PELİN KAYA

Louis Vuitton markası yalnızca Paris ve Singapur mağazalarında satışa çıkardığı sürülebilir çikolata ürünüyle sosyal medyanın yeni viral malzemesi. Fiyatı 50 dolar (1614 TL) ve buraya kadar her şey normal. İlginçlik şimdi başlıyor. Çikolata dolu kavanoz sınırlı sayıda üretildiği için "ikinci el" satışlarda fiyatı 500 dolara yani yaklaşık 16 bin 148 TL'ye kadar çıkabiliyormuş. Lüks markalarda sınırlı sayıda üretimi yapılan aksesuarların ve giysilerin çok daha üst fiyatlara satılıyor olmasına alışığız ama bir kavanoz çikolatanın ikinci eline normalin 10 katı kadar ödeme yapmaya alışabilmek mümkün olmasa gerek.







Son dönemin en popüler markalarından Loewe'nin Kreatif Direktörü Jonathan Anderson, gerçek zamanlı pazarlamanın nasıl yapılması gerektiğinin en güzel örneklerinden birini sundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gördüğü devasa domatesleri markanın çizgisine yakıştırıyor ve bunu hesabında paylaşıyor. Paylaşımı bir şekilde Jonathan Anderson'a ulaşıyor ve Anderson bu pası kaçırmayarak mesajı alıyor ve sadece üç gün sonra aynı domatesin görüntüsünde yepyeni bir clutch çanta tasarımı paylaşıyor.









Hailey Bieber yılın ürününü çıkarmanın keyfini yaşıyor. Hız kesmeden dünyada yok satan telefon kılıfının yeni renklerini çıkardı. İlk başta temel renk olan griden üretilen telefon kabı artık dudak ürünlerinin her rengiyle piyasaya sürülmüş olacak. Ürünün normal satış fiyatı 35 dolar yani bin 130 TL olsa da stoğunun çok hızlı tükenişi ve her ülkede bulunmayışıyla 5 bin TL gibi fiyatlarda da satılıyor. Hatta karaborsa diye nitelendirilen kanallarda bu kabı satın almak için 8 bin TL ödeyenleri bile duydum.









Her şeyin sanallaştığı günümüz dünyasında gerçekliği yaratıcılıkla ve estetikle buluşturan marka kazanıyor. Jacquemus Capri'de gerçekleşecek Cruise defilesi için bu tabire uygun bir tanıtım kampanyası başlattı. Yaz koleksiyonunun konseptine uygun olarak Capri'nin her köşesi yaratıcı videolara imza atılarak kullanılmış. Son zamanlarda dijital pazarlama taktiklerini en doğru şekilde kullanan markaların başında geliyor Jacquemus. Bu ilginç kampanya sayesinde henüz göremediğimiz koleksiyona duyulan heyecanın da artmasını sağlamış oluyor!









GELEN GİDENİ ARATMAYACAK

Karl Lagerfeld'in vefatı sonrasında Chanel markasının Kreatif Direktörlük koltuğuna oturan Virginie Viard Chanel'den ayrılıyor. Tabii bu karar ben de dahil olmak üzere markanın sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Viard yönetiminde Karl'ın markaya kazandırdığı lüks dokunuştan uzaklaşan koleksiyonlar, özensiz styling ve iddiasız defileler Viard'ın ayrılmasında en büyük etkenler. Henüz yerine kimin geleceği belirsiz olsa da şimdiden ortaya kuvvetli iddialar atılıyor. Hedi Slimane, Sarah Burton, Jeremy Scott ve Pierpaolo Piccioli ismi ilk geçenler. En son Maison Margiela'nın kreatif direktörü John Galliano'nun bütün gönderilerini sosyal medyasından silmesi adaylara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Markanın satışlarının ve cirosunun artışa geçtiği bir dönemde Viard'ın ayrılıyor olması sosyal medya gücünün ne denli yüksek olduğunun da göstergesi oluyor. Moda dünyası yeni kreatif direktörün kim olacağını büyük bir heyecanla bekliyor.









ARŞİV KOLEKSİYON TRENDİ BİZE DE GELDİ



Müzik, sanat, sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinin stillerinin ödüllendirildiği gecede beğenilen, eleştirilen ve öne çıkanları sizler için derledim



Gecede en beğendiklerimden biri Demet Özdemir oldu. Elbisesi hem çok yakışmış hem de bizler için çok özel bir seçim yapmış. Yurt dışında ünlülerin lüks moda evlerinin arşiv koleksiyonlarından giyinme akımını Demet Özdemir bizim için olabilecek en güzel şekilde uygulamış. Duayen Yıldırım Mayruk'un 2000'li yılların başında tasarladığı elbisesi, benim için gecenin en güzel şıklığına imza attı. Elbiseyi olabilecek en sade şekilde giymesi de ışıkta renk değiştiren dokunun daha da ön plana çıkmasını sağlamış. 20 sene önce tasarlanmış bir elbisenin günümüzde hâlâ giyilebilir ve trend olması da Yıldırım Mayruk'un başarılı vizyonunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Demet Özdemir'in makyajı ve saç modeli de bir o kadar uyumlu ve hoş olmuş.









Birce Akalay da gecenin en iyilerindendi. Seçmiş olduğu elbisenin modeli ve farklı rengi Birce Akalay'ın tenine çok yakışmış. Saç, makyaj ve aksesuar seçimi de bir o kadar başarılı.

Nesrin Cavadzade muhteşem görünüyor. Adeta derin V yaka dekolte nasıl giyilir dersi vermiş. Son zamanlarda ölçüsüz ve yanlış dekolte seçimlerini o kadar sık görüyoruz ki Nesrin'in seçmiş olduğu bu model ilaç gibi geldi. Ölçünün kaçırılmadığı ve zarafeti vurguladığı bir örneği görmek en azından beni mutlu etti.

Muhteşem oyunculuğu ve karizmatik fiziğiyle son dönemde en beğendiğim oyunculardan Defne Kayalar da derin dekoltesiyle dikkatleri çeken isim oldu. Elbiseyi minimal şekilde aksesuarsız kullanması çok doğru olmuş.









Demet Evgar çok sevdiğim ve beğendiğim bir isim. Ama maalesef ne rol aldığı dizisinde ne de gerçek hayatında kendisine yakışan stili bir türlü yakalayamadı. Bu geceki hayal kırıklığı yaratan seçimini geçirmiş olduğu sakatlığa yormak istiyorum, zira aurasını bu kadar dağıtacak bir tercih yapmazdı.

Yeni yıldızlardan Özgü Kaya müthiş görünüp moda rüzgarını arkasına alarak kendisini moda listelerine sokmayı başarabilirdi ama anlamsız bir seçim yaparak bu şansı bir kez daha elinin tersiyle itmiş oldu.

Aybüke Pusat hem kafaları karıştırdı hem de seçimi itibariyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şahane bir fiziği olması bile görünümünün karışıklığını kurtaramamış.









Arzum Onan seçimiyle şaşırttı. Kendisinde böylesine karışık parçalar görmeye alışık değiliz. Minimal ve sade görünen Arzum Onan her zaman tercihim olur.

Ece Sükan yine aurası ve verdiği pozlarıyla etkileyici görünmeyi başarmıştı. Fakat elbisenin kadife dokusu ile siyah çorap bir araya gelince bu mevsimde boğucu görünmekten de kaçamamıştı.

Boğucu demişken bu tarz görünüme imza atan bir diğer isim de Hande Erçel oldu. Saç modeli ve makyajı kusursuz olsa da boğazına kadar dantel seçimi bu mevsim için bana fazla geldi.

Tuba Büyüküstün yine şahane bir kıyafetin havasını salaş görünümlü saçlarıyla aşağı çekmeyi başarmış. Elbisenin rengi ve modeli çok yakışsa da düzensiz ve yapılı görünmeyen saç modeli hayal kırıklığına sebep olmuş.

Zerrin Tekindor'un Yılın Stil İkonu ödülünü böyle talihsiz bir seçimle alması gecenin en ironik anlarından biriydi. İki sene önce Gülşen de aynı ödülü en başarısız görünümüyle almıştı. Bu ödülü alanların geleneğini bozan biri umarım çıkar ya da yetkililere şiddetle bu ödülü verecekleri kişinin giyeceği kıyafeti önden görmelerini tavsiye ederim.

Erkeklerde favorim Dior takımı ile Edis... Hem modern, hem günümüz modası hem de stil anlamında cesur yaklaşımı Edis'i diğer beylerden bir adım öne çıkartmış.