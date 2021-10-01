Bodrum'daki evini kapatıp otele yerleşen Nejat İşler, "Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. Çok eşya edinmedim. Bu beni eksik değil, aksine özgür hissettiriyor. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?" dedi.

Ünlü oyuncu "Maddi anlamda güvence altında mısın?" sorusuna ise "Çalışırsam evet. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada yurt dışına gidiyorum, o kadar" yanıtını verdi.

Özetle Nejat İşler minimalist yaşama geçmiş. Son dönemde minimalizm trend oldu. Fazla eşyadan, fazla insandan vs. hayatınızdaki tüm fazlalıklardan kurtuluyorsunuz.



Minimalist yaşam belgeselleri var, izleyin. Çok zengin olup bir bavulla yaşayanlar var.

Sistem bize hep "Şunu al", "Bunu giy", "Bu mekanda takıl", "Şu evde yaşa"; mutlu olursun diyor! Ekonomik sistem insanları çok çalıştırıp, çok harcatma üzerine kurulu. İklim değişikliğinin bir nedeni de tüketim çılgınlığı. Aslında ihtiyacımızdan fazlasını tüketiyoruz. Çok zengin olup, hırs ve stres yüzünden mutsuz bir hayat yaşayıp ölenler var.

Dünyaya sığamayan insanlar, sonunda iki metrelik mezara sığıyor. Mutlu olmak için lükse gerek, başkalarına hava atmaya gerek yok. Az kazansanız da sevdiğiniz bir işte çalışıp, size negatif enerji yüklemeyen dostlarınızla, sakin, stresten uzak bir hayat sürdürmek en güzeli.

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HASTANEYE GİREMEYEN DOKTOR

Hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender, psikolojisi altüst olduğu gerekçesiyle göreve dönemedi.

Dr. İskender "Elim iyi ama psikolojim kötü. Psikiyatrik tedavi alıyorum. Doktorumun 'Hastaneye gitmeyi dene' tavsiyesine uyup gittim ama içeri giremedim. Allah korusun, bir psikopat tanıdığı vardır. Sabıkalı bir insan... Tekrar saldırı olmayacağı ne malum?" diyor.



Bir doktor kolay yetişmiyor. Devlet tıp eğitimi için büyük kaynak ayırıyor. Aileler büyük özveride bulunuyor. Gençler doktor olabilmek için altı yıl gece gündüz çalışıyor. Uzman olurlarsa eğitim hiç bitmiyor. Ve sonra bir psikopat çıkıp doktoru bıçaklıyor.

Son dönemde yurt dışına giden doktorlarımızın sayısı arttı! Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların cezaları daha ağır olmalı.

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TAKSİ ŞOFÖRÜ AYDA 15.648 TL KAZANIYOR

İstanbul Fatih'te yapılan denetimlerde taksimetre açmadığı tespit edilen bir taksi şoförüne muhabir "Ne kadar ceza yediniz?" diye sordu.

Şoför de "Ne var öderim; 1 günde kazanıyorum o parayı" dedi. Demek ki, 652 lira ceza caydırıcı değil. Eğer 652 lira şoföre kalan paraysa, Türkiye şartlarına göre iyi bir kazanç. Haftanın altı günü çalışsa 15 bin 648 lira kazanır. Birçok doktorun, mühendisin aylık geliri 15 bine yaklaşamıyor.



Bir taksiden iki şoför, plaka sahibi, oto galerici para kazanıyor! Peki, ödenen vergi ne kadar? Müşterilere fiş veren taksici var mı? Taksi sorununun çözülememesinin en önemli nedeni rantın yüksek olması.

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RONALDO'YA DA BENZİN YOK

Cristiano Ronaldo'nun şoförü ünlü futbolcunun Bentley'sine benzin alabilmek için 7 saate yakın beklemiş... Ronaldo kendine bir benzin istasyonu alır artık.



İngiltere'nin TIR şoförü bulamaması, market raflarının boş kalması, insanların benzin kuyruğunda birbiriyle kavga etmesi vs. Biz kendi kendimize yeteriz kibrine kapılıp AB'den ayrılan İngilizlerin düştüğü hale bakar mısınız?

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SAHTE PARAYLA SAHTE İÇKİ ALMAK

Benjamin isimli sahte para operasyonunda altı kişi yakalandı. Piyasaya milyonlarca sahte döviz ile Türk lirası sürdüğü belirlenen örgüt yöneticilerinden birinin ürettiği sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı. Su testisi su yolunda kırılırmış. Milyonlarca dolar değerinde sahte para bastın, ne diye gidip ucuz içki aldın? Belki ölümü de sahtedir?

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BİR HUKUKÇU AÇIKLAYABİLİR Mİ?

Gaziantep'te okuldan eve dönen 8'inci sınıf öğrencisi B.N.A., 13 Eylül'de otomobille yanına gelen üç kişi tarafından kaçırılmak istendi ancak şüpheliler amacına ulaşamadı. B.N.A.'nın ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan üç kişi serbest kaldı.

Beş gün sonra şüphelilerden ikisi, B.N.A.'nın ailesini darp etti. Gözaltına alınan iki şüpheli, yine serbest kaldı. Ardından B.N.A.'nın ailesinin işyeri, iki şüpheli tarafından kurşunlandı.

Çocuk kaçırmaya teşebbüs, darp, silahla adam yaralamak için planlı girişim, silahlı saldırı, aileyi tehdit gibi birçok suç işlenmiş. Deliller de var ama bunları yapanlar serbest!

Bu eşkıyalar nasıl serbest kalabiliyor, bir hukukçu açıklayabilir mi?

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HÜKÜMETSİZ HOLLANDA

Hollanda'da genel seçimlerin üzerinden altı ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı. 2017'de seçimlerden 225 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulabilen Hollanda için bu normal bir süreç.

Son seçimde 150 sandalyeli meclise toplam 17 parti girdi. Bu sefer 225 gün rekorunu da kırabilirler.

Koalisyon hükümetlerinde icraat yapmak zor ama mecliste siyasi yelpazenin geniş olması demokrasi adına olumlu.

Peki, her seçimde aylarca hükümet kuramayan Hollanda nasıl gelişmiş bir ülke olabiliyor?

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Altyazı

"Sarhoşken söylenen her söz ayıkken düşünülmüştür." (Köprüdeki Kız)

