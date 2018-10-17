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MEVLÜT TEZEL
17 Ekim 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Hizmet bedeli

Hürriyet gazetesinden deneyimli foto muhabir ve yazar , haber için Karadağ'a gitmişler. Burada ikilinin aracına arkadan başka bir araç çarpmış. Ve bizimkiler yüzde 100 haklı olmalarına rağmen olay yerine çağrılan polise 61.5 Euro hizmet bedeli ödemişler. Bence bu güzel bir uygulama. Türkiye'de de hizmet bedeli alınmalı. Çünkü bazen taraflar anlaşılması gereken küçük bir kazada bile polis çağırıyor ve o sırada da polis gelene kadar trafik duruyor. Polis; ölümlü, yaralı kazalar dışında gittiği her kaza için hizmet bedeli almalı. O zaman bu parayı ödememek için taraflar daha kolay uzlaşır. Türkler için en caydırıcı şey para cezasıdır!

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