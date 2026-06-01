Kanye West'in İstanbul- Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdiği konserde yaşanan aksaklıkların gündem olmasına şaşırdım doğrusu!

Elbette aksaklıklar yaşanmasa daha iyiydi lakin 118 bin biletli seyirciden bahsediyoruz!

Konsere girmeyi başaran biletsizleri de hesaba katarsak sayı daha da fazla olabilir.

Böylesine devasa bir konserde mutlaka aksaklıklar yaşanır.

Ben Kanye West izleyicisi değilim. Irkçı söylemleri olan, insan kaçakçılığı ve taciz gibi suçlardan yargılanan West'i karakter olarak da sevmem.

Ama yiğidi öldür hakkını yeme! West en çok bilet satılan stadyum konserini gerçekleştirerek hem kendine hem de İstanbul'a büyük bir iyilik yaptı.

Üstelik bilet fiyatları 5 bin 400 TL ile 35 bin TL arasında değişiyordu!

Önceki rekorlar: Zach Bryan (Michigan Stadyumunda 112.408 seyirci), George Strait (Kyle Field'da 110.905 seyirci).

Tribünlerden yükselen sesin, zaman zaman müziği bile bastırdığı söyleniyor.

Sahne tasarımı, havai fişekler, ışık gösterileri ve renkler de izleyenleri büyülemiş.

Bazı Avrupa konserleri iptal edilen ve başı davalarla dertte olan West, son dönemde hayranlarına karşı mesafeli tavırları ve somurtan yüzüyle dikkatleri çekiyordu.

Pazar gecesi uzun bir aradan sonra West'in güldüğünü, mutlu olduğunu gördük.

Seyirci rekoru kırdığını açıkladıktan sonra devasa kalabalığa hayranlıkla bakması ve mutluluğunu performansına yansıtması hayranları için eşsiz anlardı.

Konser için paylaşılan "Ülkece adamı tedavi ettik" yorumuna çok güldüm.

Ancak konsere farklı ülkelerden de binlerce insanın geldiğini hatırlatmak isterim. Özetle önceki gece İstanbul'da küresel bir rekor kırıldı.

West konserinin Türkiye'nin tanıtımına ve ekonomiye de faydaları oldu.

Oteller, restoranlar doldu vs.

KONSER YASAKLAMAK!

Bu köşede ülkemizde farklı gerekçelerle konserlerin iptal edilmesinin sosyal yaşama ve ekonomiye büyük zararları olduğunu birçok kez yazdım.

Birileri organize olup valiliklere şikâyette bulunuyor, sosyal medyadan paylaşım yapıyorlar ve sanki o şikâyet büyük bir olaymış gibi bir algı yaratıyor.

Valiler de yaratılan bu sahte algının etkisiyle hem yerli hem de yabancı sanatçıların konserlerini iptal ediyorlar!

Konser iptal etmek; sosyal yaşama, ekonomiye ve ülkenin prestijine büyük zarar veriyor.

Bir sanatçıyı ya da grubu 80 milyonun içinde illa ki sevmeyenler olabilir! Oysa sanatçılar kişiliklerinden çok yaptıkları işle anılmalı.

Özetle yerli ya da yabancı fark etmez, bu çağda konser iptal etmek Türkiye gibi modern bir turizm ülkesine yakışmıyor!

West için de gelmeden önce birçok şey söylendi ama adam dünya seyirci rekorunu kırdı!

İNSAN ÖMRÜNÜ UZATACAK!

Geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e insanların organlarını değiştirerek ölümsüzlüğe ulaşabileceğini söylemesini ciddiye almamız gerektiğini yazmıştım.

Sonuçta bu iki lider insanlığın geleceğini etkileyecek araştırmalara ne kadar kaynak ayrılacağına karar veriyorlardı.

Ve geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal, iki lider arasındaki konuşmanın aslında Kremlin destekli geniş çaplı bir "uzun yaşam" projesine işaret ettiğini ortaya çıkardı.

Rusya'da hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen bir gen terapisi tedavisinin Putin'in 26 milyar dolarlık "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri" programının bir parçası olduğu anlaşıldı.

Geliştirilen gen terapisi ilacının yaşlanmayla mücadelede en umut verici yöntemlerden biri olduğu konuşuluyor.

Putin'in Çin liderine bahsettiği bir diğer hedef ise laboratuvar ortamında insan organı üretmekti!

Putin tarafından görevlendirilen bilim insanları şu an canlı dokuların üç boyutlu yazıcılarla üretilmesini sağlayan biyobaskı teknolojisini geliştiriyor.

Ayrıca insan organlarının mini domuzlar içinde geliştirilmesini hedefleyen 'ksenotransplantasyon' çalışmalarını sürdürüyorlar.

Uzun yaşam için 28 milyar dolar bütçe ayıran Putin'in bilimsel dayanağı tartışmalı eksi 170 derecedeki 'kriyoterapi' yönteminden faydalanması da ilginç! 73 yaşındaki Putin'in uzun yaşama hırsı için geliştirilen bilimsel yöntemler insanlığın yaşam süresini uzatabilir!

Şimdilerde otoriter ve diktatör lider olarak görülen Putin, gelecekte tarih kitaplarında insan ömrünü uzatan lider olarak geçerse şaşırmayın!

LAPTOP YASAĞI SAÇMALIĞI

Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi yoğun ilçelerde bazı kafeler, müşterilerine hafta sonları laptop ile çalışmayı yasaklıyormuş.

Kafe sahipleri, uzun süre masada oturan ancak düşük harcama yapan müşteriler nedeniyle "Mekân dolu ama ciro düşük" diyerek bu önlemi aldıklarını söylüyormuş.

Yeni uygulamalar yalnızca laptop yasağıyla sınırlı değil; bazı kafeler Wi-Fi şifrelerini 1,5 saatle sınırlandırıyor, prizleri kapatıyor.

Elbette kafelerin birçok gideri var. İşletme sahipleri de para kazanmanın derdindeler.

Ancak kafe işletmeciliği biraz da insanlara çalışma alanı açmasıyla büyüdü.

Dışarıdan freelance çalışanlar genelde kafelerde uzun süre kalıyor. Dünyada böyle bir trend var.

Hatta iş toplantılarını bile kafelerde yapanlar oluyor.

Büyük kafe zincirleri freelance çalışanlara ofis ortamı sundukları için büyüdü.

Zincir kafelerde isterseniz hiçbir şey almadan saatlerce takılabilirsiniz!

Ama birçok butik kafe, müşteri yesin içsin bir saat içinde masadan kalksın istiyor!

Yok böyle bir dünya!

Müşterisine iyi davrananlar uzun vadede kazanır!

Prizi kapatmak, laptop açılmasına izin vermemek gibi küçük hesaplar yapanlar uzun vadede kaybeder!

Altyazı

"Aslında o kadar önemli biri olmadığımız ortaya çıktığında neden üzülüyoruz ki? Bunu temel bir aydınlanma hali olarak ele alabilsek daha iyi olmaz mı?" (Ahlat Ağacı)