ ÖZEL İSİM EVET DEDİ



Türk sinemasının ve televizyon dünyasının iki parlak yıldızı, Gamze Özçelik ve Merve Dizdar, geçtiğimiz günlerde hayatlarının en anlamlı "Evet"ini söyleyerek dünya evine girdiler. Gamze Özçelik, Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi.









Gamze benim çok hassas olduğum ve ayağına taş dahi değmesini istemediğim özel bir isim. Museum of Florale imzalı gelinliğiyle zarafetini ön plana çıkaran Gamze, içten gülümsemesi ve mutluluğuyla göz kamaştırdı.

Cannes ödüllü oyuncumuz Merve Dizdar ise, iş insanı Cihan Ayger ile hayatını birleştirdi. Nihan Peker imzalı sade ve zarif gelinliğiyle dikkat çeken Merve, yalın tarzını evlenirken de yansıttı.









Her iki çift de gelinliklerinde sadeliğin gücünü ve zarafetini sergileyerek, abartısız şıklığın ne denli çarpıcı olabileceğini kanıtladılar. Gamze Özçelik ve Merve Dizdar, doğru ve yerinde seçimleriyle düğünlerinde hem kendilerini hem de sevdiklerini mutlu ettiler. Bu iki değerli isme bir ömür boyu mutluluklar diliyor, sevginin ve iyiliğin gücüyle yeni hayatlarında huzur ve mutluluklar diliyorum.