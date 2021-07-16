Şahan Gökbakar Marmaris'teki villasının önüne izinsiz iskele yaptırmasıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstermiş. Haberler asılsızmış! Kaçak yapı diye işlem başlatılmamış. Kaz Dağları yok olmasın dediği günden beri kötüleme ve iftira kampanyalarının hedefi oluyormuş. Hem haberlere konu olan yer tek katlı küçük bir köy eviymiş. İskele de 20 m2 civarında masum bir iskeleymiş.

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Vay Şahan vah, ne çok üzmüşler seni! Oysa o 'masum' iskeleye ve evinin önüne "Özel mülktür girilmez" levhaları asarken pek bir hevesliydin! Ayrıca şu küçük, masum köy evinin fotoğraflarını paylaşabilir misin? Uzaktan hiç de köy evi gibi gözükmüyor da!

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Kaçak yapılaşma için henüz işlem başlatılmadıysa bu yapılanın yanlış olduğu anlamına gelmez. Belediye, Şahan'ın evinin önüne önce kum döküp özel bir kumsal yaratmasını, iskele kurup deniz ve kumsalla birlikte kendi özel mülküne katmasını görmedi ya da görmezden geldiyse... Bürokrasi ağır hareket ettiyse bu Şahan'ı haklı çıkarmaz. Başka mülk sahiplerinin aynı hatayı yapması da Şahan'ı hak sahibi yapmaz!

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Kısacası Şahan kurnazlık yapmaya çalışırken yakalandığını kabul etmiyor. Oysa Kıyı Kanunu madde 5'te 'Kıyılar halkındır' diye yazıyor: "Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir."







Ayrıca otel, site, beach, ev vs. ne olursa olsun sahili bir çit, tel ya da demir kapı vs. ile halka kapatamaz! Normalde Şahan'ın kapatıp kendi özel mülkü gibi göstermeye çalıştığı yerde insanlar güneşlenebilir, denize girebilir.

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Güya Şahan Kazdağları'na destek verdi diye hedef gösteriliyormuş! Kazdağları'na duyarlı kitle, kıyıların halka açık olmasına da duyarlı. Yıllardır bunun kavgasını veriyorlar. Ama Şahan bir tweet atıp çevreye duyarlı gibi gözüküp, halkın sahilini kendi özel mülküne katıyor, tonozları denize atıp çevreyi kirletiyor ve bir de mağduru oynuyor. Vallahi pes! Yok, böyle bir pişkinlik!







KÖPRÜYE 'HAYIR' MI DEDİNİZ?

Bayram tatili için yola çıkanlar Çanakkale Boğazı'ndaki feribot iskelelerinde yine kilometrelerce uzanan kuyrukta saatlerce beklemek zorunda kaldılar.

Beklerken de herhalde yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü'ne bakıp "İnşallah çabuk biter" diye düşündüler. Köprüye "Hayır" diyen 'istemezükçüler' bile o kuyrukta beklese hemen fikir değiştirirler. Feribot eziyetini yaşayan bilir! Bir keresinde dört saat bekleyip geri döndüğüm bile olmuştu!

Az kaldı, 18 Mart 2022 tarihinde inşallah köprü açılacak ve feribot çilesi bitecek.



SİNEMALARA GÜZEL HABER

31 Temmuz olarak belirlenen 'sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması' uygulaması 31 Mayıs 2022'ye uzatıldı. Sinema sektörü adına güzel bir gelişme. 10 ay daha vergi yükünden kurtulmak salgından etkilenen sektöre dayanma gücü verecektir.

Normalleşmeyle birlikte sinema salonlarında da bir kıpırdanma başladı. 2 Temmuz'da vizyona giren 'Hızlı ve Öfkeli 9' ise toplamda 420 bin izleyici sayısına ve 9.904.665 TL hasılata ulaştı. Normalde bu film daha çok iş yapardı ama bu zorlu süreçte 420 bin izleyici de fena değil.



YABANCI KURALI KULÜPLERİ BATIRIYOR

Süper Lig'de dört büyüklerin başkanlarının katıldığı TV programında, kulüp yöneticilerinin yabancı futbolcu aşkı bir kez daha kendini gösterdi. Yabancı futbolcuların, rekabeti artırdığını, yerli vasat futbolcuların astronomik ücretlerle transfer olmalarını engellediğini düşünüyorlar. Ama medyada yapılan haberlerde rakamlar tam tersini söylüyor:

■ Süper Lig'de 10 yıl önce yabancı futbolcu sayısı 150 iken, 2020-2021 sezonunda bu sayı 356'ya çıktı.

■ Süper Lig'de 10 yıl önce yerli oyuncu oranı yüzde 75 iken 2020-2021 sezonunda bu oran yüzde 59'a düştü.

■ Dört büyüklerin finansal borcu 2014-2015 sezonunda 1.7 milyar TL iken, 2020- 2021 sezonunda borç 7.3 milyar TL'ye çıktı.

■ 2020-2021 sezonunda yabancılara ödenen ücret tam 268 milyon Euro.

14 yabancı kuralının yarattığı kötü tablo ortadayken hâlâ bu kuralın savunulması gerçekten düşündürücü. Üstelik aldıkları oyuncuların bazılarının parasını bile ödeyemedikleri için sürekli mahkemelik oluyorlar. 2014-2015 sezonunda FIFA'daki ihtilaflı yabancı oyuncu dosyası 106 iken, bu sayı 2020-2021 sezonunda 207'ye yükseldi. Süper Lig transfer piyasasında futbolcunun parasını ödemeyen lig diye kara listeye girdi!

Mevcut düzen devam ederse borç daha da artacak, kulüpler yönetilemez hale gelecek.







GAZETELER DİJİTAL ABONELİĞE GEÇER Mİ?

Jurno'nun haberine göre ABD'de dijital içerikleri tamamen ücretsiz tek ulusal gazete olan USA Today de 7 Temmuz'da ödeme duvarı uygulamasını başlattı. Böylece bu ülkede, tamamen reklam gelirine odaklanan büyük bir gazete kalmadı.

Ayda 90 milyon tekil ziyaretçiye sahip USA Today ise sadece belirli içerikleri için dijital abonelik talep etmeye dayanan "freemium" modeline geçti. USA Today'in dijital abonelik fiyatı; ilk üç ay için 4,99, sonrasında 9,99 dolar olarak açıklandı. Diğer gazetelerin de ücretleri genelde bu seviyelerde.

Dijital abonelik sistemi hem gazeteleri reklam verenlere muhtaç kalmaktan kurtarıyor hem de daha fazla özgürlük sağlıyor. Hem aboneden hem de reklamdan gelir sağlayan gazeteler daha güçlü konuma ulaşıyor.

Yıllardır internetten ücretsiz gazete okumaya alışmış Türk okuyuculardan dijital abonelik ücreti istemek şu an için ütopya gibi gözüküyor. Ama ülkemizdeki mevcut sistem hem yazılı basının tirajını hem de reklam gelirini düşürdü!

Gazeteler dijital abonelik ve ürettikleri içeriklerinin internet sitelerinde bedava kullanılmasını engellemek için ortak hareket edebilirler mi? Ya da Google ve Facebook gibi internet devlerinden kullandıkları gazete içerikler için telif hakkı talep edebilirler mi? Keşke güçlerini birleştirseler. Kazanan gazetecilik olur.







Altyazı

"Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi, başkaları sana yapmadan önce sen onlara yap." (Van Helsing)