Mersin'deki bir nikâh töreni videosu sosyal medyada gündem oldu. Nikâh memuru Dilek Yörük sanki bir TEDX Konuşması'na hazırlanmış gibi evlenen çifte müthiş tavsiyelerde bulundu. Damat ve gelin bir ara donup kaldı. Evlilikte yapılan hataları özetleyen o harika konuşmayı maddelere ayırdım. İşte o konuşma:

Evliliklerinizi başkalarının evlilikleriyle kıyaslamayın, peri masallarına aldanmayın çünkü gerçek değil, mükemmeli aramayın, hiçbirimiz mükemmel değiliz.

Birbirinizin geçmişini sorgulamayın, adı üstünde geçmiş.

Eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemeyin, maalesef bunu hiç kimse yapamıyor. İstediğiniz ya da istemediğiniz her şeyi açık açık söyleyin, konuşarak her şeyin çözülebileceğine inananlardanım.

Birbirinize yaşam alanı bırakın, evlendiniz diye her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz.







Kirpiler eşlerine dikenlerinin boyu kadar yaklaşırlarmış. Bilirmiş ki çok yaklaştığında dikeni batacak, eşinin canı yanacak. Siz de birbirinizin canını yakmamak adına o yaşam alanını lütfen bırakın birbirinize.

Evliliğinizi yaşarken birbirinizin üzerine hesaplar yapmayın. Hesapsız yaşayın, haritalara bakmadan yol alın. Lütfen ama lütfen birbirinizin sahibi değil, yoldaşı olmaya çalışın.

'Her şey güzel olacak' sözünü vermeyin maalesef ki olmuyor ama ola ki her şey kötü olursa 'Ben yine senin yanındayım' sözü çok daha kıymetli.

Bir de çok sevdiğim bir söz var benim; 'Ses yankısını duymazsa kaybolur gider ve insan da öyle.' Kulak verin birbirinizin söylediklerine, ne demek istediğinizi anlamaya çalışın. Birbirinizin yankısı olun, kaybolup gitmeyin.

10 numara, beş yıldız bir konuşma. Kirpi örneği etkileyiciydi. Dilek Hanım'ın diksiyonu da iyi ve akıcı konuşuyor. Yalnız evlilik kurumunu da bir anlamda özetleyen bu konuşmadan sonra evlilikten vazgeçenler de olabilir!

***



BU KARIN KASI İÇİN UTANMALI MI?

Ünlü model Emily Ratajkowski, karın kasları nedeniyle kendisine gelen eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Bu benim vücudum ve bu yüzden beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim." Bu güzelim 'Ab Cracks' yani dikine karın kası çizgisini kim beğenmemiş?

Kim doğa harikası Emily'yi utandırmaya çalışıyor, merak ettim?

Belki de Emily sosyal medyadaki yorumları abartıyor olabilir.







Kadınlarda yeni 'kas' trendi; 'Ab Cracks' biraz tartışmalı mevzu. Mide hizasından göbek deliğine kadar dümdüz inen kas, bazı kadınlarda doğal olarak var, ya da daha belirgin diyelim.

Bu genetik farklılığı bazıları egzersiz yaparak daha çok öne çıkarıyor. Egzersizleri kıvamında yapanlarda bu kas, Emily Ratajkowski'deki gibi sanat eseri gibi duruyor.

Genetik mirasında bu kasa sahip olmayan bazı kadınlar ise 'Ab Cracks'ı çıkarmak için gece gündüz çalışıyor. Antrenmanı fazla kaçıranlarda 'Ab Cracks', karın bölgesine sağlı sollu ikiye ayrılmış görüntüsü veriyor. Sanki vücutta bir hasar oluşmuş gibi estetik durmuyor.

Kısacası bir uzmanına danışarak bu kas üzerinde antrenman yapılmalı.

***



KEDİLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Avustralya'da Bendigo şehrinde belediye konseyi, yerel vahşi yaşamı korumak adına kedilere 7 gün 24 saat sokağa çıkma yasağı getirdi.

Başkent Canberra da önümüzdeki yazdan itibaren kedilere sokağa çıkma yasağı getirecek. Sokağa çıkan kedilerin sahiplerine 125 Avustralya doları (yaklaşık bin 80 lira) ceza uygulanacak.

İki yıl önce de Avustralya'da 2 milyona yakın başıboş kediyi öldürmek için havadan zehirli sosis atılmıştı.

Avustralya'nın kedilerle olan derdi ne diye sorabilirsiniz?







Avustralya'da kediler başka kıtalardan gelen 'istilacı tür' olarak görülüyor ve 27 hayvan türünün yok olmasından sorumlu tutuluyor. Amaç bazı türleri kedilerden korumak.

Kedilerin küresel çapta 33 türün yok olmasında başrol oynadığı tahmin ediliyor. Popülasyonu artan canlı, diğer türlerin yaşamını tehdit eder. Kediler doğadaki en başarılı avcılar, karınları aç olmasa bile kuş, kertenkele, sincap vs. birçok küçük canlıyı gördükleri yerde öldürüyorlar.

Nature Communications dergisinin yayınladığı araştırmada; kedilerin bir yıl içinde öldürdüğü hayvan sayısının 1,5 milyar olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de kediler yerli tür ama yoğun bir ilgiyle korunan, beslenen kedilerin sayısındaki artış düşünülünce bence sevimli dostlarımız, ülkemizde de bazı türleri tehdit ediyor olabilir.

Türkiye'de kedi popülasyonu araştırılmalı!

***



MADONNA: YIKILMADIM AYAKTAYIM!

Madonna, vücudunun büyük bir kısmını açıkta bırakan cesur yatak odası fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Bazı hayranları, "Neden Madonna?", "Bize poponu göstermeyi bırak. Yeter artık!

Çok bayağı görünüyorsun" diye tepki gösterdi.







Evet, popun kraliçesi 'yaşlanmadım ben' pozları vermiş. Biraz yüzde fotoşopun fazla kaçmasının dışında bence gayet estetik pozlar.

Tepki gösterenler 63 yaşındaki Madonna'nın 1989'da sansasyonel 'Like a Prayer' şarkısıyla başlayan efsane kariyerinden haberi yok. O sıradan bir pop yıldızı değildi. O pop müzikte tabu yıkan bir devrimciydi. Son döneme kadar kendini sürekli yenilemeyi başardı. Madonna'nın isterse ölene kadar böyle pozları vermeye kredisi var. Çünkü o hep sansasyonel işlerle var oldu.

***



PLAN TUTMADI!

Ali Koç, Vitor Pereira'yı kovmak için Galatasaray maçını bekledi. Mağlup olunsaydı hoca kovulacaktı ve taraftardan gelen tepkiler azaltılacaktı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenince plan bozuldu ve "Acaba Pereira ile olur mu?" dendi. Olympiakos yenilgisi olunmayacağını gösterdi.

3 puana ihtiyaç varken İrfan neden erken çıktı? Son bölümde neden defans hattı değiştirilip üçlü savunmaya geçildi? Szalai hazırsa oyuna neden sonradan girdi? Daha sorulacak çok soru var ama Pereira ile doğruları bulmak zor?







UEFA Ligi defterinin kapanması ligde avantaj sağlayabilir. Konferans Ligi'ne gençler ve yedek kadroyla çıkılmalı. Pereira'ya rağmen bu takımın hâlâ şampiyon olma ihtimali var.

***



Altyazı

"Olmayacak bir şeyi zorlamaya çalışmaktansa hayatına devam etmek daha iyi." (HIMYM)