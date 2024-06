PELİN KAYA

Variety Dergisi'nin Anya Taylor- Joy ile olan mayıs kapak çekimini gördüğümden beri aklımdan çıkaramadığım, couture tasarımlara muhteşem şekilde hayat veren bir markayla tanıştırmak istiyorum sizleri. Tasarımlarını ilk gördüğümde özgünlüğüne hayran kalmıştım. Doğru hamlelerle bir ay geçmeden Cannes Film Festivali'nde yeniden karşıma çıktı. Üstelik couture tasarımları en güzel şekilde taşıyan Coco Rocha'nın üzerinde! Bu görsel şölen çok geçmeden hakkettiği değeri gördü ve 77.Cannes Film Festivali'nin en ikonik karesi seçildi!







Cheney Chan markası Cheney Chan tarafından 2012 yılında Çin'de kuruldu. Çağdaş mimari yapılarla klasik Çin detaylarını birleştirerek kadınların zarif kıvrımlarını sergileyen Feng Ya Qi (zarif bir parça) silüetini yansıtmak ilk hedeflerinden. Marka, geleneksel zanaatkarlığa odaklanırken, aynı zamanda tasarımlarına yeni çağdaş sanat formlarını da entegre ederek ortaya benzersiz bir marka DNA'sı çıkartıyor.







2021 yılında Jinghong Zhaoying (Göz Kamaştırıcı Bir Güzelliğin Gölgesi) adında ilk defilesi yapılıyor. Doğu'nun bambu gölgeleri ve zarif porselenlerinden ilham alınmakla birlikte on binlerce saat süren cilalama ve üretim sürecinden sonra, sonunda benzersiz bir couture şov sunuluyor. 2023 yılında markanın defileleri sıklaşmaya başlıyor ve geleneksel boncuk nakışı, Hangzhou nakışı, Kraliyet Sarayı nakışı, yapay çiçek yapımı gibi geleneksel zanaatların eserlerde sergilenmesini sağlanıyor. Böylece her eser zaman sınırlarını aşarak ebedi bir klasik haline geliyor.







Coco Rocha'nın ustalıkta taşıdığı tasarıma tekrar gelecek olursam, elbise ilhamını kalla zambağından alıyor ve silüeti tasarıma yansıtılıyor. Yine son Cannes Film Festivali'nde radarıma giren model Rawdah Mohamed de aynı markadan porselen ilhamı taşıyan bir tasarım giymiş ve taşımasındaki ustalıkla gözleri kamaştırmıştı. Anlayacağınız moda endüstrisinde aranan taze kan, bulundu diyebilirim. İleriki kırmızı halılarda bu markanın yaratacağı sükseyi izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.







O GERÇEK BİR TREND ÖNCÜSÜ

Modanın sonsuz döngüsünde, beklenmedik unsurların bir araya gelerek benzersiz bir tarz oluşturmasına sıkça tanık oluruz. Bu sezonun en dikkat çeken trendlerinden biri de beyzbol şapkası üzerine bağlanan eşarplarla yaratılan özgün aksesuar stili denilebilir. Her ne kadar kulağa alakasız gelse de Hailey Bieber'ın Coachella Festivali'nde paylaştığı bir kare sayesinde modaya ilgi duyan herkesin radarına girdi bu stil.







Aslında Hailey bu tarzı oldukça spontane ve esprili bir şekilde uygulamıştı ancak hayranları tarafından tercihi baya ciddiye alındı. Ardından bu görünümle profesyonel çekimler ve kendi markasının yerleştirmeleri de geldi ve bir anda bu alakasız stil hayatımızın içerisinde kendine yer buluvermiş oldu. Hailey'nin pazarlama alanındaki gücü bir kez daha ispatlanmış oldu. Zira bu stili 2019 yılından beri Rihanna ve ASAP Rocky uyguluyor fakat trend olma mertebesine gelememişti. Şimdilerde yabancı içerik üreticilerinin sık tercihi arasında olan bu stili bakalım bizden birilerinde görecek miyiz merakla bekliyorum.







TEZ OLABİLECEK BİR TEZATLIK

Chanel gelirlerini yüzde 16 artarak 2023'te 19,7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Finans şefi Philippe Blondiaux, fiyat artışlarının satışları yaklaşık yüzde 9 oranında artırdığını, geri kalanının ise daha yüksek hacimlerden kaynaklandığını söylüyor. Chanel'in kapitone deri çantalarına, İsviçre yapımı saatlerine ve Bleu de Chanel kokularına olan talep, keskin bir şekilde yavaşlasa da, yıl boyunca kategoriler genelinde güçlü kaldı. Tüm kategorilerde çift haneli büyüme 2023'ün son çeyreğinde de devam etmiş. Faaliyet kârı ise yüzde 11 artışla 6,4 milyar dolara yükselmiş.

Rekor satışın ve kârın, markanın tasarımlarının arzu edilirliğinin ve müşterileri için en üst düzey lüks deneyimi yaratmak ve çalışanlarının gelişimini desteklemek için yaptıkları sürekli yatırımın bir sonucu olarak görülüyor.

Koleksiyonların başında Virginie Viard gibi yaratıcılığını kaybetmiş, tekrara düşmüş, heyecansız, ruhsuz bir kreatif direktör varken, ikonik parçaların satışlarındaki düşüşüne rağmen kazanç ibresinin böylesine bir yükselişe geçmesi pekala üniversitelerde tez olabilecek ilginçlikte. Gerçek Chanelseverler Viard'ın çizgisinden rahatsız olmasına rağmen, bu artış koltuğunu sağlamlaştıran en önemli sebep. Ve ne yazık ki biz de heyecanını kaybetmiş bir Chanel izlemeye bir süre daha devam edeceğiz.







YENİ NESİL PAZARLAMA TEKNİĞİNİN EN SON ÖRNEĞİ

Moda markalarının yenilikçi pazarlama kampanyalarından en ilginç olanı Alexander Wang'den geldi. Marka sosyal medya hesabında yeni model çantası Ricco için Taylor Swift, Kylie Jenner, Beyoncé ve Ariana Grande ile çekilen görsellerini paylaştı. Tam ne kadar havalı ve pahalı bir kampanya diyecektim ki bir anda izlediklerimin gerçek Taylor Swift ya da Beyoncé olmadığını anladım. Marka, kampanyası için ünlülere benzeyenlerle çalışmıştı.







Bu eğlenceli ve stratejik hamle, Wang'in yüksek modayı pop kültürüyle harmanlama yeteneğini gözler önüne seriyor. 'Yüzde 100 sertifikalı orijinal' başlığıyla sanki replikacı markadan yayınlanmışçasına esprili bir şekilde sunulan video, ünlülerin aslında taklitçiler olduğunu ironik bir şekilde vurgularken aynı zamanda Ricco çantasının özelliklerini de tanıtıyor.







İki boyutta ve 850 dolardan (27 bin 355 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulan Ricco çanta, Wang'in ikonik 2009 Rocco çantasından ilham alarak hem nostalji yaratıyor hem de modern zevklere hitap ediyor. Kampanya sosyal medyada büyük yankı uyandırıp viral olunca tabii doğal olarak çanta da en merak edilenler listesinde yerini almış oldu.