Dün 'Gizli Kalsın adlı mekanda, Arda Turan ile Berkay'ın kavgasını önleyecek korumalar yok muydu? Arda ya da arkadaşları mekana silahla girmiş olabilir mi?' gibi sorular yöneltmiştim.

Aldığım yeni bilgileri paylaşayım: Arda, Berkay'a saldırdığı anda, korumalar olaya müdahale etmiş. Saldırıdan 30 saniye sonra Berkay dışarı çıkmış. Daha sonra da Arda dışarı çıkmış ve itiş kakış dışarıda da 1.5 dakika devam etmiş. Mekanın yöneticileri ve korumalar, dışarıda da olaya müdahale etmiş. Her şey üç-dört dakikada yaşanıp bitmiş. Bu arada mekana kesinlikle silah sokulmamış;

Arda, silahı mekandan ayrıldıktan sonra temin etmiş.