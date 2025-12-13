Sabah İstihbarat Servisi, Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşüp ölme olayını başından beri takip edip, özel haberlere imza atmıştı.

Kamuoyunda Güllü dengesini kaybedip düşmüş diye algı oluşmasına rağmen Sabah İstihbarat Servisi, şüpheci yaklaşmaya, olayla ilgili detaylı fikri takibe devam etti ve TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtlarına ulaştı.

Bilirkişi raporunda Güllü'nün ölümünün 'normal bir düşme' değil, 'itme veya fiziksel baskıyla düşürülme' yoluyla olduğunu ve bu tespitin ses kayıtlarıyla örtüştüğünü yazdı.

Meğer Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" demiş.

Tüm Türkiye bu haberi konuştu! TV kanallarında bu olay tekrar tartışmaya açıldı.

Bir evlat, kendisini büyüten, emziren annesini neden planlayarak camdan aşağı iter?

Annesi aşağı düşerken nasıl dalga geçer ya da intikam alır gibi "Hadi görüşürüz bay bay" der?

Annesinden geriye kalacak mirasın hesabını mı yaptı?

Zaten o miras yine Gülter'e kalacaktı!

Bir evlat nasıl annesinin celladına dönüşür?

Gelecekte Gülter ile yapılacak bir röportaj şimdiden yılın röportajı kategorisine girer diye düşünüyorum!

Önceki gün yazdığım gibi gerçekten filmlere, belgesellere konu olacak bir olay bu!

Bu olay, bize pencereden, balkondan düşme vakalarına ve özellikle kadın ölümlerine her zaman şüpheyle yaklaşmak ve peşin hükümlü olmamak gerektiğini gösterdi!

Titiz habercilik anlayışları ve ısrarlı fikri takiplerinden dolayı Abdurrahman Şimşek ve ekibi övgüyü hak ediyor doğrusu.

***



BU MARKA DENETLENMELİ!

Avrupa'ya turist olarak gidip orada ünlü bir giyim markasının ürününü alıp, Türkiye'deki satış fiyatıyla karşılaştırmayan yok galiba.

Son markayla ilgili viral olan son paylaşımda aynen şu sözler duyuluyor:

"Almanya'da 180 Euro, yani 8.950 TL olan mont, Türkiye'de nasıl 40.000 TL'ye satılabiliyor. Bunu kimse vergiyle falan açıklamaya kalkmasın..." Evet, vergi ile açıklanmayacak kadar arada büyük fark var.

O zaman bu duruma ne diyeceğiz? Paylaşımda belirtildiği gibi; yapılan dolandırıcılık mı?

Ne yazık ki, yurtdışından ithal edilen bazı giyim ürünleri Türkiye'de satıldığında büyük bir fiyat farkı oluşuyor.

Bu ürünleri ithal eden firmalar "Nasıl olsa halk vergiler yüzünden pahalı olduğunu düşünüyor" diyerek fahiş fiyat politikası uyguluyor olabilirler mi?

Her şey olabilir.

Ticaret Bakanlığı bu yurtdışından ünlü giyim ürünlerini ithal edip Türkiye'de satan firmaları da denetlemeli!

***



BEYAZ SAÇLARA DİKKAT!

Saçların beyazlaması genelde yaşlanmanın belirtisi olarak görülür.

Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre ise beyaz saçların yaşlanmanın kaçınılmaz bir işareti olmanın ötesinde, vücudun kansere karşı koruma mekanizması olabileceği ortaya çıktı.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde saç köklerindeki melanosit kök hücrelerinin DNA hasarını önlemek için kendini sınırlandırdığı görüldü.

Yani beyaz saçları sadece yaşlanmayla alakalı değil bazen de vücudun DNA hasarına ve kansere karşı geliştirdiği doğal bir savunma tepkisi olarak da görebiliriz. Araştırma, saç köklerindeki kök hücrelerin hücre bölünmesini sınırlayarak potansiyel kanserleşmenin önüne geçtiğini ortaya koyuyor.

Özetle saçların beyazlaşması bazen vücudun kansere karşı savaşa hazırlama süreci de olabilir.

***



HONG KONG'DAN DERS ÇIKARILMALI

Hong Kong'da 159 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın felaketi, İstanbul'da 50.5 metreden yüksek binaların yangın güvenliğini gündeme getirdi!

Uzmanlar, özellikle 50.5 metre ve üzerindeki yapılar için iki kapalı kaçış kovanı bulundurulmasının, bunlardan birinin basınçlandırılmış olması gerektiğini vurguluyor.

Bu tür sistemler, yangın ve duman sırasında insanların güvenli biçimde tahliye edilmesini sağlıyor.

Gerçekten hayati bir uyarı bu!

Diğer zorunlu güvenlik tedbirleri arasında ise yangın merdivenleri, duman tahliye sistemleri, sprinkler ve yangın söndürme sistemleri, acil durum yönlendirmeleri ve aydınlatmalar yer alıyor.

Peki, bu tedbirleri alan İstanbul'da 50.5 metreden yüksek kaç bina vardır dersiniz?

Bu önlemler tasarımsal zor projeler ama mutlaka harekete geçilmeli!

Hong Kong gibi kuralcı bir şehirde böyle bir felaket yaşanıyorsa İstanbul'da da yaşanabilir!

***



Altyazı

"Sahip olduğun şeyler sana sahip olmaya başlar." (Fight Club)