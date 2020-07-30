Trafik polisleri elektrikli scooter Martı'yı kullananlara 130 TL ceza kesmeye başladı. Ceza makbuzları sosyal medyada paylaşıldı. Tutanaklarda işlenen suçun 'Karayolunda elektrikli scooter kullanmak' olduğu görülüyor. Martı daha ilk piyasaya çıktığında yaşanacak sorunlardan bahsetmiştim. Ne yazık ki, ölümlü bir kaza bile yaşandı!

Temel sorun güvenlik. Elektrikli scooter'ların karayolunda ve kaldırımda kullanılması yasak. Sadece bisiklet yolunda kullanılmasına izin var ama ülkede bisiklet yolu az olduğu için genelde kaldırımlarda ve karayollarında kullanılıyorlar.

Martı'nın yöneticileri bu yasağı bilmiyorlar mı? Kaldırımda yürürken birden yanınızdan hızlıca elektrikli scooter geçiyor! Kullananın kafasında kask yok, yaş sınırı kuralına uyulmuyor. Şehir merkezlerinde kaldırımlara zaten otomobil ve motosiklet park ediliyordu, şimdi elektrikli scooter'lar da eklendi!

Peki, neden başta bu araçların kullanılmasına izin verildi? Bir Türk girişimi olan Martı, geçtiğimiz günlerde 25 milyon dolar yatırım bularak dünyaya açılmayı planlandığını açıkladı ama şimdi elektrikli scooter'lara ceza kesiliyor.

Yetkililer, elektrikli scooter'ların kullanımının sorun yarattığını ve önlem alınacağını açıklamıştı. Ama bu önlem sadece ceza kesmek olmamalı! Daha fazla bisiklet yoluna ihtiyaç var!

Bazıları elektrikli scooter'lar yüzünden taksilerin müşterilerinin azaldığını ve taksi lobisinin devreye girdiğini söylüyor. UBER'e benzer bir krizin yaşanacağı konuşuluyor. Bu araçları kullanmak taksiden pahalı aslında, ticari plakaları da yok! Elektrikli scooter sahiplerinin de sayısı artıyor. Bu çevre dostu araçlar için acil yeni yönetmeliklere ve bisiklet yollarına ihtiyaç var.





Bitsin bu konvoy kültürü



Bursa'da yolu kapatıp trafikte tehlike yaratan düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye, 9 bin 240 TL ceza kesildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, konvoyun geçiş güzergâhındaki MOBESE kameralarını tek tek inceledi ve ortaya bu aksiyon filmlerini hatırlatan görüntü çıktı.

Elbette gençleri askere uğurlamanın gururunu ya da düğün coşkusunu yaşayacağız ama bu, otoyollarda konvoy oluşturup trafiği yavaşlatarak ve insan hayatını tehlikeye atarak olmamalı. Defalarca uyarılar yapılmasına rağmen bazıları ceza ödemeyi göze alıp trafiği durdurup evlilik teklifi bile yapıyor. Koronavirüs salgınını bile umursamıyorlar. Bu kötü alışkanlığın bitmesi için Bursa'daki gibi ibretlik cezalar daha çok kesilmeli.





Süper Lig 20 takım olabilir



2019-20 sezonu küme düşmenin kaldırılacağı ve Süper Lig'in önümüzdeki sezon 21, daha sonra da 20 takımla oynanacağı konuşuluyor. Süper Lig'in 20 takım olması gerektiğini ilk gündeme getiren ve yıllardır yazanlardan biriyim. Bazıları, 'Milli maçlar, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları yüzünden fikstür yoğun. Takım sayısının artması angaryayı artırır. Fazla takım kaliteyi artırmaz' diyor.

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Peki, 18 takımlı ligde oynanan futbol çok mu kaliteli?

İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa liglerinde 20 takım yer alıyor. Türkiye; İsviçre ya da İskoçya değil, 81 ili olan büyük bir ülke. 18 takım az. Süper Lig'in sadece Marmara ve İç Anadolu bölgelerine hapsedilmesi; futbol ekonomisini kötü etkiliyor.

Süper Lig'e iki takımın daha katılması o iki şehrin de kaderini değiştirebilir. 20 takım daha çok maç, rekabet ve gelir demektir. Öte yandan ligin 20 takım olması için küme düşmenin kaldırılması adil değil. Küme düşme kaldırılıyorsa, şampiyonluk da kaldırılsın o zaman! Koca bir sezon oynanmamış kabul edilsin! Covid-19 salgını mazeret gösteriliyor ama bu olağanüstü şartlar her takım için geçerliydi! Alt ligden iki takımı Süper Lig'e yükselterek takım sayısının 20'ye çıkarılması daha adil!