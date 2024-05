PELİN KAYA

Dünyanın en prestijli film festivali olan Cannes Film Festivali başladı. Modaseverlerin de dört gözle beklediği festivalin ilk kayda değer görüntüleri Anya Taylor-Joy’dan geldi

DEV MARKALARIN İSTEMEDİĞİ İSİM ŞOKE ETTİ

Biliyor muydunuz? Şu anda stil anlamında dünyanın en popüler ve beğenilen ismi olan Zendaya'nın zamanında Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino ve Dior gibi beş büyük marka tarafından giydirilmek istenmediğini…

Stil danışmanı Law Roach katıldığı bir podcast'te daimi dostu ve müşterisi Zendaya'nın stilinin perde arkasına dokundu.

Sorulan soruların karşılığında Zendaya'yı kabul etmeyen markaları açıkladı. Zamanında Zendaya henüz ikon konumuna gelmeden ama hatırı sayılır bir şöhreti de varken bu büyük beş marka ile iletişime geçmiş.







Hepsi de Zendaya'yı giydirmeyi çeşitli bahanelerle reddetmiş. İçlerinden sadece Valentino bir kampanya anlaşması imzaladığı için Zendaya ile çalışmış. Amerikan Vogue dergisinin kapağına çıkmış bir ünlü olmasına rağmen yaşamış bunları.

İnsan ister istemez Zendaya gibi bir kırmızı halı ikonunun, nasıl olur da bu markaları bir kez olsun giyemediği şaşkınlığını yaşıyor. Şimdi eminim hepsi ürünlerinden giymesi için adak adamıştır ama Zendaya haklı olarak tepkili duruşuna devam edecek gibi görünüyor.







PINAR DENİZ

Her geçen yıl festivale katılan Türk ünlülerin sayısı artıyor. Bir dondurma markasının yüzü olan Pınar Deniz Cannes'da en çok kıyafet giyen ünlümüz oldu. Özgür Masur imzalı pembe ve Raisa&Vanessa deniz kızı elbiseler en beğendiklerim oldu.







SİBİL ÇETİNKAYA

Sosyal medyanın sevilen simalarından Sibil Çetinkaya da dünyaca ünlü mücevher markası Chopard'ın davetlisi olarak kırmızı halıda yürüdü. Hakan Yıldırım imzalı elbisenin renginin güzelliğine hayran kaldım. Şık, yalın, zarif ve aynı zamanda gösterişli bir görünüm yaratılmış. Eleştirebileceğim tek nokta seçilen choker'ı olabilir. Bu modelin istediği boyun yapısı uzun bir boyundur. Sibil'in boynunu kesmiş gibi bir görüntü oluşmuş ancak bu genel havasından hiçbir şey götürmemiş.



İDİL FIRAT VE MERT FIRAT

Sibil Çetinkaya ile aynı markanın davetlisi olarak katılan İdil Fırat ve Mert Fırat'a da değinmezsem olmaz. Çift olarak oldukça hoş bir görünüme imza atmışlar. Ama İdil Fırat'tan Cannes kırmızı halısının ağırlığına eş değer bir markadan giyinmesini beklerdim.







ANYA TAYLOR-JOY

Anya Taylor-Joy günde en az 2 kıyafet giyerek Cannes'da şov yaptı. Özellikle Jacquemus şapkasıyla olan görünümü hepimizi Cannes'ın eski günlerine götürdü ve zihnimizde nostaljik bir rüzgar estirdi.







HANDE ERÇEL

Hande Erçel bu yıl dünyaca ünlü mücevher markası Pomelatto'nun yüzü olarak festivale katıldı. Megalopolis filminin prömiyerinde giydiği Balmain marka kırmızı elbisesi çok şık ama ben bu elbiseyi kıvrımlı hatlara sahip birinde görmeyi arzu ederdim. Yine de havası ve güzelliğiyle Cannes sınavında iyi not almayı başaranlardan.







BİRCE AKALAY

Son zamanlarda altın çağını yaşayan Birce Akalay da Cannes'ın öne çıkan isimlerinden oldu. Özgür Masur imzalı elbise seçimi ve elbisenin modeli oldukça başarılı. Aurası ve güzelliği de göz kamaştırıyor. Tek eleştirim ön plana çıkan kolye seçimi oldu. Kemeri aksesuvar olarak yeterince göz alıcı buna bir de kolyenin iddialı modeli eklenince ortaya dengesiz bir görünüm çıkmış.







MERYEM UZERLİ

Cannes Festivali deyince akla gelen ilk ünlü Meryem Uzerli oluyor. Varlığıyla ses getirse de yaptığı her iki kırmızı halı seçimi de hayal kırıklığına uğrattı.







İŞBİRLİĞİ Mİ GELİYOR

Gucci en yeni kampanyasında akıllarda soru işareti yarattı. Reklam kampanyasında ünlü tenis yıldızı Jannik Sinner markaya ait çantanın modelliğini yapıyor.

Bu kampanyayla Wimbledon tarihinde bir ilk yaşanıyor ve beyazdan başka renkte çanta merkez sahaya inmiş oluyor. Fakat kampanya görsellerinde lüks markadan daha çok dikkat çeken bir başka unsur daha var.

O da Sinner'ın şapkasının ve şortunun Nike marka olması ve bunun da reklamda açık seçik görülüyor olması. İkisi de aynı grubun markaları olmadığından acaba Gucci Nike ile sessiz bir işbirliğine mi gitti diye düşündürtüyor. Arada gizli haberleşmeler veya gelecek işbirliklerinin söz konusu olabileceğini düşünmek hiç de zor değil. Zaman içerisinde anlayacağız.







İSTANBUL MANZARASINDA GÖRKEMLİ DEFİLE

Geçtiğimiz günlerde şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en başarılı, izlemesi keyif ve gurur veren kusursuz bir defilenin davetlisiydim. Türkiye'nin önde gelen markalarından Ipekyol, dünyaca ünlü Elie Saab markası ile heyecan verici bir iş birliğine imza attı. Aylar süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan kapsül koleksiyon, İstanbul'un eşsiz boğaz manzarası eşliğinde görkemli bir defileyle sunuldu. Tabii bunda defileyi A'dan Z'ye hazırlayan Uğurhan Akdeniz'in olmasının da etkisi büyük. Global lüks markaların moda haftalarında gerçekleştirdiği büyüleyici defilelere imrenerek bakmaya hiç gerek yokmuş. Gördük ki markanın vizyonerliği ve doğru isimler bir araya geldiğinde ülkemizde de örnekleri pekala olabiliyormuş. 24 parçadan oluşan Elie Saab x IPEKYOL kapsül koleksiyonu, Türkiye'deki 70 ve yurt dışındaki 18 butiğinde eş zamanlı olarak satışa sunuldu.