Giresun'un isminin 'Yiğit Giresun' olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 113 bin kişi imza verdi.

Ancak 'Yiğido' unvanıyla bilinen Sivas'ta bazı vatandaşlar bu girişimden rahatsız oldu.

"Yiğido unvanı yıllardır Sivas'la özdeşleşmiştir. Herkes kendi tarihî kimliğine sahip çıksın", "Neden Yiğido Sivas'a özeniyorlar. Direkt Sivas'a bağlansınlar" benzeri paylaşımlar yapıldı.

Sadece Sivaslılar değil, başka illerden vatandaşlar da bu duruma karşı çıktı, hatta önerilerde bulunanlar oldu:

"Otobüs firması ismi gibi olmuş."

"Bizim Çorum için de 'Kral Çorum' imza kampanyası rica ediyorum."

"Şehir isimlerinin önüne futbol takımları gibi sponsor alınsın hem şehre gelir olur."

"Fındığın başkenti 'Nutella Giresun' olsun. Hem sponsor desteği alınır hem de dünya öğrenir fındığın nerden geldiğini."

"Attığını Vuran Trabzon', 'Nörüyon Kayseri', 'Buzlu Erzurum', 'Emekli Aydın' değişiklikleri de güzel olur."

"İzmir'in adını da 'Aslan İzmir', Aydın da 'Helal Sana Aydın' olsun." Görüyorsunuz halkımıza yine goygoy malzemesi çıktı.

Dalga geçenler bilmiyor olabilir; I. Dünya Savaşı'nda Giresunlular, Harşit Vadisi'nde Ruslara karşı direniş gösterdi.

Pontus Rum çetelerinin mezalimine karşı ise Topal Osman Ağa komutasındaki Giresun müfrezeleri bölgeyi temizleyerek asayişi sağladı ve Yunan işgaline zemin hazırlayan unsurları bertaraf etti.

Bu çabalar, Karadeniz'in genel kurtuluşunda önemli rol oynadı.

Kurtuluş Savaşı'nda 42., 44. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları kuruldu.

Bu alaylar, Koçgiri İsyanı'nın bastırılmasında büyük rol oynadı, Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve Büyük Taarruz'da önemli görevler üstlendiler.

Özetle 'Yiğit Giresun' fonetik açıdan bana uyumsuz gibi gelse de Giresun da Şanlı Urfa, Gazi Antep, Kahraman Maraş illeri gibi bir unvanı hak ediyor.

Aslında birçok ilimiz Kurtuluş Savaşı'nda büyük özverilerde bulundu, kahramanlıklara imza attı.

Belki de asıl hata Maraş, Antep ve Urfa'ya unvan verilmesi oldu.

Giresun gibi iller de unvanı hak ediyor. Ancak her ile unvan vermek de garip bir durum olur.

***



DAMATLIĞA REKLAM!

Fransa'da bir adam, düğün masraflarını çıkarmak için damatlığına reklam almış.

Demek ki, Fransa'da da evlenmenin, yuva kurmanın maliyeti arttı.

İyi fikir aslında. Düğün, ev kurma vs. masraflarının bir kısmı bu reklamlarla karşılanır.

Asıl kazanan damada reklam veren firmalar oldu bence.

Bu düğün fotoğrafı viral oldu.

Bu arada damadın üstündeki reklamlar da fena durmamış. Hatta hava katmış, F1 pilotu gibi olmuş.

Yakında bizde de bunu deneyenler çıkar diye düşünüyorum.

Mobilya, ev aletleri, çocuk bezi, maması vs. reklamları olursa da hedef kitleye ulaşılır.

***



DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ

Dolandırıcılar, E-Devlet sitesinin kopyasını oluşturup sosyal konut projesi için ilk taksitlerini almaya, pardon (çalmaya) başlamışlar, iyi mi?

TOKİ'nin X hesabından yapılan paylaşımda da "500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının henüz başlamadığı, 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacağı ve başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği" uyarısı yapıldı.

Sosyal medya yorumlarında bile dolandırıldığını söyleyenler var:

"Geçen gün dolandırıldım. 12460 lira. Suç duyurusunda bulundum. Giden gitti. Haram olsun.

TOKİ'ye başvurdum zannettim."

"Eşim 29.200 kaptırıyordu az daha. E-devleti değil TOKİ'yi kopyalamışlar. Kopya siteye giriyorsun, e devlet üzerinden bağlan diyor. Bilgileri giriyorsun ödemeye geçiyorsun.

Eşimi tutar konusunda uyardım. EFT'ye girince alıcı Orhan İ.. diye biri çıkıyor hemen iptal etti."

e-Devlet ya da TOKİ'nin web sitelerinin benzerini yapmak, toplu mesaj göndermek, sosyal medya ilanları vermek vs. bunlar büyük organizasyon ve para gerektiriyor.

Demek ki, dolandırıcılar, saf, iyi niyetli vatandaşlarımıza çok güveniyorlar!

Aslında sosyal konut projesi için çok haber yapılması vatandaşlarda sanki başvurular başladı diye bir algı oluşturdu ve bu durum yine dolandırıcılara yaradı.

TOKİ'den sosyal konuta başvurmak isteyenlerin zaten üç kuruş parası var. Onu da dolandırıcılara kaptırıyorlar. Yazık, günah!

***



TSUNAMİ YARATAN TORPİDO!

Rusya, kıyı şehirlerini yok edebilecek derecede tsunami oluşturan nükleer enerjili Poseidon torpidosunu başarıyla test etti. 24 metre uzunluğundaki dev torpido, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 kat daha güçlü!

Yaklaşık 10.000 km menzile ve 185 km/s hıza ulaşabilen Poseidon denizaltıdan klasik torpido gibi fırlatılıyor.

Bu torpidoyu asıl benzersiz kılan ise doğanın gücünü de arkasına alarak kıyı şehirlerini yerle bir edecek tsunamiler yaratması.

Üstelik deve dalgalar radyoaktif yüklü olacak!

Nükleer silahlanmanın yeniden hız kazanması gezegenimiz için felakete dönüşebilir!

Jeff Bezos ve Elon Musk uzay yolculuğu ve uzayda koloni kurmak için boşuna yatırım yapmıyor!

***



'KIZ İSTEME' YANGINI!

İstanbul-Beyoğlu'nda kız isteme merasiminde havai fişek patlatılması nedeniyle bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan sekiz kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Dumandan etkilenen dördü çocuk sekiz kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Eskiden 'kız isteme' geleneği şarkılar, türküler söylenerek yapılırdı. Havai fişek, sis bombası, meşale vs. kullanılmazdı!

Düğün konvoyu, asker uğurlama vs. organizasyonlarında da trafik engelleniyor, sıkılan kurşunlar yüzünden insanlar hayatlarını kaybediyor.

Sosyal medyada hava atmak için gelenekler de özünden kopartılıp, abartılı şovlara dönüştürülüyor!

Toplumun huzurunu bozan, insanların hayatını tehlikeye atan organizasyonlara izin verilmemeli.

***



Altyazı

"Kötü alışkanlıkları olmayanlara asla güvenmem" (İstanbul Kırmızısı)