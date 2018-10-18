Üç hafta önce Kanada hükümetinin, hidrojenize edilmiş yapay trans yağların kullanımını yasakladığını yazmış ve bizde durumun ne olduğunu sormuştum.

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD)

Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül, konuyla ilgili beni bilgilendirdi. Meğer trans yağ sınırlamasında ABD ve Kanada'dan önce hareket etmişiz.

Yağ sektörünün önde gelen firmaları, MÜMSAD şemsiyesi altında bir araya gelip 2000'li yılların başından itibaren büyük teknolojik yatırımlar yapmış. Ve ülkemizde bu konuda henüz hiçbir yasal düzenleme yokken, sektörün gönüllü uygulamasıyla 2007'den itibaren piyasadaki tüm tüketici margarinlerinde trans yağ oranı yüzde 1'in altına düşürülmüş.

Birçok ülkede bu oran yüzde 2...

Bugün Türkiye'de yüzde 1'in altında olan ürünlerde 'Trans yağ yoktur' logosu kullanılıyor. Bu logo da MÜMSAD'ın üzerine tescilli. Özetle trans yağ ile mücadelede ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinin önünde olduğumuzu duymak güzel haber.