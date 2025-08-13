Gençlerde işsizlik aslında küresel bir sorun. Örneğin süper güç Çin'de bile genç işsizliği oranı yüzde 14.

BBC'nin haberine göre maaşlı bir iş bulmanın giderek zorlaştığı Çin'de bazı gençler evde tıkılıp kalmaktansa para ödeyerek ofislere gidiyorlar.

Çin'deki genç ve işsiz yetişkinler arasında, çalışıyormuş gibi davranmak için bu hizmeti sunan şirketlere ödeme yapmak popüler hale gelmiş, iyi mi?

Örneğin gençler, Dongguan şehrindeki, Pretend To Work Company (Çalışıyormuş Gibi Yap) adlı firmanın ofisine günlük 30 Yuan (yaklaşık 171 TL) ödüyor.

Bu tür ofisler, Shenzhen, Şanghay gibi büyük şehirlerde yaygınlaşmaya başlamış.

Tam teşekküllü bir ofis havasını yaratan bu işletmeler, bilgisayarlar, toplantı odaları ve çay içilebilen sosyalleşme alanlarıyla donatılmış.

Günlük kira ücreti 30 ila 50 Yuan arasında değişen bu ofislerde öğle yemeği, atıştırmalıklar ve içecekler de satılıyor.

İşsiz gençler, evde oturup beklemek yerine buradaki ofislerdeki bilgisayarları kullanarak iş aramayı sürdürüyorlar.







Bazıları bu ofislerde eticaret gibi geçici işlerini yaparken tam zamanlı iş arıyor. Bazıları da iş ararken aynı zamanda kendilerini yapay zeka konusunda geliştiriyor.

Gençler sohbet ediyorlar, eğleniyorlar, yeni insanlarla tanışıyorlar, iş arıyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar.

En önemlisi ofis hayatının fotoğraflarını ailelerine gönderip üzerindeki aile baskısını da azaltıyorlar.

Bu baskıyı yaşayan bilir!

Evet, çalışıyormuş gibi yapıyorlar, yalan söylüyorlar.

Ancak Pretend To Work Şirketi'nin sahibinin belirttiği gibi "Sattığım şey bir masa değil, işe yaramaz bir insan olmamanın onuru" diyor.

Çinli gençler, Türkiye'de kafelerdeki kahve parasında ofiste takılıp kendilerini işe yaramaz hissetmiyorlar.

Umutsuzluğa kapılmayıp ofis ortamı disiplininde kendilerine iş arıyorlar. En önemlisi kendilerini geliştiriyorlar.

İşte yaratıcı fikir buna denir! Türkiye'de devasa birçok ofis binası kiralanmayı ya da satılmayı bekliyor!

Gençler iş kuracak da, o ofisleri kiralayacaklar da…

O boş binalar 'Çalışıyormuş Gibi Yap' konseptli ofis ortamları kurulsa hem özel sektör kazanır hem de gençler daha çabuk iş bulabilirler.

Kafelerde, kahvehanelerde elde telefon vakit öldürmekten, sigara ya da bahis oynamak gibi kötü alışkanlıklar edinmekten iyidir değil mi?

En azından iş bulmaya ya da kendilerini geliştirmeye yoğunlaşırlar.

Buna benzer bir konsepti devlet kurumları da geliştirebilir.

Sadece İşkur'a başvurmak ya da iş bulma sitelerinde CV yayınlamak yetmiyor!

İşsiz gençlerimizi iş hayatına kazandıracak yeni projeler geliştirmeliyiz.







4 BİN 600 TL!

Belek'te tatil yapan yabancı bir turist, sosyal medyada Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini, daha önce beş kez ülkemize geldiğini ama "Hiçbirinde böyle bir durum yaşamadım" diye bir paylaşım yaptı.

İddiaya göre bu turistten, menüde yer almayan 25 Euro'luk waffle külahı, ikisi küçük, ikisi büyük dondurma ve bir Hindistan cevizi suyu için 85 sterlin (4.600 TL) hesap alınmış.

Son yıllarda turistik meydanlarda, özellikle müze, tarihi alan girişlerinde Kahramanmaraş dondurmacıları türedi. Hem dondurmayı anormal pahalıya satıyorlar hem de fiyatları Euro ve dolar olarak yazıyorlar!

Turistin dolandırılma iddiasına hiç şaşırmadım.

Bu dondurmacı bildiğin dolandırıcı hemen karşısında zabıta bürosunun olması da trajikomik.

Kazıklanan turistler memleketlerine döndüklerinde yaşadıkları kötü deneyimleri anlatıyorlar. Sosyal medyada paylaştıklarında ise etki daha da büyüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı turistleri kazıklayanlar için özel bir çalışma başlatmalı.

Bu kişiler tespit edilip büyük cezalar kesilmeli ve turizm sektöründe çalışmaları yasaklanmalı.







ZARAR BÜYÜK

Dört büyükler, finansal raporlarını açıkladı. Trabzonspor 1 milyar 546 milyon 97 bin TL, Beşiktaş 1 milyar 274 milyon 31 bin TL, Galatasaray 886 milyon 699 bin TL ve Fenerbahçe 764 milyon 626 bin TL zarar açıkladı.

Kulüplerimizin yayıncıdan elde ettikleri gelir eskiye oranla düştü! Tribün doluluk oranları Avrupa'ya göre düşük! Başarı geliri artırılmalı ama son üç sezonun şampiyonu Galatasaray en çok zarar eden üçüncü kulüp!

Ancak akıl almaz bir şekilde yabancı transferlerine büyük paralar harcanıyor.

Bazı kulüpler UEFA'dan transfer yasağı cezası alırsa hiç şaşırmayın!







KENAN DOĞULU SANMIŞLAR!

TV'de sabah programlarının tanınmış moda uzmanı Kemal Doğulu'nun Alaçatı'da verdiği konserin bileti 10 bin TL'den satıldığı iddia ediliyor.

Doğulu hangi ara 10 bin TL konser bileti satacak kadar popüler şarkıcı oldu?

Videolardan gördüğüm kadarıyla performansı da iyi değil.

Sırf ünlü olduğu için mi Doğulu'nun konserine 10 bin TL veriliyor?

Yoksa sosyal medyada dönen "Kemal Doğulu'yu Kenan Doğulu sanmışlar" esprisinde gerçeklik payı var mı?

Bilemiyorum ama bildiğim bir şey var; Türkiye'de her ne şekilde ünlü olursanız olun, o popülerliğin ekmeğini yiyorsunuz.







DAYANIŞMA RUHU

Çanakkale'deki orman yangınında Kent Konseyi organizasyonu ile aynı noktada toplanan insanlar ve dükkânlarını kapatan şefler sandviçler hazırlamış. Kuryeler ise yiyecek paketleri yangınla mücadele eden ekiplere ulaştırmış. Bazen sosyal medyada birbirimizi yiyoruz ama deprem, sel, yangın gibi felaketlerde anında bir araya gelip yardım için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çiftçilerin su tanklarıyla yangın bölgelerine su taşımaları, esnafın yangın söndürme ekiplerine yemek götürmesi vs. İşte bu dayanışma ruhu bizi biz yapan özelliklerden biri.







Altyazı

"Ya uyum göstermeye çalışıp herkes gibi olacaksın ya da herkes gibi olmaya direnip yalnızlığı seçeceksin." (Yeraltı)