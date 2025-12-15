'Futbolda bahis ve şike' soruşturması spor tarihimizin en önemli soruşturmalarından biri.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

PFDK'ya sevk edilen birçok hakem ve futbolcu var. Soruşturmada üçüncü dalgayla birlikte çok daha önemli isimlerin ortaya çıkacağı iddia ediliyor.

Futbol kamuoyunun en çok merak ettiği konu ise, soruşturmanın daha ileri gidip gitmeyeceği!

Biliyorsunuz; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı futbolcuların dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni delillere ulaştı.

Bu önemli gelişmeyi, SABAH Gazetesi'nde yayınlanan Mustafa Sait Özkan imzalı haberden öğrendik:

Yeni deliller arasında 13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar da yer alıyor.







Baltacı'nın, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği ortaya çıktı.

Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" diye yanıt veriyor.

Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında şu kullandığı küfürlü açıklama savcılığın dikkatini çekmiş:

"Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a..."

Baltacı bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.

Bu özel haber gündeme bomba gibi düştüğü 12 Aralık günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan haberle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur."







NE SİLİNDİ, NE EKLENDİ?

Bu açıklama 'savcılık haberi yalanladı' diye lanse edildi. Galatasaray Spor Kulübü de haber hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ve muhabir Özkan, sosyal medyada linç edildi. Oysa aynı muhabir, daha önce de Fenerbahçeli Mert Hakan'ın yakın arkadaşı üzerinden takım arkadaşı İsmail Yüksek'e bahis oynattığı iddiasını da haber yapmıştı!

Yani Özkan şu futbolcu çok önemli, kulübü beni yakar vs. demeden, tarafsız bir şekilde habercilik yapmış.

Özkan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ödüller almış bir istihbarat muhabiri!

Öte yandan İsmail Yüksek haberiyle ilgili Fenerbahçe yönetiminden bir açıklama gelmedi ve Özkan bu haber için sosyal medyada linç edilmedi.

Fenerbahçe camiası gösterdiği tavırla hukuka karşı saygılı olduklarını göstermiş oldular.

Olması gereken de bu; savcı soruşturmayı yürütecek, bütün delilleri inceleyecek. Basın da haberi yapacak. Herkes işini yapacak!

Kimseyi işini yaptı diye suçlayamazsınız!

Aslında savcılığın açıklamasında habere konu olan mesajlaşma da yalanlanmıyor.

Haberde zaten Yılmaz ve Bardakçı hakkında özel soruşturma başlatıldığı yazmıyordu.

Ancak savcılığın açıklamasındaki 'inceleme başlatıldı şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktır' ifadesi enteresan!

Tamam, özel bir soruşturma açılmamış olabilir ama savcının görevi elde ettiği delili incelemek değil mi?

Metehan Baltacı belki doğruları söylüyor ya da yalan söylüyor! Bunu öğrenmek için de savcının delilleri incelemesi gerekiyor.

Özetle Sabah'ın haberinde yalanlanacak ya da soruşturma açılacak bir şey yok!

Aksine bu haberde üzerine gidilmesi gereken konular var!

Eğer bahis soruşturmasında ceza alan bir futbolcunun "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a..." diye mesaj geçtiği tespit edildiyse, bunun incelenmesi gerekmiyor mu?

Neyi silip, neyi eklediler? Ve kim ekledi, kim sildi?

Eğri oturup doğru konuşalım! Bahis soruşturmasında suç nereye uzanıyorsa oraya kadar gidilecek mi?

Yoksa bu soruşturma, büyük takımlar cephesinde sadece ilk 11'de oynamayan ya da bonservis değeri düşük olan futbolcularla mı sınırlı kalacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahis operasyonuyla ilgili mesajı gayet açık:

"Adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez!"







KAÇ KEDİ VAR?

1 milyara yakın kedinin yaşadığı öngörülüyor.

Bu kedilerin yaklaşık yarısı, sokaklarda ya da insanlarla sınırlı temas halinde yaşıyor.

370 milyonun üzerindeki sahipli kediler ise en çok ABD, Çin, Rusya ve Brezilya'da yaşıyorlar.

Bizim evde de bir tane var.

Doğanın kuralları çok net; popülasyonu artan bir tür, diğer türleri tehdit eder.

Ne yazık ki, sevimli kediler aynı zamanda müthiş avcılar!







AB GERİ ADIM ATTI

Avrupa Parlamentosu'nun kıdemli bir üyesi, Avrupa Komisyonu'nun 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu araçlara yönelik fiili yasağını iptal edeceğini söyledi. Böylece Alman otomotiv markaları, Çin'in ucuz elektrikli araçları karşısında rekabet edemeyeceğini geç de olsa anlamış oldular.

Küresel ısınmanın baş sorumlusu ülkelerinden biri olan Çin'e elektrikli araç piyasasını kaptırmak da Avrupalı siyasetçilerin hayalciliğinin sonucudur!

Umarım aynı komik duruma sığırların sayısını azaltarak düşmezler! Aslına bakarsanız Türkiye de karbon salınımı için anlaşmalara imza atacak en son ülkelerden biriydi! Bize gelene kadar dünyayı karbona boğan ABD, Rusya, Çin, Hindistan gibi birçok ülke var!

Kendi başlattıkları küresel ısınmanın faturasını Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelere ödetmeye çalışıyorlar!







Altyazı

"Seviyorsan üzme, sevmiyorsan oynama." (Leyla ile Mecnun)