İspanya hükümeti, ruhsatsız turistik kiralamaların reklamını yaptığı gerekçesiyle Airbnb'ye 64 milyon euro para cezası kestiğini açıkladı.

Çünkü Airbnb ilanlarında İspanya'nın birçok bölgesinde zorunlu olan lisans numaraları yer almıyor ya da belirtilen lisans numaralarının yetkililerin kayıtlarıyla uyuşmuyor.

Bakanlık ayrıca bazı ilanlarda ev sahiplerine ilişkin bilgilerin hatalı olduğunu da açıkladı.

Airbnb, cezaya karşı mahkemeye başvuracağını duyurdu.

Şirket, kısa süreli kiralamalar için getirilen yeni ulusal kayıt sistemine uyum sağlamak üzere İspanyol yetkililerle birlikte çalıştığını ve ocak ayından bu yana platformdaki 70 binden fazla ilanın bir kayıt numarası eklediğini açıkladı.

Ancak bu açıklama klasik küresel marka savunma mekanizması gibi duruyor.

Küresel teknoloji markaları faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yasa değişikliklerine yumurta kapıya dayanana kadar uymuyorlar.

Ceza yediklerinde harekete geçiyorlar.

İspanya, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri ve kısa süreli konaklamalar, birçok şehirde sınırlı olan konut arzını daha da daraltıyor.

Ülkede halk kira artışlarını protesto edince hükümette kiraların yükselmesinin nedenleri arasında yer alan Airbnb ve Booking gibi şirketleri daha çok sıkıştırmaya başladı.

2024'te ise İspanya'nın rekabet kurumu, çevrim içi seyahat şirketinin son beş yılda ülkedeki hakim piyasa konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Booking. com'a 413 milyon euro ceza kesmişti.

Barselona'daki yerel yetkililer de kentte kısa süreli kiralama için lisanslı yaklaşık 10 bin dairenin, konut arzını korumak amacıyla 2028'e kadar tamamen kaldırılmasını planladıklarını açıkladı.

Homesberg Ağustos 2025 verilerine göre Türkiye'de aktif olarak 85.169 ilan bulunuyor.

Bu sayıya, ev içinde tekil olarak kiralanan odalar dahil değil. Yalnızca tüm mülk olarak kiralanan ilanlar yer alıyor.

Yasası çıkmadan önce bu sayı yaklaşık 120.000'di.

Sadece Airbnb üzerinde turizm amaçlı kiralamalar gerçekleşmiyor, başka emlak platformları da var.

Asıl önemli olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onay verdiği turizm amaçlı kiralık konut sayısı!

Bakanlık bir araştırma yapıp onay verilen turizm amaçlı konut sayısı ile piyasada ilanı bulunanlar arasındaki farkı ortaya çıkarabilir.

Eğer kayıt dışı turizm amaçlı konut kiralama oranı kira artışlarına neden olacak kadar çok ise o zaman ilgili bakanlıklar harekete geçer!

***



BÜYÜK KOLAYLIK

Maddi hasarlı trafik kazalarında tutanak e-Devlet üzerinden hazırlanabiliyordu. Geliştirilen yeni sistem, kaza sonrası yapılması gereken işlemleri tek bir mobil arayüze taşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda, "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı" hizmetinin e-Devlet uygulamasına eklendiği belirtildi. Sürücülerden biri "Yeni Tutanak Oluştur", diğeri ise "Yeni Tutanağa Dahil Ol" seçeneğini seçerek işlemlerini hızlıca yürütüyorlar. Hizmet, e-Devlet'in Sigorta Bilgi ve Gözetim (SBG) sistemiyle entegre çalışıyor.

Böylece kullanıcılar oluşturdukları tutanaklara anında erişebiliyor ve tüm kayıtlar sigorta şirketleri tarafından doğrudan görüntülenebilir hale geliyor. Aklınızda bulunsun maddi hasarlı bir kaza yaşadığınızda güvenlik görevlilerini beklemenize gerek yok. Kazayla ilgili taraflar karşılıklı anlaşmaları halinde tutanağı dijital ortamda hazırlayıp olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu uygulamayla ilgili tanıtım videoları medyada paylaşılırsa daha çok insan haberdar olur. Böylece olası kazalar da yoğun trafikteki bekleme süresi azalır.

***



TELEFONDA Wİ-Fİ'YE DİKKAT!

Cep telefonunuzun Wi- Fi özelliğini evden çıkarken kapatıyor musunuz?

Çoğumuz bununla uğraşmıyor ama kapatmakta fayda var.

Kamusal alanlarda, havaalanlarında, kafelerde veya alışveriş merkezlerinde sunulan Wi-Fi ağlarını ücretsiz olduğu için kullananlar oluyor ama bu ağlar dolandırıcılar tarafından kolayca görüntülenmesine zemin hazırlıyor.

Ücretsiz Wi-Fi ağlarına sızanların amacı sizin telefonunuza da sızmak aslında!

Bu Wi-Fi ağları kullanmadığınızda sorun yok ama telefonlar daha önce bağlanılan ağları tanıyıp size sormadan otomatik olarak bu ağlara bağlanıyorlar.

Cep telefonlarındaki otomatik bağlantı özelliği bazen istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor.

O yüzden evden çıkarken telefonunuzdaki Wi-Fi özelliğini kapatmakta fayda var.

Çok emin olduğunuz ağlara bağlanırken bu özelliği açarsınız!

10 saniyelik bir işlem için üşenip sonrasında cep telefonunuza sızmalara zemin hazırlamayın!

***



TRAFİK POLİSLERİNİN YERİNİ ALABİLİR!

Çin'in en kalabalık bölgelerinden olan Hangzhou'da insansı robotlar trafik polisliği görevi yapmaya başladılar.

Hangxing No. 1, Adlı robot şehrin işlek bir kavşağında trafik polislerinin standart el işaretlerini taklit ederek trafiği yönlendiriyor.

Gelişmiş kamera sistemi ve sensörleri sayesinde kavşaktaki tüm yönleri aynı anda takip edebilen robot, dur, geç, bekle gibi temel komutları standart polis hareketlerini kopyalayarak iletiyor.

Ayrıca dijital bir düdük sesi çıkarabiliyor ve yaptığı jestleri kavşaktaki trafik ışıklarıyla senkronize çalışacak şekilde ayarlayabiliyor.

Robot teknolojisi ilerledikçe gelecekte bir gün trafik polislerine de gerek kalmayabilir.

Zaten hız, şerit ihlali, hatalı solama gibi birçok kural ihlali kameralarla tespit ediliyor.

Kavşaklardaki trafiği de robotlar yönlendirirse trafik polislerine fazla iş düşmez!

İstanbul'daki yoğun her kavşakta polis olduğunu hayal edin!

O polislerin robot versiyonları oldukça hayat daha da kolaylaşacak.

***



Altyazı

"Şeytanın yaptığı en büyük kurnazlık tüm dünyayı yaşamadığına inandırmakmış" (The Usual Suspects)