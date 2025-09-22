Türkiye Perakendeciler Federasyonu yine marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde talepte bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da perakende işletmelerin çalışma saatlerinin ülke veya bölge düzeyinde belirlenebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ortak bir teklifle başvuruda bulunmadığını açıkladı!

Dünyada mega zincir marketler genelde şehir merkezlerinin dışında olur. Bizde ise zincir marketlere önce şehir merkezlerinde daha sonra da mahalle aralarına kadar girip küçük şubeler açmalarına izin verildi.

Bu yüzden birçok bakkal, mini market ve tekel bayii kapandı.

Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasının artı ve eksileri var:

Örneğin sadece İstanbul'da marketler pazar günleri kapalı olursa en az 20 bin yeni bakkalın açılacağı tahmin ediliyor. 20 bin bakkalda en az iki kişi çalışsa sadece İstanbul'da 40 bin yeni istihdam demek.

Mevcut bakkal ve küçük marketlerde de iş yoğunluğunun artmasıyla çalışan sayısı da artabilir.

Ayrıca zincir market emekçilerinin modern köle gibi çalıştırılmasının da önüne geçilir.

Tabii vatandaşın da fikrini sormak lazım! Bakkal ve mini marketlerde ürünler genelde zincir marketlere göre daha pahalıya satılıyor. Bakkalların daha pahalı olma nedeni büyük alımlar yapan zincir marketlerle fiyat konusunda rekabet edememelerinden kaynaklanıyor. Yani pazar günü bakkal ve mini marketlerden alışveriş yapan vatandaşların cebinden daha çok para çıkacak.

Bakkallar ve küçük marketlerde genelde fiş kesilmediği için vergi kaybı da artabilir.

Öte yandan zincir marketlerin kapalı olmasını fırsat bilen bazı kötü niyetli küçük esnaflar ortaya çıkabilir!

Eğer bakkallar sıkı denetlenecekse, fiyatlar artmayacaksa ve vergi kaybı düşük olacaksa zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması faydalı olabilir.

Böylece küçük esnaf daha çok kazanır, istihdam artar ve market çalışanları daha rahat izin yapma fırsatı bulabilirler.

Tabii bakkallar ve mini marketler, zincir marketler pazar günleri kapalı elimize düştünüz diye zamlı tarife uygulayacaklarsa hiç bu değişikliğe gidilmemeli!

***



BİLİNÇLİ İZDİHAM MI?

Karaman'da takı ve kozmetik ürün satan bir mağazanın açılışında özel indirimli ürünlerin satılacağının duyurulması izdihama yol açtı.

Kampanyayı duyanlar erken saatlerde mağazaya akın etti. Hatalı park eden araçlar yüzünden trafik kilitlendi.

Mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte vatandaş içeriye hücum etti. Tartışmalar yaşandı.

Polis ekipleri desteğe geldi. Ve bu izdiham rezilliğinden en karlı çıkan ise mağaza oldu. Haberlere bile konu oldular!

Bu tür açılışlarda izdiham yaşanmaması için valiliklerin belirlediği kurallar doğrultusunda önceden hazırlık yapılmalı.

Kalabalık oluşması için bilinçli hareket eden, önlem almayan mağazalara ağır cezalar kesilmeli.

Yaşanan izdihamda bir polis memuru bile ezilme tehlikesi yaşadı. Kozmetik ürün için ezilip ölen olsaydı dünyaya rezil olurduk!

Peki, takı ve kozmetik ürünler için ezilme tehlikesini göze alanlar için ne diyeceğiz?

Eğitimsizlik mi? Yoksulluk mu? Bolluk mu? Görgüsüzlük mü?

***



İKİ TAKIMLI LİG!

Trabzonspor, Gaziantep karşısında 65. dakikada faul kazandı. Ve hemen faul atış kullanıldı.

Edin Visca'nın önünde kimse yokken, gole gidiyorken hakem Arda Kardeşler, faul yerinde kullanılmadığı için oyunu durdurdu.

Trabzonspor açıklamasında haklı: Madem oyuncunun vuruşu yanlış yerden kullandığını düşünüyorsun o zaman en baştan kullandırma.

Oyuncunun bomboş gittiğini görünce düdüğünü çalarsan art niyetli olduğun düşünülür!

İşte bu küçük detaylar şampiyonluk mücadelesini etkiliyor.

Süper Lig yine iki takımın şampiyonluk mücadelesi yaptığı bir lige doğru gidiyor! Ve bunun olmasını isteyen var!

***



ALMANLAR YİNE YAPMIŞ!

Alman otomotiv parça üreticisi Mahle, elektrikli araçlar için yeni bir menzil uzatıcı motor sistemi geliştirdi.

Donamım Haber'e göre bu yeni motor, 800 voltluk jeneratör özel soğutma sistemiyle nadir toprak mıknatısları kullanmadan çalışabiliyor. Ve yüzde 97'nin üzerinde verimlilikle sürekli olarak 85 kW güç üreterek bataryayı şarj edebiliyor.

Bu motor sayesinde hibrit sürüşlerde 1.350 km menzile ulaşılabiliyor. Yani şu an en uzun menzilli elektrikli araçların yaklaşık iki katına denk geliyor.

Almanlar mühendislikte neden iyi olduklarını bir kez daha kanıtlamışa benziyorlar.

Çinliler teknolojiyi ileri seviyelere getirmek yerine hemen seri üretime geçiyorlar. Almanlar ise mükemmele ulaşana kadar bekliyor!

Almanların mühendislikteki bu mükemmel olma takıntısı II. Dünya Savaşı'nı bile kaybettirdi.

Alman Panther tankları, Sovyet T- 34'lerden teknoloji olarak çok ileriydi. T-34'ler 1 km mesafeye atışı yapabiliyordu. Pantherler ise 3 km uzaktan nokta atışı yapabiliyorlardı.

Sovyetler bir Alman tankını yok etmek için en az altı tanka ihtiyaç duyardı ama çok ucuza, daha fazla seri üretim yaptıkları için Almanları yendiler.

Alman mükemmeliyetçiliği elektrikli araçların en büyük dezavantajı olan menzili sorununu ortadan kaldıracağa benziyorlar.

Çinlilerin, Ruslardan farkı yeni teknolojileri ışık hızıyla kopyalamaları!

***



Altyazı

"Dostoyevski'nin dediği gibi; gerçeğin, her şeyin üstünde, zavallı egoların bile üstünde tutulmasını isterim. Arkadaşlığın, karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm! Arkadaşlık, hassaslık ve incelik isteyen bir iştir; öyle kabalığa, özensizliğe, alaycılığa gelmez!" (Yeraltı)