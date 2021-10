Tarladan yaklaşık 50 kuruşa mal edilen marul, bazı büyük marketlerde 8 liraya satışa sunuluyor.

Marul üreticisi Orhan Sözer, "Bu fiyatta sadece birileri ekmek yiyor. Şu konumda işçi de, ben de eziliyorum. Şu an marketler parayı kazanıyor" diyor.

Sözer, 'Tarladaki ürünün taşınması, komisyon, KDV, halcinin kârı vs. halde marulun fiyatı yüzde 24 artıyor' diyor.



Marketler ise işletme giderleri, taşıma, kira, personel maaşı vs. öne sürüp sebzeyi, mümkün olan en makul fiyata sattıklarını iddia ediyor.

Ama çiftinin giderleri hiç konuşulmuyor!

Çiftçi de marul yetiştirirken işçiye, fideye, gübreye, ilaca ve mazota para ödüyor. Ve tüm bu giderlere rağmen ürünü 50 kuruşa satıp geçimini sağlıyor.



Kimse palavra atmasın! Marketlerin fiyatlardaki artış için öne sürdükleri bahaneler inandırıcı değil. 50 kuruşluk marulun 8 liraya satılmasının tek bir izahı olabilir: Marketler vatandaşı sömürüyor!

***



İNGİLTERE VE FRANSA'DA DA GÜNDEM ENFLASYON

TIR şoförü sıkıntısı, son dönemde artan maliyetler ve tedarik zincirindeki sorunlar İngiltere'de enflasyonu artırdı. İngilizlerin de gündemi, market ürünlerindeki anormal fiyat artışı.

Daily Mail, enflasyonun bu yılın sonuna kadar dört kişilik bir aileye fazladan 1800 sterline mal olacağını yazdı. Temel sorun;

Kovid-19 salgınının üretim ve tedarik zincirine büyük zarar vermesi...

Fransa'da da hayat pahalılığı, konfeksiyon ve tüketim ürünlerindeki arz sıkıntısı en önemli gündem.

Ünlü Le Monde gazetesi birinci sayfadan verdiği 'Ekonomi: Kıtlıklar neden sürecek?' başlıklı haberinde şöyle yazdı: "Konfeksiyon, spor ayakkabı, oyuncak mağazalarında arz sıkıntısı gözleniyor. Tüketim ürünlerinde darlığa ilaveten inşaat malzemelerinde yaşanan sıkıntı, küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatıyor.

Konteynır temini de dert. Gıda ürünlerine zamlar mümkün." Kovid-19 salgını tüm dünyada ekonomiyi kötü etkiledi. İnşaattan otomotive, tekstilden tarıma birçok sektörde üretimin azalmasının asıl faturası şimdi çıkıyor. Ama Türkiye'de hayat pahalılığı ve ekonomi konuşulurken Kovid-19'un etkisinden hiç bahsedilmiyor!

Bu kış birçok ülkede zor geçecek!

***



GİYMEDİĞİMİZ KIYAFETLER DE SUÇLU!

İklim krizine dikkat çekmek isteyen Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) aktivistleri, moda sektörünün çevreye verdiği zararı protesto etmek için Paris Moda Haftası'nda bir defileyi bastı.

Mankenlerin arasına sızan iki aktivist podyumda, "Aşırı tüketim = Yokoluş" yazılı pankartla yürüdü.

Sıra dışı, anlamlı bir protesto oldu. Göstericiler mankenlerin arasında çok güzel yürüyordu.



Dünya genelinde 2005 yılından bu yana satın alınan kıyafetlerin kullanım süreleri de yüzde 36 oranında azaldı. Fast Fashion (Hızlı moda endüstrisi) her yıl 92 milyon tonluk atığa neden oluyor. Bu da kaynakların ziyan edilmesi ve ciddi bir CO2 emisyonuna neden oluyor.

Moda endüstrisi aynı zamanda endüstriyel su kirliliğinin yüzde 20'sinden sorumlu.

Yani alıp biraz kullanıp dolapta unuttuğumuz ya da çöpe attığımız kıyafetler de iklim değişikliğinden sorumlu!

***



YENİ JAMES BOND KİM OLACAK?

'No Time to Die' filminde Daniel Craig, son kez James Bond karakterini canlandırdı. Yapımcı Barbara Broccoli yeni oyuncu seçiminin 2022'de yapılacağını açıkladı. Sinema kulislerinde ise 'Yeni Bond kim olmalı?' tartışması yapılıyor.

En güçlü adaylar; 'Monte Kristo Kontu', 'Yıldız Tozu' filmlerinden tanıdığımız beyazperdenin son 'Süpermen'i İngiliz oyuncu Henry Cavill ile 'Inception', 'The Dark Knight Rises', 'The Revenant', 'Mad Max: Fury Road' gibi birçok gişe canavarı filmde performansıyla göz dolduran Tom Hardy.



'Belki James Bond'u ilk kez bir siyahi oyuncu canlandırır' diyenlerin adayı ise; 'Luther', 'Mandela' filmleriyle adını duyuran Idris Elba.

İngilizler Elba'yı seçerek son dönemde yükselişe geçen ırkçılığa karşı güzel bir yanıt verebilir. Ama 'James Bond', gişeye oynayan büyük bütçeli bir seri. O yüzden daha popüler ve karizmatik bir oyuncu tercih edileceğini düşünüyorum.

Benim favorim; aksiyondan drama her türde çok iyi işler çıkaran Hardy ama bu oyuncu Bond karakteri için fazla maskülen kalabilir. İngiliz beyefendi duruşuna sahip Cavill de tercih edilirse şaşırmam. Cavill'in dezavantajı ise yeni 'Süpermen'in gişede bekleneni verememesi!

***



NE YAPTIN CARDI B.!

Paris Moda Haftası'nda çevreci protesto kadar olmasa da ünlü rapçi Cardi B.'nin bir moda etkinliğinde giydiği yeşil renkli elbisesi de çok konuşuldu.

Cardi B. dikkat çekmek için her türlü çılgınlığı yapan rap'çilerden biri.



Yeşil kostümünü birçokları gibi ben de bir döneme damgasını vuran ünlü animasyon filmi Teletubbies'in kahramanlarına benzetim.

***



FERRARİ'NİN İSTANBUL AFİŞİ

Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla küçük bir davetli grup dışında seyircisiz düzenlenen Formula 1, nihayet 8-10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta seyircili düzenlenecek.



F1 takımları İstanbul'daki yarış için tanıtım videoları ve afişler yayınlıyor. İçlerinde en çok beğendiğim Ferrari'nin afişi oldu.

Tarihi Galata Kulesi ve Bankalar Caddesi'ne inen yokuşun fon olarak kullanıldığı afişte Ferrari aracını sevinçle karşılayan modern, mutlu insanlar var. Avrupalılar bazen İstanbul'u fazla otantik gösteriyor ama bu afişte deve, nargile ve fesli adamlar yok.

Özetle; Galata Kulesi ile İstanbul'un tarihi geçmişini ve şimdiki modern yapısını sentezleyen hoş bir afiş olmuş.

***



Altyazı

"Hayat aldığınız nefeslerin toplamı değil, nefesinizi kesen anların toplamıdır." (Hitch)