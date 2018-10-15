Yeni Ascend serisi sadece güvenlik değil; finans, ulaşım, inşaat, eğitim gibi birçok farklı alanda hizmet veriyor. Bu farklı alanlardaki teknolojik hizmetlerin bir araya gelmesi de 'smart city' (akıllı şehir) çözümünü ortaya çıkıyor.

Akıllı şehir çözümü; bulut, ağ ve platform teknolojilerinin yanı sıra güçlü bir güvenlik içeriyor. Akıllı şehirleri altı güvenlik mekanizmasıyla koruyor: Fiziksel, ağ, host, sanallaştırma, uygulama ve veri.

Örneğin akıllı şehir teknolojisi; trafik akışı, su, gaz, elektrik dağıtımı, güvenlik, hava kirliliği gibi birçok alandaki verileri tek bir merkezde topluyor. Bu da tüm şehir hayatını tek bir merkezden verimli ve güvenli şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Örneğin bir gösteri mi yap��lıyor; yüz tanıma sistemi sayesinde gösteri yapanların kimlikleri belirleniyor, risk analizi yapılıyor ve güvenlik güçleri bu veriler ışığında yönlendiriliyor. Huawei'in dronları havadan polise destek oluyor ya da şehrin bir bölgesinde hava kirliliği mi artıyor, insanlar uyarılıyor, fabrikaların üretimi durduruluyor. Huawei bunun gibi birçok senaryo üretip sorunu çözecek yazılımlar geliştirmiş. Aslında bu sorunları tespit eden teknolojilerin birçoğu zaten kullanılıyor ama Huawei akıllı şehir çözümü, birbirinden bağımsız şekilde toplanan bütün bu verileri kaybolmayacak şekilde bir yerde toplayıp çözüm önerileri sunarak fark yaratıyor.