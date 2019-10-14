Sanatçıların memleket meselelerine duyarlı olmaları beklendiğinde akla ilk Cem Yılmaz geliyor. Ama Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan gibi askerimize destek mesajı yollamayan daha birçok sanatçı var! Onlar neden gündeme gelmiyorlar? Çok iyi ölü taklidi yapıyorlar da ondan!

Hadi Yılmaz Erdoğan'ın siyasi kimliği Mehmetçiğe destek vermeye pek müsait değil! O, siyasi konjonktür müsait olduğunda barış mektubu yazar!



CİHANGİR KORKUSU!

Peki, BKM ekibinin genelinin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalmalarına ve askerimize destek vermemelerine ne demeli? Kobani'ye destek olmaya gelince pek gönüllüydüler! Film galalarında "Kobani'ye özgürlük" diyorlardı! Büşra Pekin, Altın Portakal'a göğsünde 'Kobane' yazılı çıkartma ile katılmıştı. Şimdi ay yıldızlı çıkartma takar mı dersiniz? Takmaz ama memleketin en ballı banka reklamlarında oynar!

Eskiden Türk solu vardı, şimdi ise sadece Kürt solu var! Eskiden solcu sanatçılar, Kıbrıs Barış Harekatı gibi milli meselelerde devletin yanında dururlardı, Altıncı Filo'yu denize döken öğrencilere destek olurlardı. Türk solu bitirilince muhalefet alanı tamamen PKK'ya kaldı!

PKK, hastalıklı gördüğü Türk solunu çok rahat kendine devşirdi. Bugün kendini solcu, muhalif gören birçok sanatçı, feodalizmden kurtulamamış, emperyalist ülkelerin terör taşeronluğunu yapan PKK'yı ve onun siyasi kolu HDP'yi destekliyorlar. Radikal Kürt milliyetçiliğinin Türk solunu esir alması gerçekten yaman çelişki! Bugün sanatçıların terörle mücadele eden Türk askerine içten, açıkça destek vermemesinin nedeni de solculuğun, muhalifliğin HDP ve PKK'nın tekelinde olması!

Tüm dünyada sanatçılar ister sağcı, ister solcu olsun, teröre karşı savaşan devleti destekler. Ama bizim sanatçılar, PKK ile savaşan askeri desteklemeye bile çekiniyorlar. Cihangir'de tepki görmekten korkuyorlar! Çünkü HDP-PKK sempatizanı değilsen Cihangir'den sana rol, proje çıkmaz!

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Şahan da susuyor!



Ağaca, çevreye, köpeğe çok duyarlı olan Şahan Gökbakar da Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimize destek mesajı yayınlamadı!

Sinema yasasını çıkartmaya gelince el sıkma sırasına ilk o girmişti! Dolandırıldığında da parasını kurtarmak için devletten destek görmüştü!

Şahan da mı küçük hesaplar peşinde? 'Recep İvedik 6' filmi yakında vizyona girecek, aman şimdi bir tweet yazıp muhalifleri üzmeyeyim, kimseyle papaz olmayayım, ölü taklidi yapayım paramı kazanayım mı' diyor?

Yahu çok mu zor Türk askerinin yanında olduğunu söylemek? Yazıklar olsun hepinize!

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Sende mi Brütüs?



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan, su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" dedi.

Akıncı, açıklamasının devamında da PKK ve YPG'ye karşı tek bir cümle kurmuyor!

Hadi başka ülkelerin Türkiye'yi kınamasını anlarım da, Yavru Vatan'ın cumhurbaşkanının böyle konuşması "Sen de mi Brütüs" dedirtiyor insana! Rahmetli Rauf Denktaş iyi ki bugünleri görmemiş!

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Ekrem tatile çıksın!



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı hakkında "... Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Umuyorum, bu bölgede kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz" dedi.

Savaşa hayır diyecek ama diyemiyor, kaos barış vs. deyip kem küm ediyor! Türk devleti eşkıya sürüsünden mi barış isteyecek? İşte devlet adamlığı bu noktalarda ortaya çıkar. Ne düşünüyorsan adam gibi söyleyeceksin!

Ekrem; bu işler seni aşar, belli oldu! Senin tatile Bodrum'a gitme vaktin gelmiş! Kaos bitsinmiş! Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası 'Ayşe tatile çıktı' idi, Barış Pınarı Harekatı'nın parolası da 'Ekrem tatile çıksın' olabilirmiş!