Son bir aydır Netflix'in dev yapım şirketi Warner Bros.'u satın alacağı konuşuluyordu.

Bu satış sadece ABD'yi değil, tüm dünyadaki sinema ve TV sektörünü yakından ilgilendiriyor.

Eğer bu satış olursa sinema, TV kanalları ve dijital platform sektörlerinde kartlar yeniden dağıtılacak!

Büyük tekele dönüşecek Netflix, sektörde oyun kurucu pozisyonuna yerleşecek!

Yönetmenler, oyuncular vs. sinema emekçileri bu satışa karşı.

Eğer bu devasa şirket satılırsa çekilen film sayısı ve film bütçeleri düşecek, birçok sinema emekçisi işsiz kalacaktı.

Böylece zar zor ayakta duran sinema sektörünün tabutuna bir çivi çakılacaktı.

Çünkü Netflix'in çıkış ve varlık nedeni sinema salonlarına alternatif olmasıydı.

Elbette evde de film izlenir ama Netflix, sinema sektörünü besleyen zinciri kırmıştı.

Eskiden filmler önce sinema salonlarında, sonra DVD, en sonunda da Pay TV olarak gösterilirdi.

Bir filmin PAY TV'ye düşmesi ortalama altı ay sürerdi.

Bazı gişe canavarı yapımlar bir sene sonra PAY TV'ye düşerdi.

Ve bu işleyişten büyük bir sektör beslenir. Yapımcılar para kazandıkça daha büyük bütçeli, kaliteli filmler çekerdi.

Farkında mısınız? Eski görkemli, etkileyici filmler artık çekilmiyor!

Oscar'a aday film bile zor bulunuyor.

Oscar kazanan yapımları izlerken "Bu mu Oscar'lı film" diye isyan ediyoruz.

Bunun bir nedeni de eskisi kadar sinema salonlarına gidilmemesi ve kaliteli yapımlar için kaynak oluşmaması.

Elbette birçok dijital platform var ama bunların arasında en çok kazanan, en güçlü olan Netflix.

Ve Netflix, şimdi Warner Bros.'un film stüdyosu ve HBO/ HBO Max'i için 82.7 milyar dolara satın aldığını açıkladı.

Teklif paketinde CNN gibi kanalları barındıran TV departmanı yer almıyor.

Onlar ayrı bir şirket olarak yoluna devam edecekler.

Eğer bu satış işlemine ABD hükümeti de onay verirse Netflix, Warner Bros'un stüdyolarını, çok değerli film arşivini, HBO'nun izlenme rekorları kıran dizi ve TV yapımlarını da kütüphanesine ekleyecek.

Büyük bir tekele dönüşecek!

Ve böylece yapımcısı olduğu düşük bütçeli, vasat filmlerin sayısını artıracak.

Çünkü büyük bir rakibi bünyesine katarak sinema salonlarını bypass etmiş olacak.

Netflix'in yapımcısı olacağı yeni filmleri sadece birkaç ay salonlarda tutma stratejisi de sinema sektörünü ayakta tutmaya yetmez!

Ancak bu devasa satış işleminin önüne iki büyük engel çıktı!

Biri ABD Başkanı Donald Trump, diğeri ise daha yüksek teklifte bulunan yapım şirketi Paramount!

***



TRUMP KARŞITI SİNEMACILAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Görüyorsunuz Warner Bros.'u satın alma rekabetinden kapitalizmin merkezi ABD'de bile Başkan ne derse, o oluyor gibi gözüküyor! Başta oyuncular ve yönetmenler olmak üzere sinema emekçilerinin hiç sevmediği, seçim dönemlerinde aleyhinde açıklamalar yaptıkları Donald Trump'ın, Warner Bros.'u Netflix'e satışını dolaylı yoldan engellemiş gibi gözükmesi ironik oldu.

Netflix CEO'su Ted Sarandos'ın Paramount teklifiyle ilgili yanıt verirken sanki ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt vermiş gibi olması da düşündürücü: "Bu tamamen beklenen bir hamleydi. Başkanın bu konudaki ilgisi bizimkiyle aynı, yani iş yaratmak ve istihdamı korumak." İş yaratmak, istihdamı korumak vs. geçelim bu edebiyatı!

Herkes gücün peşinde!

Netflix, satın alırsa harcadığı parayı çıkarmak için birçok sinema emekçisini işsiz bırakacak hamleler yapacak.

Paramount satın alırsa, en azından yapımcı şirket dengeyi sağlar, yeni büyük filmler çekerek 'içerik kraldır' döneminin yeni lideri olur diye düşünüyorum.

Trump'ın ise sinema sektöründen çok kendini ve yakın arkadaşı olan Ellison Ailesi'ni düşündüğünü tahmin etmek zor olmasa gerek!

Eğer Trump, satışın yine bir sinema devi Paramount'a yapılmasına vesile olursa Hollywood'u da kurtarmış olacak! Trump'ı çok ağır dille eleştiren Robert De Niro, Robert Downey Jr, George Clooney gibi ünlü oyuncular şimdi ne düşünüyorlar acaba?

***



PARAMOUNT'UN SAHİBİ TRUMP'IN ARKADAŞI

Gazetecilerin "Netflix'in Warner Bros'u satın almasına izin verilmeli mi?" sorusu ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu.

O da "İşte soru da bu. Çok büyük bir pazar payına sahipler ve Warner Bros'u aldıklarında bu pay daha da artacak" dedi ve karara kendisinin de dahil olacağını açıkladı.

Trump'ın bu kadar istekli olmasının nedeni Netflix'in Başkan'ın başını belaya sokan 'Jeffrey Epstein' belgeselini seçim döneminde yayına sokmasından rövanş almak mı acaba?

Ya da Trump karşıtı yayınlar yapan CNN'i dolaylı yoldan kontrol altına almak mı istiyor?

Çünkü dün Paramount, Warner Bros'u Netflix'in elinden kapabilmek için 108.4 milyar dolarlık bir karşı teklif verdi.

Bu teklif CNN ve HBO dahil Warner Bros'un tüm varlıklarını kapsıyor.

Böylece ABD'de çarşı pazar karıştı.

Netflix CEO'sundan "Bu beklediğimiz hareketti" yanıtı geldi.

Bu yaz Paramount'u satın alan David Ellison ile babası Larry Ellison'ın (teknoloji şirketi Oracle'ın sahibi), Trump ile çok yakın ilişkileri bulunuyor.

Paramount'un teklifinde Warner Bros.'un tüm varlıkları dahil ederek fiyatı artırması şirketin hissedarlarına da "Size daha çok kazandıracağım.

Ayrıca TV kanallarını satmakla uğraşmayacaksın" mesajı vermiş oldu. Trump da Netflix'e satışının da tekel kanunları öne sürülerek zora gireceği mesajını verdi.

Eğer anlaşma iptal edilirse Warner Bros.'un ödeyeceği tazminat da Paramount'un sunduğu teklifle çok rahat ödenir. Netflix, teklifini yükseltir mi bekleyip göreceğiz.

Ancak Ellisonlar'ın İsrail ve Suudi sermayesini arkasına aldığı konuşuluyor!

***



Altyazı

"Yetişkin olmak, bazı şeyleri hoşuna gitmese de kabul etmektir. Son zamanlarda ben de hoşuma gitmeyen şeyleri kabul etmek zorunda kaldım. Size de aynısını tavsiye ederim." (Narcos)