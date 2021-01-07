Farklı semtlerdeki marketlere giren DHA ekibi, aynı ürünlerin farklı fiyatlarda satıldığını gözlemledi.

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Vatandaş da duruma tepkili: Servet Orhan, "En ucuzunu bulmak için bütün marketleri geziyorum" dedi. Ayşegül Küçük "Bir ürün bir markette 20 liraya, diğer markette 40 liraya satılıyor. İkiüç gün içerisinde fiyatlar değişiyor. Marketçiler ürünleri kafalarına göre satıyor" diye konuştu.

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Elbette Nişantaşı'ndaki marketle, Esenyurt'taki marketin kirası aynı değil ama bir ürünü iki ilçede 15-20 lira farkla satmak da vicdansızlık. Beşiktaş ve Şişli'de de düşük gelirli aileler yaşıyor!

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Ayrıca aynı ürünün, aynı market zincirinin farklı şubelerinde büyük fiyat farklarıyla satılması tüketici haklarını ihlal etmeye girer. Bir diğer haksızlık ise bazı ürünlerin dövizdeki dalgalanmalardan etkilenmemesine rağmen sanki bunlardan etkileniyormuş gibi ekstra zamlı satılması. Dolar azıcık yükselsin marketler hemen zammı yapıştırıyor. Türkiye'de enflasyonun artmasında meyve-sebze halleri ve market zincirlerinin fırsatçı zihniyetinin de etkisi var. Resmen vurgun yapıyorlar!

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Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurulu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu daha sıkı denetimler yapmalı ve fırsatçıların aklını başına getirecek cezalar kesilmeli.

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MESUT HANGİ KAYNAKLA ALINACAK?



Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyor. Yıllık 20 milyon Euro kazanan Mesut'un hangi kaynakla transfer edileceği ise meçhul.

'Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil, yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.'

Bu haber ne kadar doğru acaba?

Arsenal, kadro dışı bıraktığı ve sözleşmesi sezon sonu bitecek Mesut'a neden Haziran'a kadar para ödesin? En azından ücretin yarısını Fenerbahçe'ye yükler!

İyi bir Fenerbahçeli olan Mesut ne kadar özveride bulunmuş olabilir? Ali Koç, mutlaka transfer için sponsor bulmuştur.

10 ay top oynamamış Mesut ne kadar fayda sağlar bilmiyorum ama formda bir Mesut, sadece Fenerbahçe'nin değil Süper Lig'in de marka değerini artırır.

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PARISLI TAKSİCİ

Paris'te havalimanından aldığı iki turisti kent merkezine götüren bir taksicinin yaklaşık 53 Euro tutması gereken faturayı 230 Euro'ya çıkardığı tespit edildi. Paris'teki taksiciler derneği, hemen söz konusu taksinin plakasını ve fotoğraflarını afişe etti ve şoför hakkında dava açtı.

Keşke bizim taksi dernekleri de böyle ifşalar yapsalar. Bizde de turisti dolandıranlar, bütün taksicileri zan altında bırakıyor. Dürüst taksicilerin haklarını korumak için dolandırıcılara dava açılmalı.

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HAYVANSEVER DOLANDIRICI!

Adana'da sosyal medya hesabından paylaştığı kedi ve köpek fotoğraflarıyla hayvanları sahiplendirdiğini öne süren Serkan B., yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandırdı.

Bu parayı beş ayda yavru kedileri 'pet taksi' ile göndermek ya da köpeklerin transfer masrafları için 300-500 TL talep ederek toplamış iyi mi!

Türkiye'deki dolandırıcıların zekalarından faydalanmak gerek. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemler buluyorlar. Aslında çoğu ODTÜ'de okuyacak gençler.

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SOSYAL MEDYADA ORTA ÇAĞ'A DÖNDÜK



Sosyal medyanın Orta Çağ'ın 'dijital muadili' olduğunu söyleyen ünlü İngiliz komedyen Rowan Atkinson, sosyal medyada yapılan linç kampanyalarını Orta Çağ'da sokak sokak dolaşıp yakacak insan arayan kalabalığa benzetti ve "Durum 'Ya bizimlesin ya da bize karşıysan linç edilmeyi hak ediyorsun' noktasına geldi" dedi.

Harika tespitler. Sosyal medya birçok görüşe yer veriyor ama aynı zamanda insanların kutuplaşmasına ve karşı görüşte olanları linç etmesine neden oluyor.

En kötüsü ise, sosyal medyanın, insanoğlunun tarih boyunca büyük acılar çekerek oluşturduğu hoşgörü anlayışını yavaş yavaş bitiriyor olması.