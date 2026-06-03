Komplo teoriciler koşun! Size yeni bir malzeme çıktı!

İnternet devi Google, laboratuvar ortamında geliştirdiği 32 milyon özel erkek sivrisineği doğaya salmak için ABD'li makamlardan izin bekliyor.

Biliyorsunuz kan emen ve hastalık bulaştıranlar dişi sivrisinekler.

Bu yenilikçi yöntemde laboratuvar çıkışlı 32 milyon erkek sivrisinek, doğadaki dişilerle çiftleştiğinde ortaya çıkan yavrular hayatta kalamıyor!

Böylece zamanla tehlikeli sivrisinek nüfusu hızla eriyor.

Projenin hedefinin ABD'de Batı Nil virüsü, Zika, dang humması ve sarıhumma gibi doğrudan sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan tehlikeli hastalıkların yayılmasını engellemek olduğu açıklandı.

İyi, güzel de neden Google?

Google'ın işi arama motorları ve yapay zeka değil miydi?

Hangi ara sivrisinek işine girdiniz?

Varsa bu işten güzel para biz de girelim.

Bill Gates'in vakfı da üç yıl önce Dünya Sivrisinek Programı geliştirmişti.

Kolombiya'da sivrisinek fabrikası kurdu ve her hafta 30 milyon genetiği değiştirilmiş sivrisineği 11 ülkeye saldı!

İşin içinde Gates de varsa komplo teoricilerinin aklına ilk gelen soru şu olabilir; yoksa Google, hastalıklarla savaşacağız ayağına 32 milyon sivrisinekle insanlara yeni hastalıklar bulaştırıp sonra da bu hastalıkların çaresini bulduk deyip ilaç, iğne mi satacaklar?

Şaka bir yana komplo teorilerini sevmem. Çünkü bu tartışmaların sonu gelmez lakin Google'ın sivrisinek üretmesi çok garip! Yaz da geldi. Birçok belediye yine ilaçlama yapmadı!

Millet isyan edince baharda yapılması gereken ilaçlamaları yazın yapacaklar ve yine işe yaramayacak!

Bu arada "Sivrisinekleri Google gönderdi" diyenler de çıkabilir! Hazırlıklı olun!

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RADARLARIN YERLERİNİN AÇIKLANMASI DOĞRU MU?

Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması'ndaki 'RADAR+' bölümü sayesinde sürücüler, seyahat edecekleri güzergâhlarda bulunan radar, EDS ve hız koridoru noktalarını önceden görebiliyor.

Kurban Bayramı'nda sürücüler bu uygulamaya büyük ilgi göstermiş.

9 günde 2 milyonu aşkın sürücü radar sorgulaması yapmış.

İçişleri Bakanlığı'nın "tuzak radar" eleştirilerinin önüne geçmek amacıyla bu sistemi erişime açtığı söyleniyor.

Güzel bir hizmet gibi görünüyor ama bence bazı sakıncaları var!

Bu uygulamayı açanlar radar ve EDS olan yerlerde hız düşürüp, sonra gazı kökleyebilirler.

Nasıl olsa uygulama beni uyaracak deyip daha çok hız yapanlar olabilir!

'Tuzak radar' rampadan aşağı inerken birden ortaya çıkanlar aslında. Bu uygulamaya itiraz edenleri haklı buluyorum.

Bu tuzak radarların kaldırılması yeterli olabilirdi.

Yeni uygulamanın her radar ve EDS'yi göstermesi, radarın temel mantığına ters.

Radarın asıl amacı nerede ne zaman çıkacağının belli olmaması ve bu sayede sürücüleri sürekli uyanık tutması.

Bence bütün radar ve EDS'leri göstermek yanlış.

Hatta Google, Yandex ve diğer uygulamalarda da radar, EDS ve polisin durduğu yerlerin gösterilmesi de yasaklanmalı!

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ROBOTLARA KİMLİK KARTI

Çin, insansı robotlara dijital kimlik vermeye başladı.

Şimdi 28 binden fazla robotun ve gelecekteki her robotun üretimden geri dönüşüme kadar tüm yaşam döngüsü takip edilebilecek.

Boşuna insansı robot denmiyor!

Tıpkı insanlar gibi her robotun bir kimlik bilgisi olacak.

Çin işi baştan sağlam tutuyor.

Robot süpürgelerin evleri dinlediğine şaşırmıştık.

Gelecekte fabrikalarda, okullarda, evlerde vs. birçok alanda kullanılacak robotların çalışırken kaydettikleri her veri üretici şirketlere gidecek!

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SİYASETTE PARA KONUŞUR!

Yapay zekâ şirketleri, kripto para sektörü ve İsrail yanlısı lobiler, ABD Kongresi'nde ve seçim yarışlarında hedef aldıkları, kendilerine muhalif isimleri tasfiye etmek için daha önce benzeri görülmemiş düzeyde harcamalar yapıyor.

Axios'un haberine göre harcanan devasa bütçeler, siyasi kariyerleri doğrudan bitirebilecek ve muhalif siyasi hareketleri daha başlamadan durdurabilecek bir boyuta ulaşmış durumda.

Örneğin İsrail yanlısı gruplar, Kentucky'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'yi koltuğundan indirmek için 8 milyon dolar harcayarak Amerikan tarihinin en pahalı Temsilciler Meclisi ön seçiminin yaşanmasına yol açtı.

Kripto para sektörüyle bağlantılı 'Protect Progress' adlı grup ise Teksas'ta uzun süredir görevde olan Demokrat Milletvekili Al Green'i koltuğundan etmek ve onun yerine çiçeği burnunda milletvekili Christian Menefee'yi getirmek için yarışa yaklaşık 5 milyon dolar akıttı.

Bunlar küçük örnekler!

Vali ve ABD Başkanlığı seçimlerinden kim bilir ne büyük paralar dönüyordur!

Bunlar başka ülkelerdeki seçimlere de karışıyordur!

Demek ki bir enerji ya da internet şirketi, kendi çıkarlarına tehdit olabileceğini düşündüğü insanları siyaset arenasında daha parlamadan bitiriyorlar!

Siyaseti yönetmenin en kolay yolu da olası rakipleri daha ortaya çıkmadan bitirmek ya da kendi tarafına çekmektir. Son dönemde ABD Başkanları'nın İsrail'in neredeyse her istediğini yapmaları rastlantı olmasa gerek!

Gerçekten seçim yapıldığını mı düşünüyorsunuz?

Dev şirketler ve güç odakları kendi aralarında yarışıyorlar aslında!

İnsanlar sadece dev şirketlerin ve güç odaklarının belirlediği adaylardan birini seçmek zorunda kalıyor!

Gelecek daha korkutucu!

Bundan 20 yıl sonra ABD ya da başka bir ülkenin başkanı olacağından habersiz bir gencin bugün internette bıraktığı her iz, Gemini ya da ChatGBT ile yaptığı her kişisel sohbet gelecekte büyük şirketler tarafından kullanılacak!

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Altyazı

"İnsan normalde acıdan kaçan bir varlık. İnsan neden acı vereceğini bile bile hep geçmişi düşünür?" (Mezarlık)