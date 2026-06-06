Yaz geldi, sıcak havaların ilk polemiği de 'buzlu' ve 'buzsuz' içecekte yaşandı.

Antalya Alanya'da bir AVM içerisindeki içecek işletmesinin 'buzsuz içecek' isteyen müşterilerden fiyat farkı alması gündem oldu.

İşletme vitrinine astığı afişte bu uygulamayı şöyle duyurdu:

"İçeceğinizi buzsuz tercih ettiğinizde, daha fazla ürün kullanıldığı için 20 TL fark uygulanmaktadır." Çok sayıda insan bu uygulamaya tepki gösteren yorumlar paylaştı. İşte onlardan bazıları:

"Buz işlerine geliyor daha az malzeme daha az süt kullanıyorlar böylelikle kar marjları artıyor. Buzsuz olunca işlerine gelmiyor.

İnsanları nasıl kazıklayacaklarını bilmiyorlar artık."

"Çünkü buzlu koyunca hacimden 30 ml kahveyle kurtarıyor.

Bu olmayınca 100 ml kahvesi gidiyor ama aynı fiyatı alıyor..."

"Buzsuz isteyince bardağa fazladan sıvı koymak zorunda kaldıkları için canları sıkılmış belli ki. Yakında bardağın kulpunu tutma ücreti, pipet kullanma bedeli falan da çıkarırlar."

"Zincir kahvecilerin neredeyse tamamı 'iced' (buz) seçeneğini daha pahalıya satıyor. Yani daha az ham maddeye daha çok para istiyor. Şimdiye kadar herhangi bir soruşturma duymadık."

"20 TL fark yetmez, 2 katı ücret almaları gerekir. Zira buzları çıkarınca bardaktaki içecek yarıya iniyor."

"Sonra yerli turist neden yurt dışına gidiyor deniyor. Aha nedeni."

"3 adet 10 gramlık buzun ağırlığı kadar ürün fazla verecek diye ücret kesiyor." Sosyal medyada tepki artınca Ticaret Bakanlığı işletmeye denetime gittiğini duyurdu.

Yol gösteriyor gibi olmamayım ama buzsuz içeceğe ek ücret koymak yerine, normal ılık ya da sıcak içeceğin fiyatını artırıp buzlu içeceğe 20 TL indirim yapsalardı.

İnsanlar da kazıklandıklarının farkına varmadan "Helal olsun işletmeye, hak geçmiyor" derdi.

Yok, yok! Benim önerimi de akıl etmişlerdir. Belki de buzsuz içeceğe 20 TL fark koyup, sosyal medyada tepki çekerek gündeme gelmek istediler!

Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz söyleminin, bir sonraki aşamasını yaşıyoruz artık. Tepki çeken kazanıyor!

"Buzlu içecek alırken kazıklanıyor muyuz" sorusu dünyada her yaz gündeme geliyor.

Örneğin 2016 yılında ABD'de bir müşteri Starbucks'a "Buzla yer kaplayarak daha az kahve sattıkları" gerekçesiyle 5 milyon dolarlık dava açmıştı.

Federal mahkeme de davayı reddetmişti. Hakim gerekçeli kararında;

"Makul bir tüketicinin, 'buzlu' bir içecek sipariş ettiğinde bardağın bir kısmının buzdan oluşacağını bileceği ve buzun bu içeceğin temel bir bileşeni olduğunu anlaması gerektiği" belirtmişti.

Aslında işini dürüst yapan kahvecilerde ister sıcak, ister buzlu, ister buzsuz lLatte söyleyin; bardağa giren espresso shot miktarı (özü) her zaman sabittir.

Bol buz konduğunda eksilen şey kahve değil, süttür!

Americano'da ise eksilen süt değil sudur. Eriyen buz da o suyu karşılar.

Hatta bazı büyük markalar buzlu filtre kahvelerini demlerken, buzun eriyeceğini hesaplayarak iki kat daha sert (double-strength) demler.

Çünkü az buz konulursa kahve hızla ısınır; çok buz konulursa içecek soğuk kalır ve buzlar daha yavaş eridiği için kahvenin tadı uzun süre korunur.

Yani sizin için önemli olan öz kahve miktarı ise işini dürüst yapan işletmede buzlu da buzsuz da olsa konulan miktar aynı!

Sadece içine süt konan ürünlerde, süt oranı azalıyor!

Bu süt oranı düşük gibi gözükse de dünya genelinde günde yaklaşık 2,25 milyar ila 2,5 milyar fincan kahve tüketildiğini hatırlatmak isterim!

Bubble tea (baloncuklu çay) ve gazlı içeceklerde ise ne kadar çok buz konursa işletme o kadar kâr elde eder!



'SADECE ARACIYIZ' DÖNEMİ BİTİYOR!

Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı.

Trendyol, Hepsiburada, Amazon Türkiye ve N11 gibi e-ticaret platformlarını ayıplı mal ve hukuka aykırı ürünlerden kaynaklanan sorumluluktan büyük ölçüde muaf tutan yasal düzenlemeler iptal edildi.

Eskiden tüketiciler, kusurlu veya ayıplı bir ürünle karşılaştıklarında yalnızca satıcıya başvurabiliyordu.

Bazı satıcılar şikâyetlere geç dönüş yapıyor ya da umursamıyorlardı.

Satıcının faaliyetini sonlandırması, platformdan ayrılması ya da ulaşılamaz hale gelmesi durumlarında ise tüketiciler ciddi hak kayıpları yaşayabiliyordu.

Yani alışveriş siteleri artık "Biz sadece aracıyız, hakkınızı mahkemede arayın" diyemeyecekler.

Çünkü bazı e-ticaret platformları yalnızca alıcı ve satıcıyı buluşturan pasif aracılar değil.

Mahkeme, platformların ödeme süreçlerinden ürün sunumuna kadar ticaretin birçok aşamasında aktif rol üstlendiğini, bu nedenle tüketiciye karşı tamamen sorumsuz kabul edilmelerinin hukuki dengeyi bozduğunu değerlendirdi.

Karar dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

Böylece sorumluluk altına girecek olan alışveriş siteleri, sorgulama yapmadan, her önüne gelene ürünü sattırmazlar artık!

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FENOMEN KÖPEĞİ YEDİLER

Sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi bulunan 'Chutou' adında Border Collie cinsi bir köpek Çin'de çalınmıştı.

Çalınan sekiz yaşındaki köpeğin 27 dolar karşılığında bir restorana satıldığı ve pişirilerek müşterilere yedirildiği ortaya çıktı.

Bir köpeğin 1,5 milyon takipçisi olmasına mı, yoksa böyle ünlü bir köpeğin 27 dolara satılıp yemek olmasına mı daha çok şaşırdınız?

Altın yumurtlayan tavuğu, pardon köpeği kesip yemişler, iyi mi?

Hadi hırsız çaldığı köpeğin fenomen olduğunu bilmiyordu, zavallı 'Chutou'yu yiyenler acaba şimdi ne düşünüyorlar?

Çinlileri de anlamak mümkün değil.

Hadi kıtlık zamanı böcek, köpek vs. ne bulurlarsa yiyorlardı.

Bari şimdi yemesinler!

Çin süper güç oldu ama hala bazı bölgelerinde köpek yeniyor!

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Altyazı

"İyi bir yalancının yeteneği, insanları yalan söyleme yeteneğinin olmadığına inandırmaktır." (House of Cards)