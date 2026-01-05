Sinop'un Erfelek ilçesinde yolda domuz sürüsüyle karşılaşan bir dayı, aracından inerek yarım metre karın içinde sürünün peşinden koştu.

Ve domuzlardan birini çıplak elle yakalayıp, sonra da serbest bıraktı.

Aslında görüntülerde hayvana eziyet var, lakin Şenel Yılmaz adlı vatandaşın ağzındaki sigarayı düşürmeden, domuzu yakalaması küçük çaplı bir güç gösterisiydi. Bu arada dayının sürdüğü Toros'un da hakkını verelim. 4x4'lerin bile zorlanacağı yarım metre karda son sürat gidiyordu.

Bu olayın videosu gündem olunca dayı, sosyal medyada 'çılgın Türk' diye nam saldı. Benim asıl merak ettiğim; adamı böyle bir şey yapmaya iten duygu neydi? Neden böyle bir risk aldı acaba?

O domuzun annesi geri dönseydi şu an Şenal beyden rahmetli diye bahsedip, erkeklerin neden az yaşadığını bir kez daha anlamış olacaktık. Birçok vahşi doğada hayatta kalma belgeselini izledim ama böyle bir güç gösterisine rastlamadım.

Ed Stafford ve Bear Grylls bile Sinoplu dayının getir götürünü yapar!

Özetle Sinoplu çılgın dayı dosta güven, düşmana korku salmış!

***



BARAJLARI YAĞMUR MU, KAR MI DOLDURUR?

Türkiye kar altında.

Sivas'ta iki günlük kar yağışının ardından termometreler eksi 19'u gördü, Kızılırmak'ın yüzeyi dondu.

Alaska'da sıcaklık -22 derece iken Ardahan-Göle'de -34 dereceye düştü.

Kar berekettir, tarım alanlarında rekolteyi artırır.

Su seviyesi çok düşen barajlar için de kar yağışı çok önemli.

Yağmur yağışı barajlara denk gelirse faydası dokunur.

Öte yandan barajları besleyen akarsu ve nehirlerin kaynağı dağlar olduğu için dağlarda kışın biriken kar ilkbahar ve yaz aylarında eridiğinde suya dönüşür, böylece uzun vadede baraj doluluk oranlarını artar.

Yine de kar yağdı barajlar doldu, kurtulduk havasına girmemeliyiz.

Türkiye, Küresel Isınma'dan en çok zarar gören ülkelerin başında geliyor.

Kuraklık yüzünden ülkemizde mevcutta 240 gölden tam 186'sı kurudu.

Su tasarrufu denince akla ilk evlerde boşa harcanan sular gündem oluyor.

Elbette evlerdeki su tasarrufu da önemli ama ülkemizde tüketilen tatlı suyun sadece yüzde 16'sı evlerde, yüzde 11'i sanayide, yüzde 73'ü ise tarımda kullanılıyor.

Susuzluğun önüne geçmek için tarımdaki vahşi sulamaya son vermeliyiz.

Acilen tarımda modern akıllı sulama modeline geçmeliyiz.

***



ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN GELECEĞİ

Çin elektrikli araç sektörü, azalan devlet teşvikleri ve artan rekabet nedeniyle gelecek yıl 50'ye kadar üreticinin piyasadan çekilmek zorunda kalabileceğine dair bir haber okudum.

Beklenen de buydu zaten.

Devletin cömert teşviklerinin amacı şu; elektrikli araç piyasasını Çinli şirketlerin ele geçirmesi. Sadece Kasım ayında Çin'in elektrikli araç ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 87 oranında artması rastlantı değil.

Devlet desteğini azaltınca Çinli 50'ye yakın elektrikli araç üreticisi kar edemez hale gelip piyasadan çekilse de bir şey değişmeyecek.

Rekabet edebilen güçlü olan markalar yoluna devam edecek.

Elektrikli araçların kaderini ABD ve Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar belirleyecek.

ABD'li ve Avrupalı araç üreticilerinin, büyük devlet desteğiyle öne geçen Çinli markalarla rekabet edememesi benzinli ve dizel araçları tamamen yasaklama planlarını gevşetti.

AB, 2035 yılı itibarıyla içten yanmalı araçların satışını tamamen yasaklama planından geri adım attı.

ABD Başkanı Donald Trump da eski Başkan Joe Biden döneminde belirlenen ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı amaçlayan yakıt verimliliği standartlarını 'Yeşil aldatmacası' olarak nitelendirerek sonlandıracağını duyurmuştu.

Eğer ABD ve Avrupa ülkeleri Küresel Isınma'ya karşı emisyon hedeflerini tutturursa, benzinli ve dizel araçların üretiminin tamamen durdurulması planları devreye bile girmeyebilir.

***



ÖZKAYA İDDİASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Geçtiğimiz çarşamba günü Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un tutuklanmasıyla ilgili yazımın bir bölümünde tutuklanan Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya'nın bir dönem Sixt Rent a Car'ın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığını yazmıştım.

Sixt Türkiye'den bir mail aldım.

Açıklamada şöyle deniyor:"Yazınızda ismi geçen Murat Özkaya'nın, geçmişte Sixt Türkiye ile herhangi bir ortaklık, yönetim kurulu üyeliği, temsil yetkisi veya sair bir hukuki ya da fiilî bağı bulunmamıştır ve ilgilinin hali hazırda da bir bağı bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar tamamen asılsızdır." Aslında bu bilgiyi bazı ulusal gazetelerde ve haber sitelerinde çıkan haberlerden okuyup yazmıştım.

Hatta şu an bile NTVSpor'da 'Murat Özkaya kimdir' başlıklı özgeçmiş haberinde Özkaya ile ilgili aynı bilgi paylaşılıyor. Ben yine de yazımda Sixt Türkiye ile bilgilerden iddia olarak bahsetmiştim. Özetle, bir gazeteci olarak bu bilgiyi paylaşma gereği hissetim.

***



MEMUR FAZLALIĞININ ÖZETİ

Tunceli'de kar kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgelerde ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Özellikle dağ keçilerinin yoğun olduğu alanlara yem bırakıldı. Hayvan dostlarımızı koruyan güzel bir hareket olmuş, emeği geçenleri kutlarım. Ancak bir balya samanı 20 kişi mi taşır yahu?

Sosyal medyada beğeni toplamak için mi bu kadar insan bir araya geldiniz?

Fotoğraf çekildikten sonra arkadaki iş eldivenli abimizin samanı sırtlayacağını hepimiz biliyoruz. Aslında bu fotoğraf ülkedeki memur fazlalığın özetidir.

Enflasyonu düşürmek için kamuda da tasarrufa ihtiyaç var!

***



Altyazı

"Özgürlüğün bedeli yalnızlık olmamalı." (Kadının Adı Yok)