Arda Turan'ın Berkay'ın karısına asılıp daha sonra da Berkay'ın burnunu kırması, memleket meselesi oldu.

Her şey konuşuluyor ama olayın geçtiği mekan tartışılmıyor.

Mekanın adı Gizli Kalsın, lakin bu son vakada da görüldüğü gibi hiçbir şey gizli kalmıyor. Bence mekanın adı bundan sonra Gizli Kalmasın olmalı.

Bu mekan, sahibi Umut Evirgen'in gazetecilere saldırdığı yer olmasıyla da meşhur.

Normalde burası pizzacı ama bir dolabın içinden mekana girildiği için adı Gizli Kalsın.

60-70 metrkarelik bu yer ünlülerin uğrak yeri olduğu ve bazı magazincilerin de beleş yiyip içip arada DJ'lik yapıp sonra da sürekli bu mekanı ve sahibi hakkında övücü yazılar yazdıkları için meşhur oldu.

Normalde o küçücük, basık, kapalı mekana kim gider ki?

Arda olayına dönersek; madem Gizli Kalsın bu kadar ünlüye evsahipliği yapıyor, orada kavgayı önleyecek koruma yok mu? Yoksa bu mekanda bazı ünlülerin dayak atma özgürlüğü mü var? Asıl cevaplanması gereken soru ise Arda ya da arkadaşları Gizli Kalsın'a da silahla mı girdiler? Yoksa silah arabada mıydı?

Umarım mekana silahla da girilmiyordur!