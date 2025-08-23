Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaç kullanımında yeni bir uygulamayı duyurdu:

"Bitki Reçetesi isimli uygulamayla artık üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak.

Zirai ilaçlar artık sadece ihtiyaç kadar temin edilecek." Mevcut zirai ilaç kullanımındaki sistemi kökten değiştirecek bir gelişme.

Tarım ürünlerindeki pestisit tehlikesinin öne geçilmesi adına çok önemli, güzel bir adım.

Zaman zaman yurtdışına ihraç edilen tarım ürünlerinin yüksek oranda pestisit olduğu tespit edilince geri gönderiliyordu.

Bu durum Türkiye'deki tüketiciyi de endişelendiriyordu.

Zaman zaman iç piyasada da bazı tarım ürünlerinde kabul edilebilir oranın üstünde pestisit olduğu tespit ediliyordu.

Dünyanın hemen her yerinde, insanların pestisit kalıntılarına bağlı olarak gıda zehirlenmesi, kronik hastalık ve diğer sağlığı olumsuz etkileyen sonuçlar yaşaması riski çok fazla.

Son araştırmalar aşırı pestisit kullanımının kanseri de tetiklediğini gösteriyor.

Sorunun nedeni çiftçinin bilinçsiz ilaçlama yapması.

Daha fazla ürün elde etmek için hoyratça kullanılan zirai ilaçlar gıda güvenliğine zarar veriyor.

Tespit edildiğinde de çiftçiler büyük zarar uğruyor.

Yeni uygulamayla birlikte çiftçiler artık tıpkı eczaneden ilaç alır gibi, her bir bitki için yazılacak reçete ile sadece ihtiyaç duyulan miktarda ve uygun dozda pestisit temin edilebilecek.

Örneğin bir tarlanın ihtiyacı 10 birim ilaç ise çiftçi 15 birimlik ilaç alamayacak.

Elbette bu uygulamanın başarılı olması için sağlam bir denetim mekanizmasına ihtiyaç var.

Sıkı bir denetim mekanizmasıyla sofralardaki sessiz tehlike pestisit sorunu çözülür.

***



HANGİ DAĞDA KURT ÖLDÜ?

Dijital müzik, podcast ve video hizmeti sunan Spotify, 2026 yılında Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.

Hangi dağda kurt öldü? Hani Türkiye'den çekiliyordunuz!

Ee gelir dağılımındaki adaletsizlikler nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılınca Spotify da hizaya geldi!

Aynı süreç X, Instagram, Google ve Meta'da da yaşandı.

İnternet devi şirketler hiç şaşırtmıyorlar! Kurallara uymuyorlar.

Devlet uyarıda bulunca piyasadan çekilmekle tehdit ediyorlar.

Soruşturma açılınca da yelkenleri suya indiriyorlar.

***



BU AYIP AİLEYE YAZAR!

Bebek sahilinde yapımcı Erol Köse'nin kızı Dijan Köse'nin tasmasını çözerek serbest bıraktığı köpekten kaçan çocuk, kıyafetleriyle denize atladı.

Köse de olay anını kahkahalar atarak kayda aldı.

Videoyu da Instagram hesabından "Nolur sonuna kadar izleyin şunu, çocuk korkudan denize atladı kıyafetleriyle" notuyla paylaştı.

Normalde köpeğinizin neden olduğu bu olayda üzülürsünüz, yardım çağrısında bulunursunuz, yüzme biliyorsanız gerekirse siz de suya atlarsınız.

Tamam, Dijan genç bir kız, fazla üzerine gidilmemeli.

Gençlikte olur böyle hatalar ama korkudan suya atlayan kızla dalga geçmek, bir de marifetmiş gibi olay anını sosyal medyada paylaşmanın ayıbı çocuğu yetiştiren aileye yazar!

***



BARIŞ NEDEN HAKLI?

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 35 milyon euro teklif etti. Galatasaray da bu teklifi reddetti. Barış ise teklif edilen 10 milyon dolarlık maaş sonrası gemileri yaktı, antrenmanlara çıkmıyor.

NEOM SC'nin Galatasaray'dan izin almadan Barış'la görüşmesi doğru ve etik değil ama yılda 2-3 milyon euro kazanan bir futbolcunun gitmek istemesi de çok doğal. Bazı taraftarlar Barış'a kızıyor! Bu kızanlar arasında 200 bin dolar için ismini NEOM diye değiştirenler olur! Evet, Barış kulübüyle yeni sözleşme imzalamıştı. Ancak şu an takımıma hiç katkısı olmayan Sane yıllık 9+3 milyon euro alırken yıllardır üst düzey performans sergileyen Barış'ın yerine kendinizi koyun!

Ne hissederdiniz? Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışında da Zaha'nın yüksek maaşı tetikleyici olmuştu!

Kulüp, teklifin artması için uğraşıyor da olabilir. Fiyat biraz daha artarsa Barış gider ya da Barış'ın maaşında yine ciddi bir artış yapılır. Ancak fiyatını bulan ve gitmek de isteyen bir futbolcuyu inatla tutmak büyük hata olur. Galatasaray'da yeni transferlerle eski oyuncular, özellikle de yerli oyuncular arasındaki ücret dengesizliği ciddi sorun olacak gibi gözüküyor.

***



FENERBAHÇE'NİN İSMİNİ YAZMAMAK!

"Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen 800 metre serbest müsabakasında Dünya Gençler Şampiyonu oldu." Birçok haber sitesinde ve sosyal medya hesabında haberin spotu bu şekilde verildi. Hadi spot yazısını kısa tutmak gerekiyor. Peki, haberin metninde Kuzey'in Fenerbahçe Kulübü sporcusu olduğundan bahsedilmemesine ne demeli?

Yüzme dalında Türkiye'de çok ender gelişen bir başarı bu. Kuzey'e yatırım yapan Fenerbahçe, sporun birçok dalında uluslararası başarılı sporcular yetiştiriyor.

En çok olimpiyat sporcusu yetiştiren de Fenerbahçe ama haberlerde ismi bile geçmiyor. Galatasaray ve Beşiktaş futbol dışında diğer spor dallarına uzun süreden beri ciddi yatırım yapmıyorlar. Oysa bu takımlar spor kulübü olarak kuruldu ve öyle gelişti.

Haberde Fenerbahçe'nin ismini geçirmemek; siz futbol dışındaki branşlara yatırım yapıyorsunuz ama biz sizi görmezden geliyoruz demek! Fenerbahçe amatör branşlara ciddi yatırım yapmasa olimpiyat sporcusu yetişmeyecek!

Diğer kulüplerde futbol dışında diğer branşlar yatırım yapsa, rekabete dahil olsa kazanan Türk sporu olacak!