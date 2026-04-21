Önceki gün İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde Beyza Nur Pürmüs'ün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yapan Pürmüş'ün ölüm nedeni aslında fotoğrafta net bir şekilde gözüküyor.

Gişelere girerken aracın hızı 30 km'nin altında olmalıydı.

Gişelerde beton bariyere çarpma bir Türkiye klasiği oldu artık!

Elbette bu kazalar sürücü hatalarından kaynaklanıyor, gişelerde yavaşlamak gerekiyor.

Öte yandan haberle ilgili yorumlarda da belirtildiği gibi; dünyada modern karayolu mühendisliğinde affedici yol (forgiving roads) konsepti diye bir şey var.

Bu konseptte araç çarpınca zarar azaltan bariyerler, kırılabilir direkler, geniş banket ve 'Crash barrier' (enerji emici bariyer) kullanılıyor.

Bizde ise çarpınca ölme olasılığınız yüksek olan beton bariyerler tercih ediliyor.

'Forgiving roads' ya da 'Crash barrier' sistemleri maliyetli ve zahmetli olduğu için uygulanmıyorsa hiç olmazsa bütün gişelere EDS konulsun!

Gişeye yakın 30 km altına inmeyen araçlara ceza kesilsin!

Böylece ceza yememek için gişelerden yavaş geçilir, beton bariyere çarpma vakaları da azalır!

***



'TAS KAFA' MODELİ YASAKLANSIN MI?

Sosyal 'medyada Samsun'da bir lisede 'tas kafa' (Edgar) saç kesiminin yasaklandığı iddia edildi.

Lisenin adından bahsedilmediğine göre muhtemelen asılsız bir haber.

Bu haber için şu yorumları yapmak mümkün:

Önemli olan kafanın içi... İstediğiniz saç kesimini yaptırın kafa aynıysa bir şey değişmez...

Kılıkla kıyafetle değil, suçla, zorbayla uğraşmak lazım... Kahramanmaraş'ta okul basan katil çocuk uzun saçlıydı vs.

Ancak şöyle de bir gerçek var; belirli bir kesim için 'tas kafa' tıraş bir güç, hatta kimlik göstergesi!

Hatta 'tas kafa' tıraşlı 'arıza' tipleri seven kızlar da çok! Aslında derin bir tartışma konusu bu!

Daha kötüsü; 'arıza', zorba çocuklara özenen diğer çocuklar da 'tas kafa' kestiriyor saçlarını!

Bir yandan da iyi oluyor kimin arıza olduğunu hemen anlıyorsunuz!

Bence çocuklar arasında yaygınlaştığı için 'tas kafa' saç kesimi yasaklanmalı.

Bu tavır zorbalara ve suça meyilli çocuklara karşı bir irade göstergesi olabilir!

***



FENERBAHÇE'NİN HAKKI ARANMIYOR!

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson son lig maçında hatalı gol yedikten sonra günah keçisi ilan edildi!

Yıllık 11 milyon Euro maaşı gündeme getirildi ve kulübün Ederson ile yollarını ayıracağına dair haberler yapıldı.

Aynı şekilde Tedesco'nun da eğer takım Galatasaray'a yenilirse gönderileceği haberleri yapılıyor.

Her kaleci hatalı gol yer ama Fenerbahçe'nin kalecisi yedi mi anında ipi çekiliyor!

Tedesco ise takımı kriz ortamından alıp çok iyi yerlere getirdi, golcüsüz kalsa bile derbileri kaybetmedi ve hâlâ şampiyonluk şansı var!

Bence Tedesco ve Ederson'un gönderilmeleri hata olur!

Kulübün bu haberleri yalanlamaması da garip!

Hakemler, Fenerbahçe'yi doğruyor yine kulüpten dişe dokunur açıklamalar gelmiyor!

Süper Lig öyle bir yer ki, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta Lucas Torreira'nın attığı gol sonrası tribünlere çıkarak yaptığı gol sevincinden sonra sarı kart bile gösterilmedi!

Galatasaray yönetimi puan farkı attığı dönemlerde bile sinekten yağ çıkarırcasına hakem hatalarını gündemde tuttu.

Süper Lig'de hakemleri sürekli baskı altında tutan ne yazık ki, kazanıyor!

Sadettin Saran ve ekibinin 'konuşmama' işini fazla abarttığını düşünüyorum!

***



KUZEY KORE'DE EN GÜZEL AKTİVİTE

Kuzey Kore lideri Kim Jongun, kızıyla birlikte gün batımında füze testlerini izlemiş...

Kuzey Kore'de baba-kız yapılacak en güzel aktivite de füze fırlatılmasını izlemek zaten!

Jong Un'a hayat felsefesini özetle deseler, sadece 'füze' desek yeterli olur!

Öte yandan nükleer füzeler, Kuzey Kore'ye öyle bir dokunulmazlık kazandırdı ki, hiçbir süper güç, Kuzey Kore ile uğraşmıyor.

Hatta Kim Jong-un'u kızdıracak bir hamle yapmaktan bile çekiniyorlar!

Bu dünyada en son yapılacak şey de; Kim Jong-un'u kızdırmak olurdu zaten!

***



VEFAT EDENLERE ROL FIRSATI

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer, 'As Deep as the Grave' adlı film için yapay zeka (AI) ile 'geri getirildi'.

Kilmer, vefatından önce bu filmde rol almak için anlaşmıştı ama sağlık sorunları sebebiyle çekimlere gidemedi.

Ancak Kilmer'ın kızı, babasının görüntüsünün AI ile yeniden canlandırılıp filmde kullanılmasına izin verdi.

Böylece Kilmer, daha önce anlaştığı Amerikalı rahip rolü için yeniden "canlandırıldı".

Bunlar ilk örnekler. Yakın gelecekte hayatını kaybetmiş birçok oyuncuyu yeni filmlerde izleyeceğiz!

Vefat etmiş ünlü oyuncuların mirasçılarına para verdiniz mi çoğu kabul eder.

(AI) ile yeniden canlandırma, yaşayan oyuncuları bile işsiz bırakabilir.

***



DİLENCİYE PARA VERMEK SUÇ OLSUN

Medyada, Ankara'daki bir dilenci cebinden bir tomar para çıkarıp "Hemen şurada ayakkabılarım ve kıyafetlerim. Ayakkabılarımı saklıyorum, ajitasyon için.

Yoksa kimse para vermiyor. Bir de dümenden ağlıyorum, açım diyorum, para veriyorlar" dediği videoya rastladım.

Bazıları ona dürüst dilenci demiş!

Dürüst mü, kendisine para verenlerle dalga mı geçiyor, bilemedim.

İnsanların vicdanıyla oynamak dürüstlük mü?

Benim gözümde bu kişiler; dilenci değil, dolandırıcı!

Bir de çocukları dilendirenler var!

Dilenciye para vermek suç olmalı!

Dilenciye para verene ceza kesilirse bu duygu sömürüsü yapan dolandırıcılardan kurtuluruz.

***



Altyazı

"Bazen hayat böyledir Margaret. Kaybettiklerimizin listesidir." (Gitmesine İzin Ver)