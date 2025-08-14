Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olarak kariyerinde başarılı yeni bir sayfa açan Arda Turan, Beşiktaş'la oynanan karşılaşmalar sonrası Ukraynalı güzel spiker ile yaptığı röportajlarda bakışlarını kaçırmıştı.

Bu durumuyla sosyal medyada eleştiri ve espri konusu olmuştu.

Arda aynı spikerle yaptığı son röportajda ilk röportajlardaki soğuk ve mesafeli tavırları bir tarafa bırakmıştı.

Göz teması kurup gülümseyerek doğru olanı yapmıştı.

Ancak sosyal medya ahalisi bu durumu da beğenmemiş; ''Ne değişti Arda?'' diye sorular yönetilmişti.

Ben de "İlk röportajdaki gibi Arda, spikerin yüzüne bakmasa daha iyi miydi?" diye yazmıştım.

Sosyal medya ahalisini memnun etmek mümkün değil. Onlara bir kere malzeme verdin mi yandın!

Arda geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada gündem oldu.

Bu kez Ukraynalı kadın hayranları, Arda ile fotoğraf çekilmek istedi.







Bu talebi kırmayarak kameralara poz veren Arda bu sefer de karşı cins bir hayranıyla temas kurmadan sarılmasıyla tartışma konusu oldu.

Temas kurmadan sarılma nasıl oluyor diye merak ediyorsanız fotoğrafa bakmanız yeterli.

Arda sarılıyor gibi duruyor ama temas yok, dokunmuyor etmiyor. Fotoğraf yan açıdan çekilmese belki çok kişi farkına varmayacaktı.

Evet, Arda'nın temasız duran eli komik duruyor. Kimileri bu durumu eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 'kıskançlık dayatması' olarak yorumladı.

Onlara göre Arda da eşini üzmemek ya da onu kızdırmamak için kadın hayranıyla temas kurmadan hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Sosyal medyada bu olay ilgili şöyle yorumlar çıktı:

"Karısına bağlı adam gibi adam".

"Arda bizi rezil etmeye devam ediyor bu nasıl hareket ya".

"Karşındaki hanımefendiye saygısızlık olmuş sanki".

Arda bu hareketiyle bizi neden rezil etsin yahu?

Başka bir yorumda belirtildiği gibi; Arda, kadın hayranı rahatsız olmasın diye temas etmemiş olamaz mı?

Ayrıca ünlülerin hiç tanımadığı insanlarla çektirdiği fotoğraflar bazen başlarına dert açabiliyor.

Fotoğraf çektiren hayranlar dolandırıcı, yüz kızartıcı suçlar işlemiş sabıkalı vs. çıkabiliyor!

Bu durum siyasetçiler için de geçerli.

Sonra o fotoğraf "İşte bu ünlü bu suçlu ile arkadaş" diye sosyal medyaya yayılıyor!

Belki de Arda bu riske girmeyerek doğru olanı yaptı.







EN PAHALI KOMBİNE BİZDE

Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda.

Ayrıca bu kombine Avrupa'nın da en pahalı kombinesi.

Galatasaray'ın en pahalı kombine fiyatıysa 180 bin lira. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da 2'nci sırada.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı en pahalı kombine fiyatında Avrupa'nın beş büyük liginde Milan, Inter, Tottenham ve Inter gibi kulüpler izliyor.

Elbette Avrupa'nın ilk beş liginin sponsor gelirleri, TV yayın hakları vs. bizimkilerden açık ara önde.

Örneğin İngiltere'de lig sonuncusunun geliri bile bizim Süper Lig şampiyonundan daha fazla.

Yine de bu durum Avrupa'nın en pahalı kombine biletlerinin Türkiye'de satılmasını haklı çıkarmaz.

Kulüpler elbette gelirlerini artırmalı ama belli oranda düşük bütçeli insanlar için de kombineler satmalılar.

Futbol sadece zenginlerin tribünden, dar gelirlilerin ise TV'den takip ettiği bir spor dalı olmamalı!







DİYABET HASTALARINA GÜZEL HABER

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi Hastanesi'nin yürüttüğü yeni bir çalışmada, diyabet tedavisinde umut veren bir gelişme yaşandı.

Araştırmacılar genetiği düzenlenmiş insülin üreten pankreas adacık hücrelerinin, immün baskılayıcı ilaçlar olmadan hayatta kalabileceğini ortaya koydu.

Genetiği değiştirilmiş bu adacık hücreleleri, ilk olarak 37 yıldır tip 1 diyabet tanısıyla insülin tedavisi gören 42 yaşında bir erkek hasta üzerinde test edildi.

Aktarılan pankreas hücre adacıklarının 12 hafta boyunca hayatta kalması, immün baskılayıcı ilaçlar olmadan hücre naklinin genetik düzenleme ile mümkün olduğunu açıkça ortaya koydu.

Bu diyabet tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme.

Bu yöntemle ilgili çalışmalar daha emekleme aşamasında lakin uzmanlar gelecekte diyabet hastalarının bu tedavinden faydalanabileceğini tahmin ediyorlar.

Özetle Dünyada 382 milyon, Türkiye'de ise 10 milyonu aşkın diyabet hastası için güzel bir gelişme.







HEMEN SİLİN!

Bazı VPN uygulamalarının güvenli olmadığı konusunda sürekli uyarılar yapılıyor. Ancak kimileri Instagram'a, You- Tube'a giremeyince hemen önüne ilk çıkan ücretsiz VPN'i yüklüyor.

Google Play ya da APP Store'dan uygulama indirdiklerinde güvenli olacaklarını düşünüyorlar. İşte bu konuyla ilgili kötü haber: Siber güvenlik araştırmacıları, "VexTrio" adlı organize bir grubun 2022'den beri Google Play ve App Store'a sahte VPN ve güvenlik uygulamaları yüklediğini ortaya çıkardı.

Grup 2015'ten beri aktif ve faaliyetleri hâlâ sürüyor. Sadece "LocoMind" adlı geliştiriciye ait yedi sahte uygulama, son bir yılda 500 binden fazla kez indirildi. En popüler olanı "Fast VPN - Super Proxy". Aktif kullanıcı sayısı ise 50 binin üzerinde.

Bu korsan VPN uygulamalarının resmi mağazalarda yer alması da skandal!

Sonra da insanların banka uygulamalarından hesaplar boşaltılıyor, krediler çekiliyor! Eğer yukarda bahsettiğimiz VPN uygulamalardan birini indirdiyseniz cihazınızdan hemen silin ve bütün banka uygulamalarının ve e-Devlet vs. şifrelerinizi değiştirin.







Altyazı

"Kötü bir kanun kolera gibidir. Dokunduğu herkesi, karşı çıkanlar kadar savunanları da mahveder. (Inherit the Wind)