Taşınma gününde çocuklarıyla tatile çıkan bir kadın, eşinin ve kayınvalidesinin evi taşıdığı anları sosyal medyada paylaştı.

Videoya "İşte bu şanstır" notunu düşen kadın gündem oldu.

Kocası da aynı fikirde mi acaba? Kocası için de büyük bir şanssızlık olabilir.

Belki de kocası "Hiçbir işe yaramıyorsun bari o kalabalıkta etrafta dolaşma" demiş de olabilir!

Hadi eşi anladım, tatile çıkıp kayınvalideye ev taşıtmaya ne demeli?

Buraya kadar klasik erkek bakışı yorumlar okudunuz!

Tam tersini de düşünebiliriz!

Kadının ev taşınırken yorgunluktan bitip tükenmesi, strese girmesi ve arada kayınvalidesi ile kocasıyla tartışması mı gerekiyor?

Kadının tam olarak görevi bu mu?

Elbette normalde bir eşten taşınmaya yardımcı olması beklenir.

Öte yandan ev taşıma süreci genelde sıkıntılıdır. Çiftler yoğun bir şekilde tartışır, birkaç kez boşanmaya karar verir!

Belki de koca hiç bu tatsızlıkların yaşanmaması için doğru olanı yaptı!

***



BU TABUT ÇALINIR!

İngiltere'de 'Roman Kral' olarak bilinen 69 yaşındaki Frank Thompson, milyon dolarlık altın tabutla gömüldü.

Thompson için pahalı bir cenaze töreni düzenledi. Altın tabutu lüks bir araçla altı gün İngiltere'de gezdirildi.

Güney Londra'daki bir mezarlıkta duracak tabut için inşası bir yıl sürecek devasa bir mermer mezar da yapılacak.

Ailesinin Frank'i dünyaya "gerçekten iyi Roman olduğunu" göstermek için görkemli bir şekilde uğurladığı söyleniyor ama 'Roman Kral'ın suç listesi kabarık!

Altın tabutun parasının nereden geldiğini tahmin edebilirsiniz.

'Roman Kral', 'parayı mezara gömdü' sözünün en somut kanıtı gibi duruyor!

Vehbi Koç'un bile naaşını mezarlıktan çalmışlardı!

Aile tabutun çalınma ihtimalini mutlaka düşünmüştür!

Mezarlığın başında yedi gün 24 saat beklemesi için güvenlik görevlileri mi tutacaklar acaba?

Bu koruma kaç yıl devam edecek?

***



AŞİRET DÜĞÜNLERİNİN NEGATİF ETKİSİ

Yine bir aşiret düğününde gelin ve damada milyonlarca nakit para ve kilolarca altın takılmış.

Son yıllarda bu haberlere çok sık rastlıyoruz.

Aşiret düğünlerinde genelde bir grup erkeğin masada deste deste paraları sayarken ve gelinin kolundaki, boynundaki altınların ağırlığıyla ezildiği anların videoları sosyal medyaya düşüyor.

Evet, aşiretler güç gösterisi yapıyorlar.

Ne kadar büyük, sevilen bir aşiret olduklarının şovunu yapıyorlar.

Ama bu şov, toplumda negatif etkiye yol açıyor!

Bazıları acaba kara para mı aklanıyor diye sormadan edemiyor!

Deste deste paraların ve kilolarca altın görüntülerinin altındaki yorumlara hiç bakıyor musunuz?

"Madem böyle bir zenginlik var, neden Güney ve Doğu illerinde kaçak elektrik kullanılıyor?"

"Bu kadar zenginlerse neden okullar açıldığında o bölgenin çocuklarına defter kalem, kıyafet vs. için yardım kampanyaları düzenleniyor"

"Neden aynı şovu deprem, sel vs. gibi doğal afetlerde göremiyoruz?" benzeri yorumlar yer alıyor.

Elbette aşiret zenginliğiyle, gariban insanları karıştırmamak lazım ama düğünlerdeki para ve altın şovu bu topraklara nefret tohumları ekiyor!

Bu görgüsüzlüğü yapmaya değer mi?

***



YUNANİSTAN'DAN EV ALMA FURYASI

Yunanistan'a yerleşen Türklerin sayısı 10 bin 934 olarak açıklandı.

Türkler, Çinlilerden sonra Yunanistan'da yatırım ile alınan Altın Vize uygulamasında ise ikinci sırada bulunuyor.

Yunanistan'ın iki büyük kenti Atina ile Selanik'te ve büyük adalarında bugüne dek "Altın Vize" alabilmek için asgari 250 bin Euro'luk yatırım yapmak gerekirken bu alt sınır 800 bin Euro'ya yükseltildi.

Diğer kentlerde ve bölgelerde ise yeni uygulamaya göre alt sınır 400 bin Euro olarak belirlendi.

10 bin 934 gerçekten yüksek bir rakam.

Bu ilginin birçok nedeni olabilir Son yıllarda Schengen vizesi almak zorlaştı. Yunanistan hem Türkiye'ye yakın hem de "Altın Vize" adı verilen oturma iznine sahip olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın, AB bölgesinde serbest dolaşım imkânına sahip oluyor.

Vize almakla uğraşmak istemeyen bazı vatandaşlarımız ev yatırımını Yunanistan'a yapıyor.

İkinci neden; Türkiye'de ev fiyatlarının yükselmesi olabilir.

İstanbul'da 400 bin Euro'ya (yaklaşık 19 milyon 196 bin TL'ye) merkezi semtlerde 3+1, yeni bir daire bulabilirsiniz.

Kiraya verseniz, imzaladığınız sözleşmenin 10 yıl ömrü var!

Ama aynı paraya Yunanistan'da hem ev sahibi hem de 'Altın Vize' serbestliği kazanıyorsunuz.

Üçüncü neden ise kapıda vize uygulamasına olan yoğun ilgi. Bu vizeyle Yunanistan adalarına gidenler oradaki turistik mekânlardaki uygun fiyatları, rahatlığı görünce Yunanistan'da yatırım ya da ev sahibi olma fikrini cazip bulmuş olabilirler.

Her şey birbirini tetikliyor.

Ev fiyatlarının yüksekliğine bir de Schengen vizesi çilesi eklenince Yunanistan'dan ev almak daha cazip hale geliyor.

***



BENZİN İSTASYONLARINDAKİ PAHALILIK

Sosyal medyada tanınmış bir çikolatanın üç farklı akaryakıt istasyonundaki fiyatları paylaşıldı.

Aynı ürünü, aynı gramajda biri 50 TL'ye, diğeri 60 TL'ye, öteki ise 90 TL'ye satıyor.

Serbest piyasada fiyat farkları olabilir diyelim. Lakin 50 TL ile 90 TL arasında devasa bir fark var!

Öte yandan akaryakıt istasyonlarında su, gazlı içecekler, kahve, çikolata, sakız vs. gibi ürünlerin fiyatlarıyla, zincir marketlerdeki fiyatlar arasında büyük farklar var. İstasyonların temel ürünleri arasında olan motor yağı, silecek suyu bile normal piyasadaki fiyatın kat kat fazlasına satılıyor.

Akaryakıt istasyonlarındaki market ürünlerinde kar marjı benzin ve mazottan yüksek olabilir!

***



"Ölenler için üzülme Harry, yaşayanlar için üzül. Her şeyden önce sevgisiz yaşayanlar için üzül." (Harry Potter)