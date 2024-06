PELİN KAYA

Paris için haziran ayı demek modanın ve sanatın buluştuğu Couture Haftası demektir. Bu yıl olimpiyatların da Paris’te düzenlenecek olması couture haftasının yoğunluğunu zorlamış olsa da yine de keyif veren anlara imza atmaktan geri kalmadı. Şimdi gelin, bu yılın Paris Couture Haftası’nın en dikkat çekici anlarına birlikte göz atalım

EN YILDIZ İSİMLER

Haftaya davet edilen ünlü konukların arasında dersini en iyi çalışan, dikkatleri üzerine çekmeyi başaranı Katy Perry oldu. Couture haftası başlamadan hemen önce katıldığı Vogue World defilesinde giydikleri ses getirdi. Balenciaga defilesini izlemek için giydikleri şok etkisi yarattı. Zira ortada yorum yapabilecek ne bir kıyafet ne de bir tarz vardı. Böyle kendisine tezat bir seçim yapması moda severleri ikiye böldü. Bir kısım farklı şeyler denemesini desteklerken bir kısım da Katy'nin en kötü görünümü diyerek eleştirmekten geri kalmadı.









Geçtiğimiz yıl Schiaparelli defilesinin davetlisi olarak 30 bin Swarovski taşa bürünen Doja Cat bu yıl yüzlerce gül yaprağı taşıyan bir ceket giydi. Ceket üzerinde bulunan her bir kadife gül yaprağı elle boyanmış ve kristallerle süslenmiş. Kısacası Doja Cat kendi çapında yine bir sanat eseri olarak gelmeyi başarmış.









Schiaparelli defilesinin yıllardır değişmeyen demirbaşı Kylie Jenner yine defilede tüm gözleri üzerine topladı. Bu defa dekoltenin sınırlarını zorlayan bir seçim yapmış. Beğenen çok oldu ama benim için en başarısız hatta her an bir dekolte kazası yaşanacak diye aşırı rahatsızlık veren bir Kylie Jenner diyebilirim.









Dior defilesinin star ismi ise beni şaşırtan bir isim, Jennifer Lopez oldu. Ailesiyle ilgilenmek, onlarla daha fazla vakit geçirmek istiyorum diyerek konser turunu iptal eden Lopez'in tek başına defileye katılmak için Paris 'e gelmesi çok eleştirildi. Bir Dior kadını olmadığı seçtiği ayakkabı modelinden bile anlaşılıyordu.









Karşınızda marka ve ünlü uyumunun en güzel örneklerinden biri! Tabii ki Cate Blanchett ve Armani ikilisinden bahsediyorum. Defileye katılan ünlü yıldız yine ve yeniden sofistike görünümüyle tüm beğenileri üzerine topladı.



EN SPORTİF COUTURE

Thom Browne Couture koleksiyonu bronz, gümüş ve ana odak altın üzerinden ilerlemiş. Brown, tamamen müslin kumaştan oluşan bir koleksiyon yaratma konusunda adeta sınırları zorlamış. Görsel şovuna olimpiyatları teatral bir bakış açısıyla yorumlayarak devam ettirmiş. Kullanılan malzemeler, zengin detaylar, üst düzey işçilik, kusursuz dikim, etkileyici ve güçlü bir styling ve teatral bir sunumla Thom Browne, "Ben de bir couture markası olabilirim" diyor.







EN DİKKAT ÇEKEN ELBİSE

Katy Perry'nin yeni şarkısı Women's World'ün tanıtımı için giydiği Balenciaga elbise, sosyal medyada çok ses getirdi. Elbisenin kuyruğu yaklaşık 180 metre uzunlukta. Arabadan çıkışı sonrası bir türlü bitmek bilmeyen kuyruğun çekildiği video kısa sürede viral oldu. Kuyruğun üzerinde yeni şarkısının sözleri yazılmış. Şarkı tanıtımına zeki bir hamleyle modayı katması, bunu da en yakışan yerde Couture haftasında değerlendirmiş olmasını çok sevdim.







EN DALGA GEÇİLEN MARKA

Balenciaga Sonbahar 2024 Couture koleksiyonu ilhamını yine markanın kurucusu, moda tarihinin en yenilikçi ve efsane tasarımcısı Cristóbal Balenciaga'nın tarihinden ve arşivlerinden almış! Markanın kreatif direktörü Demna'nın her defile öncesi koleksiyonu Cristóbal Balenciaga'nın mirasından ilham aldığı söylemesi benim gibi birçok modaseveri delirtiyor olsa gerek. Zira görünen şey'lerin (tasarım demek hakaret olur) Balenciaga'nın herhangi bir tarihi, arşivi ile en ufak bir alakası yok. Naylon poşetleri couture tasarım diye sunması hatta yutturmaya çalışması ancak modanın m'sinden anlamayan, salt marka çılgınlarını memnun edebilecek bir durum olsa gerek.









EN COUTURE MARKA

Couture kelimesinin hakkını veren sayılı markalardan biri de hiç kuşkusuz Schiaparelli. Kendini yeniden icat etme yeteneğiyle meşhur bir anka kuşuna övgü niteliğindeki koleksiyonuyla adeta nefesleri kesti.









EN İSTİKRARLI KOLEKSİYON

Giorgio Armani Haute Couture koleksiyonu tasarım anlamıyla da sunum anlamıyla da haftanın heyecan veren markalarındandı. Trendlere uymayan, kendi çizgisini çok konuşulmak ya da çok ses getirmek adına bir gıdım bile bozmayan, istikrarını koruyan nadir ve özel markalardan Armani. Markanın benim kadınım zarafetten asla ödün vermez demesinin en büyük sebebi de eminim ki 90 yaşına gelmiş yaşayan efsane Giorgio Armani'nin hâlâ yaşıyor olmasıdır. Markanın tüm dengesini koruyanın Armani'nin bizzat kendisi olduğuna dair güçlü bir his var içimde. Umarım ömrü daha uzun olur da bu markayı günümüzün şartlarına kurban etmeyiz. Transparanlığa önceki koleksiyonlara göre daha fazla yer verilmiş olsa da zarafetin çizgisi asla bozulmamış.









EN SAHİPSİZ KOLEKSİYON

Chanel kreatif direktörü Virginie Viard'ın görevden ayrılmasından kısa bir süre sonra bu Couture koleksiyonu, bir kreatif direktör olmadan markanın tasarım ekibiyle hazırlanmış. Ekip markanın köklerini, imza niteliğindeki detaylarını doyurucu bir styling uygulayarak yansıtmayı başarmış. Üzücü olan, defile finalinin sahipsiz kalmasıydı. Kreatif direktör olmadığı gibi kapanış selamına tasarım ekibi de çıkmadı.









EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

Her sezon farklı bir kreatif direktör ile çalışan Jean Paul Gaultier markası couture koleksiyonu için Courrèges markasının artistik direktörü Nicolas Di Felice ile bir araya geldi. Tasarımcının ve Courrèges markasının çizgisi açıkça bu koleksiyona da yansımış. Her tasarım birbirinden başarılı ve şık. Bu nedenle bu koleksiyon için en iyi iş birliği demek yanlış olmaz!







EN ŞEKİLCİ MARKA

Viktor&Rolf koleksiyonu, belirli bir absürdizmi ifade etme arzusundan yola çıkmış. Couture koleksiyonu silüetlere soyut yaklaşımı en üst düzeye çıkaran heykelsi giysilerden oluşuyor. Yeni, insani ama soyut bir "beden" ortaya çıkıyor ve tasarımlarla uyum sağlıyor. Bu marka deneysel çalışmaları seven ve ticari amaç gütmeyen bir marka. Bu nedenle tasarımları her ne kadar başarılı bulmasam da fikirlerini özgürce sunmalarına büyük saygı duyuyorum.