İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 50 bini geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajib Javid ile temaslı olduğu için tam karantinaya girdi. Ama ülkede dün kapalı mekanda maske ve sosyal mesafe dahil neredeyse tüm yasal kısıtlamalar kalktı.

Uzmanlar hükümetin stratejisini 'Bir nükleer reaktördeki kontrol çubuklarını çıkartmaya' benzetiyor. Yeni atanan sağlık bakanı Sajid Javid ise ülkenin griple yaşamayı olduğu gibi, Covid-19'la yaşamayı da öğrenmesi gerektiğini söylüyor.







Başbakan Johnson da Covid-19 nedeniyle daha çok sayıda ölümün ve hastaneye yatışın görüleceğini, ancak geriye kalan kısıtlamaları kaldırmak adına 'doğru zamanın şimdi olduğunu' açıkladı.

Hükümet aşıda en başarılı ikinci ülke olmasına ve vaka sayısındaki artışa rağmen ölümlerin azalmasına güveniyor. Ocak ayında, İngiltere'de her 10 Covid- 19 vakasından birinin hastaneye yatışla, 60 vakadan birinin de ölümle sonuçlandığı tahmin ediliyordu. Şimdiyse hastaneye yatış riski 40 ila 50'de bir. Ölüm riskiyse 1000'de bir.







Özetle İngiliz hükümeti salgının başında tutmayan ülkede 'virüsün kontrollü yayılması' planına tekrar döndü.

Şimdi önümüzde İngiltere gibi virüsü kontrollü yaymaya çalışacak büyük bir pilot ülke var! Onların elde edeceği tecrübeyi görme fırsatımız olacak. Eğer İngiltere başarırsa biz de başarırız. Ama önce aşılamada hızlanmalıyız. Sırası geldiği halde aşı olmayanlar ikna edilmeli. Eylül ayına kadar aşılamada büyük yol almalıyız.







ÇÖP ATANA CEZA KESİLSE...

Bozcaada'da gece plajda eğlenen bazı insanlar çöplerini etrafta bırakmış. Bozcaada Belediyesi de Twitter hesabından "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık" diye bir video paylaşıp isyan etmiş. Görüntülerde şezlonglar kırılmış, yerlerde şişeler ve çöpler bırakılmış.

Birçok tatil beldesinde aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Plajlar, piknik alanları, çekirdek kabuğu, sigara izmariti ve çöplerden geçilmiyor!

Çok mu zor çöpünü bir poşete doldurup giderken çöp tenekesine atmak?

Doğa harikası bir yeri çöplüğe çevirenler bence ülkesini sevmiyor!

2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre yere çöp atmanın cezası 351 lira ama uygulayan yok! Bütün güvenlik birimleri, zabıtalar bu cezayı uygulasa cari açık kapanır!







FİLM GİBİ HABER

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir yine Türkiye'nin konuştuğu önemli bir habere imza attı. Antalya'da yaşayan ve Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Zeliha Özdemir, 2017'de internette adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği bir hâkimin HSK tarafından yayınlanan atama listesindeki bir şehirde görevlendirildiğini fark etti.

Özdemir, sahte hâkim kimlik kartı bastırdı. Kimliğe, aynı isimdeki hâkimin sicil numarasını ekleyip kendi fotoğrafını yapıştırdı.

Çevresine kendisini Çeşme hâkimi olarak tanıtan kadın, geçici olarak Antalya'da HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığını söyledi. Ve yalanlarıyla hâkim olduğuna inandırdığı Antalya Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile evlendi. Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde dahi bulunmuş.

Tunçer, HSK'yı arayarak eşinin adının neden atama listesinde yer almadığını sorunca gerçek ortaya çıkmış. Tunçer ihbarda bulununca eşi tutuklanmış.







'Sıkıysa Yakala-Catch Me If You Can' filmini hatırlatan bir haber bu ama gerçek!

Sahte hakim kartıyla araç kaskosu gibi birçok indirimden faydalanmak... Savcı ile evlenmek... Kendi yalanına inanıp kimliğini kaybedince kimlik çıkartmaya çalışmak vs. Bu nasıl bir cesaret? Özdemir biraz daha gayret etseydi, yerine geçtiği insan evlenip eşinin soyadını almasaymış hakim de olur muydu acaba? Psikiyatrik açıdan da incelenmesi gereken bir vaka bu!

Peki bir savcı, eşinin hukuk okumadığını, hakim olmadığını üç yılda nasıl anlamaz?



'SABAH LİNKİ PAYLAŞMAYIN!'

Dilek Yaman'ın sahte hakim haberi birçok haber sitesinde paylaşıldı.

Sosyal medyada haberle ilgili 'Mümkünse haberin Sabah linki paylaşılmasın. Tıklanma almasınlar' benzeri yorumlarla karşılaştım. Bu nasıl bir zihniyet? Nasıl bir öfke?

Gazetelerin özel haber içerikleri başka sitelerde sadece spot olarak paylaşılıp orijinal link verilmeli. Emeğe saygı bunu gerektirir. Bu haberden, haber sitelerinden Google'a kadar herkes faydalandı.

Türkiye'de haberin telif hakkı gerçekten aransa gazetecilik gelişir, muhabirler işsiz kalmaz!







FALCAO BİLDİĞİNİZ GİBİ

Galatasaray'lı Radamel Falcao Garcia, geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla kapatmıştı. Yeni sezon öncesi koranavirüs kaptı ve şimdi yine yok.

Yönetim Falcoa'yu hemen satacak ama sürekli sakat!

Kimse sürekli sakatlanan 35 yaşındaki bir futbolcuya yılda 5 milyon Euro vermez! Falcoa transfer olduğunda 33 yaşında ama sağlık kontrolünde metabolik yaşı 22 çıktı diye haberler yapılmıştı iyi mi?



TÜRKİYE'NİN EMOJİLERİ

■ Facebook, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından en çok kullanılan emojileri paylaştı. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı.

■ Emoji kullanımında kadınların ilk beşinde öpücük gönderen yüz, kırmızı kalp, mutluluk gözyaşları, kollarını kavuşturan insan ve kalpli gülen yüz var. Erkeklerin ilk 5'inde mutluluk gözyaşları, ukala kendini beğenmiş gülen yüz, kahkahaya boğulan emoji, kırmızı kalp ve gözlerle gülen emoji var.

■ Z jenerasyonu ise en çok mutluluk gözyaşları döken emojiyi kullanıyor.

Galiba ülkece en çok nazar değmesinden korkuyoruz. Kadınların kullandığı emojilerde duygusallık başrolü oynuyor. Erkeklerde ise mutluluk ve özgüven yüksekliği göze çarpıyor.

Z kuşağı halinden çok mu mutlu acaba?