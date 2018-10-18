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MEVLÜT TEZEL
18 Ekim 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Hırsız, hırsızdan şikayetçi!

'da 60 evi soyan 17 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. Daha önce de birçok kez yakalanan şüpheliler, 60 ayrı hırsızlık suçu işlemiş. , Esenler'de daha önce hırsızlık suçundan 80 kez yakalanan F.K.'nın evini soyduğu da tespit edildi. F.K.'nın evi soyulunca karakola gittiği, sabıkaları yüzünden kendisine inanmayan polisleri güçlüklü ikna ettiği ortaya çıktı.
Dünün en trajikomik haberi buydu bence. Hırsızlıktan daha önce defalarca yakalananların hırsızlığa devam etmesini önleyecek daha ağır cezalara ihtiyacımız var.
Peki 80 kez hırsızlıktan yakalanan F.K.'nın hırsızlardan şikayetçi olmasına ne demeli? Adam haklı; hırsızın evini soymak meslek etiğine aykırı! Ee çalma başkasının kapısını, çalarlar kapını...

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