Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'ne katılamadığım için pişmanım. Kariyo & Ababay Vakfı'nı kutlarım. Sinema adına çok verimli bir festival olmuş, hem de düzenlendiği ilk senesinde. Ancak festivalde Yılın Yönetmeni Ödülü'nün 'Ahlat Ağacı' filmi ile Nuri Bilge Ceylan'a verilmesi kafamı karıştırdı. Evet, 'Ahlat Ağacı' yılın en iyi filmiydi ama ödül teşvik amaçlı verildiği için Ceylan'ın 100 bin lira teşvik almaya ihtiyacı yoktu. Bu noktada Müjde Işıl'ın "İyi olanı 'zaten ihtiyacı yok' diye göz ardı mı etmeli yoksa sırf ihtiyacı var diye ortalama olanı ödüllendirmeli mi? Bunu çözebilirsek hakkaniyette rekora koşarız." yorumuna katılmamak elde değil. Bence festival komitesi nasıl bir festival oluşturmak ve kimi desteklemek istediklerini, ödül yönetmeliğini de daha net ortaya koymalılar.