Türkiye'de bir kadın, tatilini yaptığı yeşillikler içinde güneş kremini sürüp, içeceğini yudumlarken, gülerek şu paylaşımı yaptı:

"İstesem şu anda kirayı ödeyebilirim. Ama ödemeyeceğim, ödemeyeceğim.

İstesem şu anda icralardan birini kaldırabilirim ama kaldırmayacağım, kaldırmayacağım.

İstesem yapabilirim ama yapmayacağım, yapmayacağım." Kirasını ve borçlarını ödeme gücü olmasına rağmen kadının bunları yapmadığını dalga geçer gibi anlatması ve rahat tavırları sosyal medyada tepki çekti.

Kadının kimliği henüz bilinmiyor, belki şaka yapıyor olabilir ama insanlara borç takan, kiraladığı eve çöküp kira ödemeyen, icra dosyası kabarık birçok insan var.

Eskiden de borçları ya da icra takipleri olan vardı ama insanlar ayıbını saklardı.

Şimdi taktığı borçlarla, ödemediği kiralarla övünüp, ayıbını gururla paylaşanlar var. Bu daha büyük bir sorun!

2026'da mahkemelerde görülen "kiralananın tahliyesi" dosyaları 82 bin 22, "kira" konulu davalar ise 95 bin 217 adede ulaştı.

Bu iki başlıktaki toplam dava ve uyuşmazlık dosyası sayısı 177 bin 239!

İcra takibinde olan toplam kişi sayısı ise 4,2 milyon!

Elbette bu milyonlarca insan arasında borcunu ödemek için azimle çalışan dürüst vatandaşlar da var.

Bir de yukarıdaki örnekte olduğu gibi durumu iyi olduğu halde kirasını ödemeyen, icra takiplerini umursamayan, insanları dolandırıp üzerinde kayıtlı bir gayrimenkul ya da para bulundurmadan yaşayan birçok dolandırıcı var.

Borcunu ödemeyeceğini anlatan kadının kredi notunda da hata olabilir!

Aslında kadına kızmak yerine sistemin açıklarını kapatmalıyız.

Tüm insanlardan dürüst olmasını bekleyemezsiniz!

Yapılması gereken sistemi doğru kurup, kötü niyetli olanları anında cezalandırmak ve hukuk sistemini hızlı işletmek!

Sistemdeki açıkları bilenlerin yaptığı dolandırıcılıklar ekonomiye de zarar veriyor!

Ülkemizde işlemde olan toplam icra ve iflas dosyası sayısı 24,9 milyona ulaştı.

Borcu ödemeyen ve dolandırıcılık yapanın yanına kar kaldığı böyle bir ortamda dürüst vatandaş ticaret yapmaya, üretmeye de korkuyor!

İnsanlar biraz da bu nedenlerden dolayı, üretmek ya da iş kurmak yerine parasını faizde, dövizde ve altında tutuyor!

***



ÜLKE İMAJINA ZARAR VERİYORLAR

ABD'li popüler Twitch yayıncısı Auger, İstanbul'da katıldığı Travis Scott konserinin ardından bindiği takside dolandırıldı.

Auger, yaklaşık 300 TL'lik yol için taksicinin 50 euro (2.677 TL) talebini kabul etti. Taksici, yayıncının kartından 136 euro (7.282 TL) çekti.

Klasik bir 'hoş geldin öpücüğü' vakası!

Bu kez dolandırılan ünlü bir Twitch yayıncısı olunca olay büyüdü.

Dolandırıcı taksiciler yüzünden hem ülkenin imajı hem de turizm sektörü zarar görüyor!

Aslında bu durumdan en çok zarar görenler işini düzgün yapan, dürüst taksiciler.

Bu dolandırıcılar yüzünden bütün taksiciler zan altında kalıyor.

Her sorunu polis çözemez!

Sektör sepetteki çürük elmaları temizlemeli diyeceğim ama taksici sendikaları sadece taksimetreye zam yapılacağı zaman ortaya çıkıyorlar.

***



KAPUTAŞ'I İNSANCA DENEYİMLEME FORMÜLÜ

Kaputaş Plajı yine Avrupa'nın En İyi Plajları listesinde ilk 10'a girdi. Antalya-Kaş'ta iki devasa kayalığın arasında sıkışmış olması Kaputaş'a eşsiz bir güzellik katıyor. Kaputaş'ta deniz suyunun yazın bile biraz serin olmasının nedeni ise dağlardan gelen yeraltı kaynak sularının plajın kumları arasından süzülerek denize karışması.

Bu minik koyu asıl benzersiz kılan ise açık turkuazdan çivit mavisine uzanan bir renk paletine sahip olması.

Uzaktan bakıldığında daha büyüleyici ve Instagram'ın en popüler karelerinden biri olması aslında Kaputaş'ın laneti!

Yazın plaja zor bela ulaşsanız bile izdiham yüzünden kumsalın ve denizin tadını çıkaramıyorsunuz.

Kaputaş'taki en büyük sorun ise sarp kayalık coğrafi yapısının küçük bir otopark kurulmasına bile izin vermemesi.

Buraya gelenler genelde D400 kara yolunun kenarına araçlarını park ediyorlar.

Oysa bu işlek yola araç park etmek yasak ama o kadar yoğunluk var ki polis görmezden gelmek zorunda kalıyor.

İnsanların büyük bir uçurumun kenarından karayolunun üzerinden yaya olarak yürümesi ise büyük risk!

Kaputaş'ı kurtarma formülünü açıklıyorum:

Böyle doğa harikası plajlarda normalde yasak olması gereken bütün şezlonglar kaldırılmalı.

Böylece insanlara yer açılmış olur.

Kesinlikle yol kenarına araç park edilmesi yasaklanmalı.

Plaja giden yokuşun her iki başına doğa ile uyumlu, daha büyük otoparklar yapılmalı. Bu otoparklarda sadece üç saat araç park edilmesine izin verilmeli.

Plaja sadece ring servisiyle geldiğini gösteren biletleri olanlar alınmalı! Ve yoğun günlerde insanlar küçük gruplar halinde plaja girmeli.

***



BASKETBOLUN 'BUG'I!

San Antonio Spurs geleceğin takımıydı. Çaylak oyuncularının pişmesi gerekiyordu.

Ancak 21 yaşındaki Stephon Castle ve 20 yaşındaki Dylan Harper sanki olgunluk iksiri içmişçesine müthiş seviye atladılar.

2.24 boyundaki Victor Wembanyama ise NBA'in en iyi savunmacısı ve Nikola Jokic'ten sonra en üretken pivotu.

Ayrıca gard gibi top sürüyor, orta sahadan üçlük atıyor.

Wembanyama fiziksel garipliğine hırs ve beceriyi de ekleyince durdurulmaz oldu.

Bu adam kesinlikle basketbolun 'bug'ı (hatası)! Ve daha 22 yaşında!

New York Knicks'in en büyük şanssızlığı 27 yıl sonra ilk kez bir NBA finalini Spurs ile oynaya- cak olması.

Spurs final serisini rahat alır ve NBA'de uzun yıllar dominasyon kurar gibi gözüküyor!

Castle, Harper ve Wembanyama üçlüsü NBA'i sıkıcı yapacak!

***



Altyazı

"Mutluluğu anlamak zordur. Farkına varılmadan eskir." (Jules and Jim)