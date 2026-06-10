2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler birbirlerine komşu olsalar bile ABD, Meksika ve Kanada'da maçların oynanacağı şehirler birbirlerine çok uzak.

48 takım darmadağın bir fikstürde, maçlar arasında uzun yolculuklar yapmak zorunda kalacaklar.

Hava sıcaklığının 40 derecelere yükselmesi de ayrı bir sorun.

Bilet fiyatlarının astronomik olması da hayal kırıklığı yaratmıştı.

Amerika kıtası ile futbol taraftarlarının yoğun olduğu kıtalar arasındaki büyük saat farkları da maçların izlenirliğini düşürecek.

FIFA tüm bu dezavantajlara rağmen sırf daha çok para kazanmak ve ABD ile arayı iyi tutmak adına Dünya Kupası'nı bu üç ülkeye verdi.

Bu dezavantajlar yetmezmiş gibi futbol kafilelerine ve hakemlere de ırkçı yaklaşımlar sergilenmeye başlandı.

■ İran kafilesindeki 13 kişinin vize alamaması Orta Doğu'da yaşanan siyasi krize bağlanmıştı. Ancak daha sonra İran'ın kamp yeri Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşındı.

İranlı futbolcular gruptaki üç maç için de ABD'ye seyahat etmek zorunda kalacak.

■ 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Aymen Hüseyin, Şikago Havalimanı'nda yaklaşık yedi saat boyunca sorgulandı. Hüseyin'in cep telefonu incelemeye alındı.

Irak Milli Takımı ile birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının da ABD'ye girişine izin verilmedi.

■ Senegal Milli Takımı futbolcuları, ABD'ye iniş yaptıktan sonra daha terminale geçmeden tek tek üstleri arandı.

■ Özbekistan Milli Takımı'nın ise New York'ta Hollanda ile oynayacakları hazırlık karşılaşma öncesi stada girmeden önce polis köpekleri eşliğinde tek tek üstleri arandı.

■ ABD, İsviçreli Embolo'ya vize vermedi. İncelemeye alındı, günler sonra takıma katılabildi.

■ Güney Afrika Milli Takımı kafilenin yarısına vize verilmediği için planlanandan çok sonra ABD'ye gidebildi.

■ Turnuva öncesi yaşanan bu skandallar sadece milli takımlar ve futbolcularla sınırlı kalmadı.

FİFA'nın görevlendirdiği Afrika'nın en iyi hakemi Somalili Omar Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkeye alınmadı.

İstanbul'dan Miami'ye uçan Artan, İstanbul'a geri gönderildi.

Bunlar daha ülkeye girişte yaşanan skandallar.

Bir de milli takım kamplarında yaşananlar organizasyon sorunları var. Örneğin Türkiye A Milli Futbol takımı, Arizona'da 40 derece sıcaklıkta antrenman yapıyor.

Tüm bu rezillikler yaşanırken FIFA'nın sessiz kalması ise daha vahim bir durum.

FIFA, futbolculara böyle eziyetler edilmesine nasıl izin verir?

Hem bazı futbolculara ve hakeme vize vermiyorlar hem de Dünya Kupası düzenliyorlar! Bu ne yaman çelişki!

Özbek futbolcuların stada girerken aranmaları daha büyük rezillik.

İran, Irak ve Senegal takımları her maçtan önce stada girmeden aranırlarsa şaşırmayın!

Sosyal medyada "Nazi Almanya'sında düzenlenen 1936 Berlin Olimpiyatları'nda ABD'li siyahi atlet Jesse Owens bile bu kadar zulüm görmemişti" yorumuna katılmamak elde değil!

Senegalli futbolcuların iç çamaşırlarına kadar aranmaları, sırf Somalili diye hakemin ABD'ye alınmaması ırkçılık değil de, nedir?

Yok, böyle bir rezillik!

KUŞ TUĞLASI

İskoçya, yeni yapılan evlerde 'kuş tuğlası' kullanımını zorunlu kıldı.

Gerekçe: İnşaatlar nedeniyle yuva alanlarını kaybeden kuş popülasyonuna alan tanımak.

Aklınıza ilk gelen yorum; "Osmanlı'dan görmüşler" oldu değil mi? Tarihi yapılarımızın çoğunda mutlaka kuş evi bulunurdu. Ve yeni kuşaklar en çok buna şaşırırdı. Ne yazık ki, atalarımızın kuşlara gösterdiği bu inceliği biz şimdi devam ettirmiyoruz. Yapılarda kuşlar için alan bırakmayı geçtim, bazı büyük şehirlerde kuş popülasyonunu koruyacak ağaçlık alanlar bile bırakmadık! Özellikle İstanbul'da kuş popülasyonunun azalmasından çarpık kentleşme sorumlu!

YANLIŞLAR SİLSİLESİ

CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile bir söyleşi yaptı.

Ve söyleşiyi bu fotoğrafla duyurdu.

Ancak bu fotoğrafın açısı ve oturma şekilleri iyi hesaplanmamıştı.

Bu hatalar, ikili arasındaki boy farkını daha belirgin hale getirince Buruk sosyal medyada espri konusu oldu.

Bu fotoğrafla ilgili binlerce caps yapılınca Uğurtürk de paylaştığı fotoğrafı sildi.

Ünlülerle ilgili espriler yapılır ama Buruk'a yapılan hoşgörü sınırını aştı!

Keşke Buruk'un oturduğu koltuğu, çekilen fotoğrafın açısını önceden ayarlayacak bir danışmanı olsaydı!

YILLIK İZİNDEN DÜŞMEYECEK!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık ücretli izin süresine denk gelen hafta tatillerinin izinden düşülemeyeceğine hükmetti.

İş Kanunu kapsamında çalışanların haklarını koruyan bu karar, eksik kullandırılan izinlerin tespitini ve bakiye günlerin korunmasını güvence altına alacak. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal bir karar bu. Artık çalışanlar haftalık izinlerin yıllık ücretli izinden düşürülmesine izin vermeyecek.

İşverenler haftalık izni yıllık izinden düşürürse açılacak davalarda tazminat ödemek zorunda kalacak.

İşveren hakkını arayan çalışana mobbing uygularsa tazminat cezası artacak.

Bu kararın pratikte uygulanması da önemli.

Özel sektörde bazı işverenler, çalışanlarına 15 günlük yıllık izni bile çok görüyor.

Bence işverenler, dinlenerek, huzurla geçirilen yıllık iznin çalışanın performansını artığını görmeli ve ona göre hareket etmeli.

Mutlu çalışanlara sahip olan işveren her zaman daha çok kazanır.