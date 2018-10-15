Huawei aslında Dubai Silikon Vahası Projesi, Pekin e-devlet projesi, Heathrow Havaalanı eLTE Projesi gibi dünya üzerinde 40'ın üzerinde akıllı şehir projesine dahil oldu.

Özetle; etkinlik boyunca Huawei denince akla neden sadece cep telefonu gelmediğini görmüş olduk.

Bu teknoloji devini rakiplerinden ayıran en büyük özellik; yapay zeka teknolojisine yaptığı büyük yatırımlar.

170 ülkede hizmet sunan Huawei'nin 180 bin çalışanından 80 bini Ar-Ge mühendisiymiş.

Tek bir şirketin böyle büyük bir Ar-Ge ordusu varsa, Çin'in 2032'de ABD'yi geride bırakıp en güçlü ekonomiye sahip ülke olacağına dair ön