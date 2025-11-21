Dün, zehirlenme vakaları, vatandaşlık maaşı, İmralı Adası'na ziyaret tartışmaları gibi yoğun gündem arasından, GÜNAYDIN'dan Atakan Irmak'ın ünlü yapım şirketi Warner Bros.'un milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na açtığı davayla ilgili haberi gündem oldu.

Koskoca Warner Bros., gol attıktan sonra Harry Potter sevinci yapan Fenerbahçeli Kerem'e telif davası açtı, iyi mi?

Kerem, 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullanmakla suçlanıyor.

Böylece sosyal medya ahalisine de goygoy malzemesi çıktı.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi.

Galatasaraylı bir taraftarın, Aktürkoğlu'nu 1 Eylül'de Warner Bros.'a şikayet ettiğini gösteren bir paylaşımı gündeme geldi.

Warner Bros.'a karşı boykot çağrısında bulunanlar bile oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Harry Potter'ın kul hakkını aramasıdır. Hogwarts'da (büyücülük okulu) kurulacak disiplin kurulu en doğru kararı verecektir."

"YAPI'nın Hogwards'a kadar eriştiğinin göstergesidir."

"Kerem bu hareketi yıllardır Galatasaray ve Benfica'da yapıyordu. Fenerbahçe'ye transfer olunca mı sorun oldu? Derin Galatasaray işbaşında."

"Bedava Harry Potter reklamı yapan Kerem de onlara dava açsın."

"Batman Belediye'sinin "Batman" filmine isim telif hakkı için dava açması bile daha mantıklı geldi şu an."

"Kerem'i Azkaban'a (Harry Potter'da büyücülerin en korktuğu hapishane) atmasalar bari."

Tamam, güldük eğlendik ama Warner Bros. telif ücreti almakta ciddi. Asıl bu durum trajikomik ve endişe verici!

Warner Bros daha önce de Fred Çakmaktaş görseli kullanıp pankart açtığı için Galatasaray'a ihtar göndermişti!

Elbette telif hakları önemli ama milyarlarca insanın severek takip ettiği kurgusal karakterlerin hareketlerinin taklit edilmesinden bile para kazanmaya çalışmak insanı dehşete düşürüyor!

Koskoca şirketler kendilerini rezil ediyorlar. Aslında telif davaları devasa bir sektör. Sadece bu işten para kazanan yüz binlerce avukat var.

Şirketler yetki veriyorlar, avukatlar daha çok kazanmak için bazen sinekten yağ çıkarıyorlar!

Öte yandan Kerem gol attıktan sonra Harry Potter'ın sihir hareketini yaparken bir maddi kazanç elde etmiyor ki!

Aksine bu kurgusal karakterin reklamını yapıyor, onu çocuklara hatırlatıyor ve filmin daha çok izlenmesini sağlıyor.

Kerem dava açsa daha haklı pozisyonda olur.

Bu haber telif hakları ile ilgili açılan davaların saçmalık boyutuna ulaştığının en taze örneği bence.

Düğünlerde, berber salonlarında çalan şarkılara, sosyal medya paylaşımlarında kullanılan görsellere bile telif davaları açılıyor artık.

Elbette özel bir içeriğin kullanımı için telif ödenmeli ama bu ticari kazanç elde edilirse yapılmalı.

Şirketler ota b.ka telif davası açmaya başladılar artık!

Bu böyle devam ederse şirketler, sokakta oynarken Batman'i, Örümcek Adam'ı, Harry Potter'ı taklit eden çocuklardan da telif ücreti isteyebilirler!

***



RESTORANLARA KAMERA ZORUNLULUĞU

İstanbul'da gıda satışı yapan tüm işletmelere 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapma zorunluluğu getirildi.

Son yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarından sonra geç alınmış doğru bir karar.

Her işletmeye kamera konulması temizlik kurallarına uymayanlarda caydırıcılık yaratabilir.

Müşteri şikâyetlerinde, zehirlenme vakalarında bu görüntüleri delil olarak kullanılabilir ama yetmez!

Gıda sektörü sürekli ve daha sıkı denetlenmeli.

Daha çok denetçiye ihtiyaç var.

***



TUVALETTEN DAHA KİRLİ

Bağımsız laboratuvar BioLabTests, popüler bir elektronik sigara modeli test etti.

Cihazın ağızlık kısmını ilk açıldığı anda, ardından 24, 48, 72 saat, bir hafta ve iki haftalık kullanım sürelerinin ardından özel pamuklu çubuklarla sildi ve mikrop yoğunluğunu inceledi.

En dikkat çekici bulgu, kullanımın ikinci ve üçüncü günleri arasında yaşanan hızlı mikrop artışı oldu.

Bu süreçte bakteri ve mantar kolonilerinin yüzlerce kat çoğaldığı gözlendi.

Üçüncü gün yapılan ölçümde ağızlıkta yaklaşık 150.000 koloni oluşturan birim (CFU) tespit edildi.

Uzmanlar, ortalama bir umumi tuvalet oturağının santimetrekare başına yaklaşık 6,5 CFU barındırdığı ve bunun da elektronik sigaranın 3 bin kat daha kirli olduğu anlamına geldiğini söylüyorlar.

Yarattığı nikotin bağımlığı yetmezmiş gibi bir de tuvaletlerden daha kirli olmaları dehşet bir durum.

Özellikle gençlerin yoğun bir şekilde kullandığı, sigara kadar zararlı olan elektronik sigaraların satışı bazı ülkelerde yasaklanmaya başlandı.

Bizde de daha sert kurallar hayata geçirilmeli.

***



ICARDI BİLMECESİ!

Mauro Icardi'nin uzun sakatlıktan sonra bir türlü eski formuna ulaşamaması Galatasaraylı taraftarlarda tepkiye yol açıyor.

Icardi'nin acilen satılmasını isteyenler bile var.

Oysa Icardi, Süper Lig'de dengeleri değiştiren bir transfer olmuştu.

Elbette futbolda dün yoktur, bugün vardır. Eski başarılar birkaç aylık kötü performanstan sonra unutulur.

Öte yandan Icardi'nin Galatasaray'a transferinde başrol oynayan ünlü menajer George Gardi'nin şu açıklaması tartışmaya yeni boyut katacak cinsten:

"Icardi, 2023 yazında Suudi Arabistan'dan gelen üç yıl için 120 milyon Euro'luk teklifi, taraftar sevgisi nedeniyle reddetti ve kulüpte kalmayı seçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor..."

Kısa süreli bir meslek icra ettikleri için futbolcular, genelde en çok kazanacağı yerde oynarlar!

Icardi gerçekten böyle bir özveride bulunmuş olabilir mi?

Yoksa resmi olarak açıklanan maaşla, Icardi'nin kulüpten aldığı para arasında büyük bir fark mı var?

***



Altyazı

"Ben; her zaman doğruyu söylerim, yalan söylerken bile." (Yaralı Yüz)