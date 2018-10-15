Geçtiğimiz hafta bir grup gazeteciyle birlikte Çin'in Şangay kentinde düzenlenen, küresel bir bilgi ve iletişim teknolojileri etkinliği olan Huawei Connect'e katıldım. Huawei'in davetlisi olarak gittiğimiz Şangay'ın nüfusu 25 milyon ama suç oranı çok az. Normalde kaosa dönüşmesi gereken trafik büyük oranda akıcı ilerliyor. Çünkü Şangay teknolojide zirve yapmış bir 'smart city' (akıllı şehir).

Şangay World Expo Fuar Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliği takip ederken aklımda hep Steven Spielberg'in 'Azınlık Raporu' (Minority Report) filmi vardı.

Hani Tom Cruise'un, yapay zeka teknolojisiyle suç işleyeceği önceden tespit edilen insanları eyleme geçmeden yakaladığı film...



40 MİLYAR CİHAZ

Etkinlik bu yıl 'Activate Intelligence' temalıydı. Yenilikleri, fırsatları ve uygulamaları ile yapay zekaya odaklanıyordu.

'Azınlık Raporu', 2054 yılında geçiyordu ama fuar alanındaki yapay zeka projeleri, filmdeki gibi bir dünya için çok da fazla beklemeyeceğimizi müjdeliyordu.

2025 yılına gelindiğinde, dünyada 40 milyardan fazla kişisel akıllı cihaz olacağı ve kullanıcıların yüzde 90'ının akıllı bir dijital asistana sahip olacağı öngörülüyor.

Aynı öngörü çerçevesinde, veri kullanımı yüzde 86'ya ulaşacak ve yapay zeka hizmetleri, soluduğumuz hava kadar yaygın hale gelecek.

Huawei'ye göre yapay zeka; yeni bir genel amaçlı teknoloji haline gelecek ve yeryüzündeki tüm sanayi ve kuruluşların iş yapış biçimlerini değiştirecek.

Bu noktada tüm teknolojik verilerin nasıl kullanılacağı, depolanacağı ve en kısa sürede faydalı hale getirileceği önem kazanacak.

Huawei'nin yapay zeka (AI) portföyü yeni Ascend serisi ise dünyanın ilk AI IP'si ve tam kapsamlı senaryolar için tasarlanmış çip serisi olan AI çiplerini içeriyor. Portföy ayrıca, Ascend çip yetenekleri üzerine inşa edilen yeni ürünleri ve bulut hizmetlerini de kapsıyor.

Full-stack AI portföyüyle Huawei, endüstri gelişimini yönlendirmek ve tamamen bağlı, akıllı bir dünya inşa etmeye yardımcı olmak için yaygın bir yapay zeka platformu sağlamayı amaçlıyor.